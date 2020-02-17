Seyahat Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy, İngimage Haber Giriş: 17 Şubat 2020 - 12:57 , / 17 Şubat 2020 - 12:57

Gizemli odanın sırrı çözüldü! İçinde o ülkeye ait öyle şeyler saklanıyor ki...

Rushmore Dağı, ABD'ye gidenler için önemli turistik duraklardan bir tanesi. Peki filmlere dahi konu olan bu mekanın içinde gizli bir oda olduğunu biliyor muydunuz? İşte detaylar…