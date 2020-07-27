Gökova Körfezi kıyısında "sosyal mesafeli" çadır kamp

"Doğasıyla, temizliğiyle çok keyifli bir yer burası. Pandemi döneminde daha da temiz. Deniz ve çadır burada apayrı bir güzellik. Burada çok güzel dostluklar kuruyoruz. Gökova Körfezi'nin hemen kıyısında çam ormanları arasında kurulan bu alan, bizi çok mutlu ediyor. Eşim bana, yurt dışına lüks bir otele gidelim, dese bile istemem. Bu dönemde kendi çadırımızda olmak çok daha keyifli. Tam anlamıyla bir aile ortamı var."