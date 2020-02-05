Gen havuzu karışmamış son kabile! Araştırmalar şaşırttı...

Buradaki beş Aryan köyünde 2-4 bin kadar insan yaşıyor. Brogpa adıyla da bilinen bu insanlar biraz fiziksel koşullar, biraz da Keşmir sorunu yüzünden Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmalar nedeniyle binlerce yıldır dış dünyadan yalıtılmış halde yaşıyor. Bu izole yaşam, onların gen havuzunun hiç değişmeden kalmasına neden oldu. Ancak modern yaşamın buraya kadar girmeye başlaması, bu durumu değiştirebilir.