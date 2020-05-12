Evlerini kapatıp ‘van life’a geçtiler! Her gün farklı bir manzaraya uyanıyorlar...
Emin Cihan Duyan, Anadolu Üniversitesi’nde çalışma psikolojisi anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapıyordu. Eşi Gonca Duyan ise yoga eğitmeniydi. İşlerini bırakarak dokuz yaşındaki kızları Maya’nın hayali olan karavanla dünya turu için kolları sıvadılar. Önce bir kargo aracı alıp karavana dönüştürdüler sonra da ne zaman biteceği belli olmayan bir maceraya atıldılar. Şu ana kadar 30 binden fazla km yol yapıp, 30’dan fazla ülke gezdiler. Duyan ailesini korona yüzünden mahsur kaldıkları Portekiz’de yakaladık serüvenlerini konuştuk.
Ne oldu da böyle bir maceraya atıldınız, hep aklınızda olan bir şey miydi? Emin Cihan: Aslında her şey bir hayalle başladı. 2017’de arabamızla İtalya’ya gitmiştik. Bu keyifli yolculukta Maya karavan hayalleri kurdu hep. Türkiye’ye döndükten sonra da kararlılığını sürdürdü. Hatta para biriktiriyordu bunun için. Bileklikler yaparak ailemizdekilere satıyordu. Çok istiyordu, biz de 2018’de bir panelvan alıp ailece karavana çevirdik. Sonra öğretim üyeliğinden istifa ettim ve yollara düştük.
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Peki öncesinde sık sık geziler yapıyor muydunuz? Gonca: Seyahatle beslenen bir aileyiz zaten. 50’den fazla ülke görmüşüzdür. Hatta uzun süreli yaşadığımız ülkeler de oldu. 2009’da Hindistan’da bir yıl yaşadık. Emin Cihan orada iki ayrı üniversitede ders verdi, ben de Hintlilere yoga dersi verdim. Maya doğduktan sonra da yerimizde durmadık. 2012 ve 2013’de Singapur, Malezya ve Tayland’da yaşadık. Seyahat bizim için her şey…
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Yola çıkacağınız karavanı nasıl seçtiniz? Emin Cihan: Önceliğimiz yüksek ve geniş olmasıydı. Boş bir kargo aracını aldık ve tamamen ellerimizle, hiçbir profesyonel destek almadan ailece karavana dönüştürdük. Bu süreçte bazı yakın dostlarımız da hep yanımızdaydı.
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Bir evde olması gereken her şeyimiz var
Karavanınızın nasıl bir donanımı var? Gonca: Bir evde olması gereken her şey var. Elektriğimizi güneş panelleri ve aracın alternatörü ile kendimiz üretiyoruz. Gerekirse bir de jeneratörümüz var. Kuzey ülkelerinde eksi 20 derecelerde bile sıkıntı çekmeden ısınabildik ısıtıcımız ve izolasyonumuz sayesinde.
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Buzdolabımız, büyük bir su depomuz ve su arıtma cihazımız, tuvaletimiz, duşumuz, büyük bir mutfak tezgâhımız, tüplü ocağımız, güvenlik için alarm sistemlerimiz var. Evimizin içi sekiz metrekare belki ama o kadar geniş ve farklı manzaralara sahip bahçelerimiz oluyor ki, yolda bazen biz bile hayret ediyoruz. Eksiğimiz bulaşık makinesi, onun da çözümünü araştırıyoruz…
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Aracın karavana dönüşüm aşaması ne kadar sürdü? Oldukça maliyetli olmalı… Emin Cihan: Üç ayda her şey bitti. Masrafı çok tabii… Gerekli malzemelerin en ucuzlarını bulabilmek için çok çaba sarf ettik. Araç hariç tüm dönüşüm, ruhsat değişimi ve ekipmanlar yaklaşık 30 bin lira tuttu.
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Ancak bu 2018 yılındaydı ve döviz kurlarını hesaba katmak gerekli. Mesela bizim 200 liraya aldığımız su deposu bizden üç ay sonra 500 liraya satılıyordu. O yüzden günümüz için geçerli bir rakam olmayabilir.
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Her şey bittikten sonra yurtdışına çıkmak için belli prosedürler var mı? Emin Cihan: Aracınızı panelvandan özel amaçlı motokaravana dönüştürmeniz lazım öncelikle. Bu süreç için onaylı bir mühendisle çalışıp aracı TSE’ye değerlendirmeye sokmalısınız. Gerekli yükümlülükleri yerine getirdiyseniz belgeyle TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonlarından geçip ruhsatı değiştirebilirsiniz.
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Biz 2007’den beri kendi aracımızla yurtdışına çıkıyoruz. Normal araçlarla karavan arasında bir fark yok. Gereken şeyler, yeni tip ehliyet ve yeşil kart (Uluslararası trafik sigortası). İsterseniz kaskonuzu da yurtdışında kullanıma açtırabilirsiniz ama bu size kalmış.
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Biraz rotanızdan bahsedebilir misiniz? Ne kadar km yaptınız? Emin Cihan: 2 Mart 2019’da Edirne’den çıkış yaptık. Maya’nın kuzey ışıklarını görme istediği nedeniyle hızlıca kuzey kutup dairesine doğru yol aldık. Şu ana kadar 35 bin kilometre yapıp 31 ülke gezdik. Kuzey ışıklarından sonra birçok ülkeyi gezip Portekiz’de mola verdik.
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Karavanla soğuk bölgeye gitmek zor olmadı mı? Gonca: Zordu ama özel duygulardı. Mesela İsveç-Norveç sınırında çıkan fırtınadan dolayı 24 saat yolda kaldık. Belki hatırlarsınız, Norveç’te cruise gemisinin battığı o gece biz de Norveç sınırında korkunç fırtınaya yakalandık. Kar karavanın boyunu aşıyordu. Yine de karavanın içinde sıkıntı çekmeden geceyi geçirebildik.
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Şu sıralar karavanda kalmak yasak
Portekiz’den sonra yol nasıl gelişti? Emin Cihan: Fas'a geçtik ve ülkede üç ay kaldık. Niyetimiz Afrika'da Senegal'e kadar gidip oradan da gemiyle Uruguay'a geçmekti. Sonrasında neredeyse kıtayı baştan sona geçmeyi düşünüyorduk. Yalnız Fas'ta motorumuz bozuldu, yapamadılar. Motoru değiştirmek zorunda kaldık. Durum böyle olunca bu planlardan vazgeçtik.
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Bu sefer ülkeye dönelim, hem biraz dinlemiş oluruz, sonra kaldığımız yerden devam ederiz dedik. Dönüşte Portekiz’de korona engeline takıldık. Sınırlar kapatıldı ve hâlâ Lizbon’dayız… Zaten karavanda kalmak yasak, burada bir arkadaşımızda kalıyoruz. Sınırlar ne zaman açılır, hayat ne zaman normale döner hiçbir fikrimiz yok
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Her şey normale dönünce ülkeye dönecek misiniz? Emin Cihan: Evet, Türkiye’de biraz dinlememiz şart gibi… Sonra Amerika ve Güney Amerika maceramıza çıkacağız.
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Tur boyunca konaklama için güvenli yeri nasıl seçiyordunuz? Gonca: İlk önem verdiğimiz şey, geceyi nerede geçireceğimiz. Bu konuda güvenli bir yer seçmeye çalışıyoruz. Bunun için ‘park4night’ gibi bazı uygulamalar var, oldukça işe yarıyorlar.
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Yorumların olduğu sizi yönlendiren oldukça faydalı uygulamalar. Varacağımız yere genelde hava kararmadan gitmeye çalışıyoruz. Gündüz gözüyle keşif yapmak kendimizi daha güvende hissettiriyor. Ayrıca yanımızda karavanlı birileri olmasına da özen gösteriyoruz. Bu biraz daha kendinizi güvende hissettiriyor.
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Homeschool ile eğitime devam
Maya tur boyunca eğitimine nasıl devam etti? Emin Cihan: Üç yaşından ikinci sınıf sonuna kadar uluslararası okullarda eğitim hayatını sürdürdü. Dünya turumuz süresince homeschool (Evde okul) sistemi ile eğitime devam ettiriyoruz. Maya buna ‘vanschool’ diyor. Avusturalya’dan bir okulun müfredatını çevrimiçi olarak takip ediyoruz. Gerektiği zaman öğretmenleriyle canlı görüşebiliyoruz, değerlendirmeleri alabiliyoruz.
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Ayrıca Türkiye müfredatını da kendimiz devam ettiriyoruz. Bizim dışımızda emekli öğretmen olan babaannesi ile de çalışıyor. Tur bittiğinde, kendisi için doğru olduğunu düşündüğümüz ülkede eğitim hayatını sürdürmesini sağlayacağız.
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UNICEF’le birlikte yardım kampanyaları da düzenliyorsunuz. Tam olarak neler yapılıyor? Gonca: Maya’nın hayali sadece karavanla dünyayı gezmek değildi. Bu sırada çocuklara yardım etmeyi istemesi bu fikri daha da güzel kılıyordu bizim için. Önce birebir yardım etmek istedik ama bunun çok çetrefilli ve zor bir iş olduğunu öğrendik.
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Bu sebeple UNICEF ile görüşüp onlarla çalışma kararı aldık. Biz zaten sürekli olarak hediyelerimizi UNICEF’ten alıp çocuklara destek olmaya çalışıyorduk. Şimdi de takipçilerimizle beraber bu yardımları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ayrıca Afrika’da gönüllü olarak çalışmalara da katılacağız.
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‘Tuvaletin ve banyonun dar olmasını sevmiyorum’
Karavanda yaşamak zor oluyor mu? Evini özlüyor musun? Maya: Karavanda yaşamak hiç zor değil. Evden daha kolay… Tabi ki arada evden özlediğim şeyler oluyor. Akrabalarımı özlüyorum ama sürekli görüntülü konuşuyoruz zaten.
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Şu ana kadar gezdiğiniz ülkeler içinde en çok nereyi sevdin? Maya: İsveç. Doğasının kokusuna bayıldım, beni çok mutlu etti. Kuzey ışıklarını gördüm burada.
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Karavanda yaşamanın en sevdiğin ve sevmediğin yanları neler? Maya: En sevdiğim her gün yeni bir manzaram olması. Bir sürü hayvan da görüyorum ama tuvaletin ve banyonun dar olmasını pek sevmiyorum.
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Sürekli gezdiğin için daha çok arkadaşın oluyordur herhalde, ne dersin? Maya: Evet ama bazıları İngilizce bilmediği için zor oluyor. El hareketleriyle anlaşıyorum. Onların dillerini de öğrenmek istiyorum. Babam Fas’ta Fransızca, Güney Amerika’da ise İspanyolca öğrenebileceğimi söyledi.
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Duyan ailesi dünya turu ve karavanla seyahat ile ilgili videolarını ‘MayaVanLife’ Youtube adresinden paylaşıyor.