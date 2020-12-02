Gök taşı çarpması sonucu oluşan kraterin içine kurulan kasaba... 72 bin ton elmasa sahip

Dağdan gelen 11 elf halkı kurtarmak adına gelmiş ve kasaba belediyesi onlara kurtarıcı olarak isimlendirmiş. Bir başka efsaneye göre ise 11 kutsal veya kehanet olabileceği hakkında birçok Solothurn sakininin hem fikir olduğu başka bir düşünce. Nümerolojide 11 genel olarak inanç ve kehanetlerle ilgili olan tüm sayıların en sezgisel olanı olarak kabul ediliyor. Ortaçağ zamanından kalma bu düşünceleri hakkında kesin bilgiler bulunmamasına rağmen şimdilerde herkes 11 yaşında özel bir kutlama yaparlar.