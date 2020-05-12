Evlerini kapatıp ‘van life’a geçtiler! Her gün farklı bir manzaraya uyanıyorlar...

Ne oldu da böyle bir maceraya atıldınız, hep aklınızda olan bir şey miydi?

Emin Cihan: Aslında her şey bir hayalle başladı. 2017’de arabamızla İtalya’ya gitmiştik. Bu keyifli yolculukta Maya karavan hayalleri kurdu hep. Türkiye’ye döndükten sonra da kararlılığını sürdürdü. Hatta para biriktiriyordu bunun için. Bileklikler yaparak ailemizdekilere satıyordu. Çok istiyordu, biz de 2018’de bir panelvan alıp ailece karavana çevirdik. Sonra öğretim üyeliğinden istifa ettim ve yollara düştük.