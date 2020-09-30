Gezgin çift koronadan böyle korundu... Tam 103 gün boyunca seyahat ettiler...

En son Kazakistan açmış. Gidebileceğimiz böyle birkaç ülke var. Yani vize varsa Bulgaristan gibi bazı Avrupa ülkeleri açık durumda. Şu anda vize alımları falan da çok güçtür. Bu tarz yerlere gidebilirler ama mesela oraya gittin diyelim ki, bir şey geldi başına veya virüs kaptın; ne yapacaksın? Herkesin kafasındaki soru işareti bu. Ülkende olsan hiç değilse hastaneye gidiyorsun, kendi dilin konuşuluyor, hallediyorsun bir şekilde. Bu anlattıklarım doğrultusunda ülke içinde gezmek en mantıklısı. Çünkü burada sosyal sigortan var, bildiğin yer, hangi numarayı alacağını biliyorsun, dilini biliyorsun. Burada eğer ki başına bir şey gelirse ve durumun kötüleşirse bu tarz bir avantajın var. Tabii biz de bundan korktuğumuz için şimdilik bir yurt dışı planı yapmıyoruz” diye konuştu.