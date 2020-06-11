Göçerlerin Munzur ve Mercan dağlarındaki zorlu yayla yaşamı

Yaşamlarını çadırlarda sürdürüyorlar Göçerlerden Güllü Koçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraştığını söyledi.Yayla yaşamının zor olduğunu ifade eden Koçoğlu, "Bu sene Çemişgezek'ten Ovacık'a ilk defa geldik. Şu an biz Mercan Dağları eteğindeki Arpaçukuru Yaylası'nda bulunuyoruz. Burada 10 aile ve onlara ait yüzlerce koyun ve kuzu sürüleri var. Biz göçerler genellikle hayvanlarımızı köylerimizden kamyonlara yükleyerek yaylalara geliyoruz ve çadırlarda yaşamımız sürdürüyoruz." dedi.