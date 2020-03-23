Evinizin konforunda keşiflere devam! İster dünyayı gezin ister Mars'ı, seçenek çok...

Çoğumuz bir süre evde olacağız. Herkes, kendi payına düşeni yapmaya ve sosyal mesafeyi korumaya çalışırken, dünyanın bize sunduklarını deneyimlemek için farklı yollara ihtiyaç duyacak. Dünyanın güzelliklerini yerinde kendi gözümüzle görmenin yeri her zaman ayrı ama seyahat edemediğimiz şu günlerde evimizin konforunda, dünyada ilginç yerlere, dünyaca ünlü müzelere ya da mimari başyapıtlara sanal turlarla ulaşmaya ne dersiniz?
Derlediğimiz sanal turlar tamamen ücretsiz. Başlamadan önce küçük bir not, çoğu sanal tur büyük ekranda daha iyi çalışıyor. Bilgisayar ya da tabletten denemenizi öneririz.
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Dünyanın ilginç lokasyonlarına online gezi fırsatı
Dünyanın farklı destinasyonlarına 360 derece görüntülü sanal turlar sunan AirPano'yu mutlaka deneyin. Antarktika'nin buzullarından, aktif volkanların zirvelerine sonra da Küba'da mercan kayalıklarına dalabilirsiniz. Hatta, Corona Virüsü’nün ilk çıktığı ülke Çin'e gidip Çin Seddi'ni gezmek isterseniz, o da mümkün. Milyonlar izlemiş, siz de mutlaka izleyin. Link: www.airpano.com/360photo_list_top.php
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NASA Uzay Araştırma Merkezi'ne ve Hatta Mars'a bile sanal tur var
Sanal tur deyip geçmeyin, gitmiş kadar olacağınız muhteşem bir tur bu: NASA uzay araştırma merkezi... Tüm kampüsü harita üzerinde tıklayarak gezebiliyorsunuz. İlginç bir deneyim… Link: oh.larc.nasa.gov/oh/
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Üstelik hiç akla gelmeyecek dünya ötesi bir yolculuğa da çıkmak mümkün sanal turlarla. Mars'a ayak basmak nasıl bir deneyim olurdu merak edenler bu fırsatı kaçırmayın. Link: accessmars.withgoogle.com
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Milli Park online turlar
Ruhumuza her zaman en iyi gelen şey doğa. Doğaya kaçmayı sevenler birçok ulusal parkın internet sitesi üzerinden sanal erişim sağlıyor. Diğer yandan Google Culture & Arts ulusal park turları koleksiyonu harika! İnteraktif sanal tura rehber eşliğinde çıkıyorsunuz. Mutlaka görülmesi gereken yerleri onların yönlendirmesiyle keşfediyorsunuz. İnteraktif sanal turları mutlaka deneyin. Yalnız turlar İngilizce olarak sunuluyor. Link: https://artsandculture.withgoogle.com/en-us/national-parks-service/parks
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Müze turları
Teknolojinin sunduğu imkanlar sonsuz. Google Arts & Culture sanal turlar ve çevrimiçi sergiler sunmak için dünyanın dört bir yanından 500'un üzerinde müze ve galeri ile ortaklık kurmuş. Mutlaka inceleyin, dünyanın dört bir yanından en iyi sanat eserlerine ulaşmak mümkün.
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British Museum, Londra
Yakından bir mumya görmek ister misiniz? Ya da Antik Rosetta Taşı'nı keşfetmeye ne dersiniz? Yine sanal turla Londra'ya gidip British Museum’u tıklayarak gezebilirsiniz. britishmuseum.withgoogle.com/
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Van Gogh Müzesi, Amsterdam
Vincent Van Gogh'un en büyük sanat koleksiyonuna ev sahipliği yapan müzeyi sanal gezmek mümkün. Koleksiyonda Vincent van Gogh'un 200'den fazla resmi, 500 çizimi ve 750'den fazla mektubu var. Link: artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en
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Musée d’Orsay, Paris
Sanal tur sizi Monet, Cezanne gibi Fransız sanatçıların ünlü eserlerinin galerisine götürüyor. Müzeyi kat kat gezebiliyorsunuz. artsandculture.google.com/streetview/mus%C3%A9e-d%E2%80%99orsay-paris
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Ulusal Antropoloji Müzesi, Mexico City
Mexico City tam bir müze şehri. Meksika’nın koloniyal donem öncesi medeniyetleri hakkında arkeolojik bir gezintiye çıkmak isterseniz buraya mutlaka göz atmalısınız. Link: artsandculture.google.com/asset/the-national-museum-of-anthropology-mexico-city-ziko-van-dijk-wikimedia-commons/bAGSHRdlzSRcdQ?hl=en
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Pergamon Müzesi, Berlin
Almanya’nın en büyük müzesi, Babil İştar Kapısı veya Pergamon Sunağı gibi birçok antik esere ev sahipliği yapıyor. Link: artsandculture.google.com/entity/pergamon/m05tcm?hl=en
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Rijksmuseum, Amsterdam
Rembrandt'ın eserlerini içeren Hollanda’nın Altın Çağı'ndan kalma sanat eserlerini yakından görebilirsiniz. Salonlarında harika bir yürüyüş deneyimi yaşatacak sanal turu mutlaka deneyin. Link: artsandculture.google.com/streetview/rijksmuseum
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Frida Kahlo’nun Mavi Evi, Mexico City
Meksikalı sanatçı Frida Kahlo, modern sanatın en popüler isimlerinden biri. Frida Kahlo'nun meşhur mavi evini gezmek isteyenler bu fırsatı kaçırmayın. Link: -artsandculture.google.com/story/wQXxiJYaJtroJA?hl=en
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Dünyanın nefes kesici 11 manzara noktası
Ayrıca müze dışında Google Arts & Culture’da erişebileceğiniz daha çok şey var. Örneğin dünyadan farklı manzara noktaları. Google sokak görünümü koleksiyonu sayesinde Tac Mahal'in terasından, Eyfel Kulesi'ne uçabilirsiniz. Çocukların da hoşuna gidecek. Link: artsandculture.google.com/story/11-incredible-views-from-the-top%C2%A0/8QIS37cd1O4SJA
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Türkiye sanal gezinti seçeneklerine de göz atın
Dünya örneklerinin yanı sıra ülkemizde de birçok müze veya şehir tanıtımlarında sanal gezinti uygulaması kullanılıyor. İşte online gezinti yapacağınız bazı yerler için bu linke ulaşmanız yeterli. www.3dmekanlar.com/tr/3d-turkiye.html