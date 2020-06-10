Gerendal Gölü nerede? İşte 'Gerendal Gölü'nün özellikleri

Sadece yöre halkının değil yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin de bu güzelliklerden istifade etmesini dilediklerini belirten Burulday, "Buraya yol ve tesis yapılmasın, göle balık bırakılsın, turistler burada istirahat etsin isteriz. Şehir merkezlerinde 40 derece sıcaklık yaşanırken, burada yorgansız uyuyamıyoruz." dedi.



Burulday, gün doğumunu izlemek isteyenleri gölün hemen yanı başında bulunan Kartal Tepesi'ne beklediklerini ifade etti.



Büyükçaltı köyü muhtarı Mehmet Ersöz de göle ulaşımın daha rahat sağlanması için yol yapılmasını istediklerini dile getirerek, "Soğuk suyumuz ve yaylalarımız var. Yaz aylarında herkesi bekliyoruz. Özellikle yabancı turistler burayı görse sürekli gelmek isterler." diye konuştu.