Göbeklitepe UNESCO ile 2 yılda ününe ün kattı

"İlgi her geçen gün artacak" Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberler Odası Başkanı Müslüm Çoban da Türkiye'de kültür turizminin en önemli rotalarının başında Şanlıurfa'nın geldiğini ifade etti.Geçen yılın "Göbeklitepe yılı" ilan edilmesinin tüm bölge illerine katkı sunduğunu anlatan Çoban, bölge illerinin ortak bir şekilde bu turizm potansiyelinden faydalandığını dile getirdi.Tarihi ören yerine olan ziyaretçi sayısının her geçen gün artmasını beklediklerini belirten Çoban, şunları kaydetti:"Bölgede 2 milyon ziyaretçiyi yakalayacak potansiyelimiz var. 2019 Göbeklitepe Yılı bitti ama hem bu yıl hem de önümüzdeki yıllarda Göbeklitepe'ye olan ilgi, her geçen gün daha da artacaktır. 2019 yılında tatil programını bozmak istemeyen ve denk getiremeyenler oldu. Bu etki ve ilgi dolayısıyla insanların ziyaret düşüncesini bu yıla bırakma durumları söz konusu. Pandemi sürecinin bahara doğru normalleşmesiyle de daha fazla ziyaretçi ağırlayacağımızı düşünüyoruz."