Geçmişten geleceğe yolculuk: Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı

Geçen yıl 200 bine yakın kişinin ziyaret ettiği bölge, bu yıl ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en sakin sezonlarından birini yaşadı. Bu yılın ilk 8 ayında yaklaşık 40 bin kişinin geldiği Kula ve Salihli ilçelerindeki bu tarihi ve doğal güzellikler, önümüzdeki yıldan itibaren eski hareketli günlerine dönmeyi bekliyor.