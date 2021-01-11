Giresun’da, Meryem Ana Manastırı restorasyonuna ‘betonlaşma’ eleştirisi

‘TARİHİ KİMLİĞİ ANLATMAYAN GÖRSELLER ORTAYA ÇIKIYOR’ Restorasyonun bilimsel olarak doğru olduğunu kaydeden Erüz, “Yanlış mı restore edildi, hayır. Yapı ile ilgili elimizde tam olarak detaylı bir bilgi olmadığı için restorasyonlar bu tür problemler çıkabiliyor. Bölgede bir çok tarihi yerde yapılan restorasyon çalışmalarında da olduğu gibi içerisinde ki tarihi doku ve fresklerle alakalı bilgi sahibi değiliz.