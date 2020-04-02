Derleyen: Özlem Köseoğlu / Hürriyet Seyahat Gezgini - Fotoğraflar: Alamy, AFP, AP
Haber Giriş: 02 Nisan 2020 - 14:35,
Geçen yıl büyük yangınla küle dönmüştü! Toplanan bağışın miktarı ve şimdiki durumu şaşırttı...
Fransa’nın simgelerinden Notre Dame’ın, 72 saat süren yangınla harap olmasının üzerinden neredeyse bir sene geçti. 15 Nisan 2019’da Gotik mimarinin merkez Paris’teki incisi Notre Dame Katedrali’nin yanan kısmı, üst katlarının çökmesine sebep olmuştu. Alevler saatlerce sürmüştü ve herhangi bir can kaybı olmamasına rağmen hasarın meydana getirdiği durumdan dolayı üzülen Parisliler, kendilerini sokaklara dökmüşlerdi. İşte bu ünlü katedrali kurtarmak için yapılanlara ve Fransa’nın ultra zenginlerinin yaklaşık 954 milyon dolar bağışlama sözlerine bir göz atalım. Gerçekten verilen sözler, yerine getirildi mi? İşte detaylar…
15 Nisan 2019 tarihinde Paris’in ikonik tarihi güzelliği Notre Dame Katedrali’nin çatısı ve kulesi, bahtsız bir yangın sonucu çökmüştü. Araştırmacılar bu yangına, yanan bir izmaritin ya da elektrik kaçağının sebep olduğunu belirtmişlerdi. Paris’in ikonik tarihi güzelliği Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangından sonra yaklaşık bir sene geçti.
Fakat yangından altı ay sonra yani 15 Nisan- 1 Ekim arasında 46 bin kişiden, 29 belediyeden ve 60 firmadan yapılan küçük bağışlarla yaklaşık 36 milyon dolarlık onarım yapıldığı için diğer büyük para hiçbir yerde görülmedi. Peki, ultra zenginlerin ve şirketlerin vaat ettiği milyon Eurolar ne oldu?
Gucci’nin sahibi François-Henri Pinault: 100 milyon EuroLoreal ve Bettencourt Schueller Vakfı: 200 milyon EuroLüks ürün sataş şirket Kering: 100 milyon EuroFransız petrol şirketi Total: 100 milyon Euro
Açık hava reklam şirketi JCDecaux: 20 milyon
Amerikan Walt Disney: 5 milyon Euro
Fransız Bölge Otoritesi: 10 milyon Euro
Finans şirketi Societe General: 10 milyon Euro
Fransa ve Amerika halkının aralarında sıkı bağ bulunduğu bilinen bir gerçek. Bu yüzden, katedralin restorasyonuna katkıda bulunmak isteyen Amerikan halkı, Fransız Kültür Mirası Derneği’ne, 2.45 milyon dolarlık büyük bir bağışta bulunmuştu. Ayrıca Apple’ın CEO’su Tim Cook, yangından kısa bir süre sonra bağışta bulunacağının sözünü vermişti fakat bunun ne kadar olduğu ya da şirketin bu parayı verip vermediği hâlâ netlik kazanmış değil.
Bağış vaatleri kağıda döküldü mü? Bağışlarla ilgili iyi haberler…
Yangından üç ay sonra Temmuz 2019’da, katedral adına resmi olarak bağışları toplayan dört yardım derneği, 80 milyon Euro toplamıştı. Fakat küçük bağışlarla finanse edilen ve ara ara yapılan tamiratlarla ilk vaat veren milyonerlerin, söz vermeleri ve bu sözleri kağıda dökmeleri ise altı ayı bulmuştu. Katedralin yapımı için dört resmi hayır kuruluşunun en büyüğü olan Notre Dame Derneği, medya kuruluşu Insider’a yaptığı açıklamada, tüm hayırseverlerin taahhütlerini yerine getirdiğini belirtiyor.
“Katedralin restorasyonu için Notre Dame Derneği’ne para vermeyi taahhüt etmiş olan bazı firmaların tüm paraları ödediklerini, geriye kalan diğer tüm firmaların ise ihtiyaç olduğunda ödeme yapacakları konusunda sözleşme imzaladıklarını size teyit edebilirim. Duyurulan miktarların ödenmemesi gibi bir risk yoktur ya da bağışlar peyderpey ödenecektir” dedi.
Açıklamada bulunan Notre Dame Katedrali Sözcüsü Andre Finot, şu bilgileri veriyor: “Bağış yapan milyarderler, paralarının tam olarak nereye harcanacağını bilmek istiyorlar. Eğer bunda hem fikir olurlarsa, bağışları teslim etmeden önce, bu paraların sadece çalışanların maaşlarına ödenmemesini istiyorlar.”
Katedralin içine eriyen 551 tonluk metal iskele
Yetkili merciler, yangından önceki günlerde tamirat için katedralin çevresine iskele kurdurmuşlardı. Kuleyi çevreleyen bu iskele, 551 ton ağırlığındaydı ve yangın sonrasında eriyen bu 551 ton metal, her an daha da çökebilecek duruma gelerek, katedralin çatısını ve geri kalan yapıyı tehlikeye sokacak duruma gelmişti. 50 bin kazıktan oluşan iskele, yangın sonucunda yapıyı tahrip edebilecek şekilde kocaman yapının içine erimişti. Uzmanlara göre iskeleden çöken erimiş metal yığınını durdurmak, son derece önem taşıyor.
Fakat dünyayı saran küresel salgın yüzünden, geriye kalan yapının çökmesini engellemek için gereken önemli çalışma ertelendi ve tüm çalışmalar durduruldu. Sokağa çıkma yasağının bulunduğu Fransa’da yapı üzerinde, şu anda herhangi bir restorasyon yapılamıyor. Salgın yüzünden hayatın durduğu ülkede, Notre Dame Katedrali’nin kaderi, belirsizliğini koruyor.
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