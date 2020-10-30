Giresun'un Pamukkale'si: Göksu Travertenleri

Kılavuz, projede bölgedeki mineralli suları bir araya getirerek, doğal karstik yapıyı bozmadan göletler oluşturulduğunu ifade ederek, "Pamukkale travertenlerine benzer bir görüntü elde edilecek. Burada oluşturduğumuz göletler ve havuzlar var. Bunlar şu anda turkuaz rengini almaya başladı, suyun aktığı yerler de beyazlamaya başladı" dedi. Göksu travertenlerine Mavigöl'ün çok yakın olduğuna işaret eden Kılavuz, "Mavigöl'e turkuaz rengi veren su ile buradaki su aynı. Aynı su kaynağından oluşan doğa harikaları" ifadelerini kullandı.