Evlerini kapatıp karavana taşındılar... "Nereye park edersek evimiz artık orası"

Seyahatleriniz için neden karavanı seçtiniz?

Burçin: Seyahat etmeyi sevdiğimiz kadar evde zaman geçirmeyi de seven bir çiftiz. Sırt çantalarımızı alıp bir yıl dönmediğimiz bir plan yapmak istemedik. ‘Van life’ akımını bir süredir takip ediyor ve sevdiğimiz blogger’ların ‘mobil ve minimal hayat’ hakkında söylediklerinden ilham alıyorduk.