Erozyonla ortaya çıkan 'Şeytan Şehri Kayalıkları', hayran bırakıyor

Bu da insanların dikkatini çekmekte. Hatta benzerleri olan birçok bölgede yaşayan insanları korkuttuğu için bu kırgıbayırlara şeytan tanımlaması yapılmaktadır. İsmi de zaten buradan gelmektedir. Divriği turizmi açısından gelecekte önemli alanlardan birisi burası. Ziyaret edilmesi gereken önemli bir doğal sit alanıdır. Divriği Ulu Cami, Yüzen Ada, Mursal Peri Bacaları, Bazalt Sütunları yanında özellikle de Şeytan Şehri Kayalıkları da turistlerin ve ziyaretçilerin dikkatini çekebilecek oluşumlarıyla önem arz ediyor" diye konuştu.