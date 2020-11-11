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Hürriyet
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Seyahat
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 11 Kasım 2020 - 12:14 | 

Evlerini kapatıp karavana taşındılar... "Nereye park edersek evimiz artık orası"

Burçin-Erdi Vahid çifti, göçebe bir hayat karşılığında her şeyi geride bıraktı ve bir minibüsü karavana dönüştürdüler. Bu dönüşümü nasıl yaptıklarını ve dünyada çok popüler olan karavanlı hayat (van life) tarzını konuştuk.

İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
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İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
1
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Seyahat için işlerinizden istifa ettiniz. Böyle bir kararı almak zor olmadı mı?
Burçin: Erdi ile mobil reklam sektöründe çalışıyorduk. Şirkette önemli roller aldık. Altı yıldır birlikte çalıştığımız insanları bırakmak çok zor oldu.

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Fakat aklımızda hep bir karavanla seyahat vardı. Uzun zamandır bu günler için plan ve birikim yapıyorduk. Zamanının geldiğini hissettik ve İstanbul’daki evimizi kapattık. Artık karavanımızı nereye park edersek evimiz orası…

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Bir süre sonra biktirdiğiniz para bittiğinde hayatınızı nasıl kazanmayı düşünüyorsunuz?
Erdi: Tam zamanlı içerik üretiyoruz. YouTube, Instagram ve blog olmak üzere üç platformda aktifiz. Artık hayatımızı tamamen bu alana çevirdik.

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Seyahatleriniz için neden karavanı seçtiniz?
Burçin: Seyahat etmeyi sevdiğimiz kadar evde zaman geçirmeyi de seven bir çiftiz. Sırt çantalarımızı alıp bir yıl dönmediğimiz bir plan yapmak istemedik. ‘Van life’ akımını bir süredir takip ediyor ve sevdiğimiz blogger’ların ‘mobil ve minimal hayat’ hakkında söylediklerinden ilham alıyorduk.

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Araştırdıkça bunun ekonomik anlamda da fayda sağlayabileceğine karar verdik. Konaklama, ulaşım, yeme-içme masraflarını kontrol altında tutacağımız, turistik rotalardan uzak, keşfedilmemiş yerlere aracımızla ulaşacağımız, nispeten ev konforunu hissedeceğimiz bir hayat tarzı için denemeye karar verdik.

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Bir minibüsü karavana çevirdiniz sanırım
Erdi: Evet. Önce araba pazarlarını karış karış gezerek bilgi topladık. Çok lüks karavanlar da var, çok daha basit sistemler kurup birkaç günlük kamp amacıyla kullanılan araçlar da...

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Biz kilometresi düşük, motor olarak çok yorulmamış bir minibüs aldık. Karavana dönüştürmek için de iç tasarımına o zamanlar 27 bin TL harcadık.

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Ne kadar sürdü minibüsü karavana dönüştürmek?
Erdi: Yaklaşık iki ay. Yalıtım, elektrik, ağaç kaplama ve renklendirme, mobilyalar, su tesisatı gibi aşamaları vardı.

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Özellikle ağaç kaplama ve elektrik tarafında ustalardan yardım aldık. Güvenlik ve ağırlık hesaplamalarına çok dikkat ettik.

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Peki şu anda karavanınızın nasıl bir donanımı var? İhtiyacınızı karşılayacak kapasite ve konfora sahip mi?
Burçin: Tüm ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde inşa ettik. Tekne tipi lavabo ve ocağın bulunduğu bir mutfağımız var. Uzunca bir yatağa dönüşebilen divanımız, gardrobumuz, epey geniş yatak altı depolama alanımız mevcut.

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Lavabodaki musluk, uzun hortumu sayesinde duş haline gelebiliyor. Banyoda açılır kapanır bir duş sistemi kurduk. Yaz aylarında duş başlığı camdan dışarıya uzayabiliyor.

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Bunlara ek olarak bir de tekne tipi kasetli tuvalet kullanıyoruz. Kurduğumuz sistem sayesinden pis su atığını boşaltmak karavan parkı bulmak zorunda değiliz. Herhangi bir atık su giderini rahatça kullanabiliyoruz.

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Karavanla deniz aşırı ülkelere gidilebiliyor mu?
Burçin: Feribotla Fas, Amerika gibi yerlere götürme imkânımız olduğunu öğrendik. Maddi olarak karşılayabildiğimiz sürece aklımızda diğer kıtaları da ziyaret etmek var.

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Yalnız dadece arabamızla gezdiğimiz seyahatler peşinde değiliz, sırt çantamızı kapıp farklı yerlere gittiğimiz geziler de yapabiliriz. Tabii korona şu an bunlara engel…

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Zaten katı planlar yapmıyoruz. Bu yaşam tarzının en güzel kısmı da esnek olabilme özgürlüğü.

17EN ÖNEMLİ ŞEY AĞIRLIK HESAPLAMASI
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EN ÖNEMLİ ŞEY AĞIRLIK HESAPLAMASI

Bu kadar değişiklikten sonra ruhsat alırken sorun yaşadınız mı?
Erdi: Çok sorun yaşamadık. İlk yapılması gereken, araç tadilatında uzman bir makine mühendisiyle anlaşmak.

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Ana unsur ise yapacağınız değişikliklerde mutlaka ağırlık hesaplamalarına dikkat etmek olmalı. Yapım sonrasında anlaştığınız makina mühendisi araç içinde hassas ölçümler alıyor ve bu tadilatı projelendiriyor.

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Proje onaylanması için TSE’ye gidiyor ve yetkili kişiler tarafından aracınız denetleniyor. Ağırlık testleri için kantar, süspansiyon raporu için de araç asansörleri kullanılıyor.

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Sonra sertifika alıyorsunuz sanırım...
Erdi: Evet. Tüm işlemler prosedürlere uygunsa size onay sonrası bir sertifika iletiyorlar. Bu belgelerle araç, karavan ruhsatına uygunluğunun denetlenmesi için TÜVTÜRK muayenesinden geçiyor.

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Muayene sonucunda da onay almayı başarırsanız her iki kurumdan aldığınız belgelerle notere başvuruyorsunuz. Noterde araç ruhsatınız ‘özel amaçlı motokaravan’ olarak yeniden düzenleniyor.

İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
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