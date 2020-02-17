Gizemli odanın sırrı çözüldü! İçinde o ülkeye ait öyle şeyler saklanıyor ki...

Rushmore Dağı, ABD'ye gidenler için önemli turistik duraklardan bir tanesi. Peki filmlere dahi konu olan bu mekanın içinde gizli bir oda olduğunu biliyor muydunuz? İşte detaylar…Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Dakota eyaletinde, Rushmore Dağı’nın Black Hills (Siyah Tepeler) denilen kayalıklarında bulunan anıt tepesi burası… Bu anıtlar Amerika Birleşik Devletleri'nin dört başkanını gösteren dev heykellerden oluşuyor. Anıt, heykeltıraş John Gutzon Borglum'un ve oğlunun eseri. Heykellerin yapımına 1936'da oğluyla birlikte sert granitleri yontarak başlayan Borglum eserini 14 yılda tamamladı.Black Hills'te yan yana kabartma heykelleri bulunan dört Amerika Birleşik Devletleri başkanı soldan sağa doğru: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt ve Abraham Lincoln'dür. Heykellerin her birinin yüksekliği 18-20 metre olup çok uzaktan görülebilmekte… Yalnız Amerikan başkanlarının dağa yapılmış heykellerinden oluşan Rushmore Dağı'nın içinde gizli bir oda bulunuyor. Bu odaya turistlerin girmesine izin verilmiyor. 1920’lerde başlanan proje bir ‘kayıt salonu’ olarak tasarlandı. Heykeltraş Gutzon Borglum ve takımı 1927 ve 1941 arasında bu ikon olan yapıyı vücuda getirdi. Aslında başkanların yanına beşinci bir kişinin de heykelini yapacaktı ancak çok karmaşık olduğu için bundan vazgeçmek zorunda kaldı. Bu tavizden sonra, gizemli bir odanın çalışmalarına başladı. Bu odada ABD tarihinin en gizemli bilgileri depolanacaktı. Poor Gutzon projesini tasarladı, ancak yapımını bitiremeden gizemli bir şekilde öldü. 90’lı yıllara dek süren çalışmalarla bitirilen odada bugün ABD’nin bazı sembol belgeleri mevcut. Bağımsızlık Bildirgesi, ABD Anayasası gibi temsili belgeler bir titanyum kasanın içinde korunuyor. Turistler bu odaya giremiyor, zaten yürüyerek ulaşılabilecek bir mesafede de yer almıyor.