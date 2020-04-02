Geçen yıl büyük yangınla küle dönmüştü! Toplanan bağışın miktarı ve şimdiki durumu şaşırttı...

Bağış vaatleri kağıda döküldü mü? Bağışlarla ilgili iyi haberler… Yangından üç ay sonra Temmuz 2019’da, katedral adına resmi olarak bağışları toplayan dört yardım derneği, 80 milyon Euro toplamıştı. Fakat küçük bağışlarla finanse edilen ve ara ara yapılan tamiratlarla ilk vaat veren milyonerlerin, söz vermeleri ve bu sözleri kağıda dökmeleri ise altı ayı bulmuştu. Katedralin yapımı için dört resmi hayır kuruluşunun en büyüğü olan Notre Dame Derneği, medya kuruluşu Insider’a yaptığı açıklamada, tüm hayırseverlerin taahhütlerini yerine getirdiğini belirtiyor.