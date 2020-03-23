Evinizin konforunda keşiflere devam! İster dünyayı gezin ister Mars'ı, seçenek çok...

NASA Uzay Araştırma Merkezi'ne ve Hatta Mars'a bile sanal tur var Sanal tur deyip geçmeyin, gitmiş kadar olacağınız muhteşem bir tur bu: NASA uzay araştırma merkezi... Tüm kampüsü harita üzerinde tıklayarak gezebiliyorsunuz. İlginç bir deneyim… Link: oh.larc.nasa.gov/oh/