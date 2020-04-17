Gökova’da yeşilin elli tonu! Salgın sonrası burası size her şeyi unutturacak…

Akyaka, sonbahar ve ilkbahar dönemi dışında yaz aylarında deniz turizmi nedeniyle oldukça rağbet görüyor. Kasabanın adını taşıyan Akyaka Plajı ve Çınar Plajı en çok tercih edilenlerin başında geliyor. Ancak Kadın Azmağı olarak bilinen Azmak Nehri, yılın her dönemi ziyaretçileri beldeye çekmek için başlı başına yeterli. Muhtemelen size de daha önce böylesini görmedim dedirtecek güzellikte olan Azmak Nehri’nin üzerinde, küçük gezi tekneleri ile oldukça düşük ücretlerle, ortalama 20 dakikalık bir gezintiye çıkabilirsiniz.