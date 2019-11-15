Gezginlere göre dünyanın en güzel 50 şehri! Listede Türkiye'den de bir şehir var...
Uçak bileti arama motoru Flight Network, binden fazla gezi yazarı, acenta ve gezi bloğuna danışarak oluşturduğu dünyanın en güzel şehirleri listesini açıkladı. Listede, Türkiye’den de bir şehir yer alıyor.
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Uçak bileti arama motoru Flight Network, binden fazla gezi yazarı, acenta ve gezi bloğuna danışarak oluşturduğu dünyanın en güzel şehirleri listesini açıkladı. Listede, Türkiye’den de 1 şehir yer alıyor. İşte gezginlere göre dünyanın en güzel 50 şehri...
29- DUBAİ / BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ Dubai, göze çarpan müzeleri, alışveriş merkezleri, lüks atmosferi ile buram buram turizm kokuyor.
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28- HAVANA / KÜBA Artık zaman içinde donup kalmış bir şehir değil Havana. Küba’nın kontrollü serbest ticarete açılma politikası dönüşümü başlattı. Antika Amerikan otomobilleri, salsa şarkıcılarıyla klasikleşen görüntüye yemekten, kültüre, eğlenceden, konaklamaya yaratıcı fikirler katıldı.
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27- MADRİD / İSPANYA Avrupa sanat koleksiyonu, tarihi yapıları ve mükemmel caddeleri ile bilinen Madrid, müzeleri ve meydanları ile turistleri kendine çekmeyi başarıyor.
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26- BRUGGE / BELÇİKA Belçika'nın masal diyarını anımsatan mimarisi, dönem filmi setlerini andıran atmosferiyle ünlü kenti Brugge ziyaretçilerini büyülüyor. Brugge’ te binalar, sokaklar, kiliseler her şey Ortaçağ’dan günümüze kadar bozulmadan gelmiş. Geçmişe yolculuk yapmak istiyorsanız burası tam size göre…
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25- CHİCAGO / ABD Chicago’nun kuzeybatı semtleri yaratıcı kültür mozaiğiyle öne çıkıyor. Ukrayna, Polonya, Porto Riko’lu ailelerin kültürü, yaşadıkları bölgenin müzelerinden kiliselerine, kafelerde sunulan yemeklerine kadar her yere yansımış. Birbiri ardına açılan restoranlar, barlar bu çeşitliliği zenginleştiriyor. Gezginlerin de en çok tercih ettiği yerlerden...
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24- HONG KONG Alışverişin kalbinin attığı Hong Kong, Temple Street Night Market’i (gece pazarı) ve terzileri ile ün yapmış. Görkemli bir yapıya sahip şehir, dünyanın en refah içindeki bölgesi olarak biliniyor.
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23- QUEBEC / KANADA Surları, parke taşı kaplı huzurlu sokakları, zarif taş evleriyle Quebec’in tarihi bölgesi uzun süredir başlı başına cazibe merkezi. Avrupa’yı anımsatan çekiciliğinin yanı sıra Kanada kentlerinin sürprizlerini de barındırıyor.
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22- SAN DİEGO / ABD Kaliforniya Eyaleti’nin Meksika sınırındaki San Diego dünyanın en çok turist çeken şehirlerinden biri. Kumsalları, yumuşak iklimi, tarihi ve sportif etkinlikleriyle ABD’de hep bir cazibe merkezi.
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21- TORONTO / KANADA Kuzey Amerika'da bulunan ve Kanada'nın en kalabalık ve en büyük şehri olan Toronto aynı zamanda dünyanın yaşanabilecek en iyi şehirleri arasında. Temiz sokakları, çok kültürlü yapısı ve suç oranının düşük olmasıyla adeta cazibe merkezi haline gelen Toronto, oldukça modern ve yüksek yaşam standartlarına sahip olan bir şehir.
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20- BUENOS AİRES / ARJANTİN Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in tarihi San Telmo Mahallesindeki San Telmo Fuarı, kültürel etkinlikleri, el sanatları ve hediyelik eşyalarıyla Arjantinlilerin yanı sıra turistlerin de ilgi odağı.
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19- VİYANA / AVUSTURYA Stefan Zweig ufuk açıcı eseri Dünün Dünyası’nda, doğup büyüdüğü kenti, “Avrupa’nın hiçbir kentinde kültürel yaşama bağlılık Viyana’daki gibi tutkulu olmamıştır” diye anlatır. Zweig’ı haklı çıkarırcasına tıpkı 20. yüzyılın başlarında olduğu gibi Viyana, günümüzde de sanatın her dalının izlenebildiği bir merkez olmayı sürdürüyor.
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18- TOKYO / JAPONYA Modern tasarımı, ileri teknolojiye olan bağlılığı ve kalabalık caddeleri ile tanınan Tokyo, uzun süredir nüfus yoğunluğu konusunda bir üne sahip.
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17- İSTANBUL / TÜRKİYE İstanbul, dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin merkez noktası olmasının yanı sıra, Türkiye'nin de ekonomi merkezi. Doğası, kültürel mirası ve tarihsel zenginliği bakımından İstanbul yalnızca Türkiye’nin değil dünyanında en önemli şehirlerinden birisi konumunda. Özellikle gezginlerin en çok uğradığı noktalar Ayasofya müzesi, Topkapı Sarayı ve Galata kulesi...
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16- BUDAPEŞTE / MACARİSTAN Avrupa’nın en büyük kentlerinden Budapeşte, sanat, tasarım, mutfak açısından önemli merkez. Tekstil ve moda sektörü gelişmiş. Eski Doğu Bloku başkentleri arasında en çok Michelin yıldızlı restorana sahip. Keltlerden başlayan zengin tarihi Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nda zirveye çıkıyor. Çağdaş keyiflerin peşine düşecekler için de pek çok cazip seçenek var.
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15- RİO DE JANEİRO / BREZİLYA Karnavalların, güneşli sahillerin şehri burası... Özellikle karnaval zamanı oldukça fazla turist ağırlıyor.
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14- PRAG / ÇEKYA “Yüzlerce Çan Kulesi’nin Şehri” lakaplı Prag, tarihi yapıları ve Viyana Nehri manzarası ile romantikliği zirvede yaşıyor. Şehir aynı zamanda genç gezginler için ekonomik bir seçim.
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13- AMSTERDAM / HOLLANDA Yaratıcılığın öne çıktığı Avrupa başkentleri söz konusu olduğunda her zaman Berlin, Kopenhag gibi komşularından sonra söz Amsterdam’a gelir. Meşhur kanallar her zamanki kadar güzel.
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12- LİZBON / PORTEKİZ Akdeniz’e kıyısı olmayan bir Akdenizli, bir masal diyarı... İstanbul gibi, bu şehir de yedi tepe üzerine kurulmuş, ihtişamıyla nam salmış tarih boyunca. Yedi tepeden açtığı kollarıyla kucaklamış üzerinde yaşayanlarını.
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11- SİNGAPUR Asya'nın standardı yüksek, modern ve düzenli şehri Singapur. Büyüleyici dokusu ile sizi ilk anda etkileyen bir yer burası. Sokaklarında dolaşırken gökdelenler arasında kaybolduğunuz şehir Singapur’da, başka bir dünyaya adım atacaksınız
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10- ROMA / İTALYA 9- SİDNEY / AVUSTRALYA 8- SAN FRANCİSCO / ABD 7- CAPE TOWN / GÜNEY AFRİKA 6- BARCELONA / İSPANYA 5- VANCOUVER / KANADA
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4- VENEDİK / İTALYA Büyüleyici meydanları, kanallar ve lüks oteller boyunca gerçekleşen romantik tekne turları, Venedik şehrini büyüleyici olmaktan öte kılıyor. İlk adım attığınızda, neden bu kadar çok ziyaretçinin, Venedik şehrini tercih ettiğini anlayabilirsiniz.
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3- LONDRA / İNGİLTERE Avrupa'nın en güzel şehirlerinin başında gelen Londra, pek çok kişinin seyahat tercihlerinde ilk sıralarda yer alıyor. Dünyanın önde gelen yapılarına ve bir çok görkemli aktiviteye ev sahipliği yapan Londra, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği bir nokta.
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2- NEW YORK / ABD Büyük elmayı gezmeye nereden başlasak? Brooklyn’den Manhattan’a, her bölümü ayrı bir güzellik vat ediyor.
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1- PARİS / FRANSA Aşk’ın şehri, Eyfel Kulesi ve muhteşem mutfağı ile dünyanın en sevilen destinasyonlarından olmaya devam edecek gibi duruyor. Listenin zirvesinde Paris bulunuyor.