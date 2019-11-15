Gezginlere göre dünyanın en güzel 50 şehri! Listede Türkiye'den de bir şehir var...

21- TORONTO / KANADA

Kuzey Amerika'da bulunan ve Kanada'nın en kalabalık ve en büyük şehri olan Toronto aynı zamanda dünyanın yaşanabilecek en iyi şehirleri arasında. Temiz sokakları, çok kültürlü yapısı ve suç oranının düşük olmasıyla adeta cazibe merkezi haline gelen Toronto, oldukça modern ve yüksek yaşam standartlarına sahip olan bir şehir.