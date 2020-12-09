Evdeyken de dünyayı dolaşıyor… “Hiçbir yere gitmeden, bu kadar popüler olacağımı düşünmemiştim”
Küresel salgın, başta gezginler olmak üzere, çoğumuzun tatil planlarını alt üst etti. Ancak Güney Afrikalı seyahat yazarı Sharon Waugh, duruma farklı bir bakış açısı geliştirerek, seyahat etmeden de gezmenin yollarını bulmuşa benziyor.
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Evde geçirdiği günler içerisinde Waugh, dünyanın en bilinen gezi fotoğraflarını yeniden tasarlayarak günümüze uyarlıyor.
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İşte ünlü gezginin gözünden ilginç kareler…
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Evdeyken de dünyayı dolaşıyormuş hissi uyandırıyor
Sharon Waugh, Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde yaşayan bir seyahat yazarı.
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Bu sayede 57 ülke gezen Waugh, "The Sharonicles" adında bir seyahat bloğu açarak deneyimlerini paylaşmaya başladı.
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Ancak pandemi sürecinde herkes gibi o da evde zaman geçirmek zorunda kaldı.
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Yine de boş geçen zamanı değerlendirmenin bir yolunu bulmaya karar veren gezgin, ünlü bir dergiye yaptığı açıklamada "Dünyayı dolaşmayı ve aynı anda insanları seviyorum.
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Evde kaldığım süre boyunca her ikisini de yapmaya devam etmenin yollarını bulmaya çalıştım" diyor.
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Waugh, keşfettiği bir uygulama ile neler yapabileceğinin yollarını aramaya başladı.
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Sonrasında ise yazdığı gezi makalelerini hayal ederek, bu fotoğrafları yeniden düzenlemeye karar verdi.
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Sosyal medyadan ilham alıyor
Sharon, Instagram’daki seyahat fotoğraflarını alıyor, sonrasında günümüzü yansıtan güncel fotoğraflarla eşleştirerek farklı karelerde ilginç kolajlar hazırlıyor.
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Waugh ayrıca, sıra dışı çekimler için neredeyse evin her köşesini kullanıyor.
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Bugüne kadar 50 fotoğraf tasarlayan yazar, tekrar özgürce gezebileceği güne kadar albümü genişletmeye devam etmeyi düşündüğünü söylüyor.
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“Umutsuzluğa kapılmak yerine, insanların yüzünü güldürmeyi umuyorum”
Fotoğraflarıyla ilgili, “Özgürce seyahat ettiğimiz zamanları pek çok kişinin özlediğini düşünüyorum.
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Umutsuzluğa kapılmak yerine, insanların yüzünü güldürmeyi umuyorum” diyen Waugh, fotoğraflarının insanlar için bir umut ışığı olabileceğine inandığını belirtiyor.
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“Bu yıl hiç seyahat fotoğrafları paylaşmamış olmama rağmen, sosyal medyada eklediğim fotoğraflar herkes tarafından beğeniliyor.
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Hiçbir yere gitmeden, bu kadar geniş bir kitleye ulaşabileceğim aklımın ucundan bile geçmezdi.”