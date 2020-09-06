Eski korsan yatağı: Yalıköy - Podima

Sanatçıların tercihi de burası Yalıköy’e gitmek için yaz başını ya da sonunu tercih edin. Sakinlik arayanlar için bu dönemler ideal. Köyde pek çok ünlünün de evi var. Sanatçıların köyü tercih etmelerinin nedeni, gözlerden uzak olması, sessizlik ve huzur...