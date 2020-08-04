Gezgin grubu 'Yürüyen Budalalar'a koronavirüs rötarı

Grubun bir başka öncü ismi Yeşim Çoruh, “Krizden dolayı işten ayrılarak şehir değiştiren iki arkadaşımızı ziyaret ettiğimiz ilk seyahatimiz hepimize iyi gelmişti, bu seyahat bundan sonrakilerin müjdecisi oldu” dedi. Çoruh, Edirne ile başlayan şehir ziyaretlerinin sıklaşarak arttığını, sosyal medyada gidecekleri yerler ile ilgili türlü bilgileri paylaştıkları, aynı zamanda seçilen ve hatta kimisi ezberlenen yöresel türkü, şarkı, manilerin yer aldığı kapalı bir grup oluşturduklarını söyledi.