Ermene, fesleğen kokulu sokaklarıyla ziyaretçilerini bekliyor

Bu alışkanlığın uzun yıllara dayalı bir kültür olduğunun altını çizen Zorlu, "İlçe sakinleri mutlaka evinin bir yerinde az da olsa bir şeyler yetiştirir. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra bu alışkanlığın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Toprağın, tarımın, üretimin ne olduğunu, doğal ve sağlıklı beslenmenin önemini anladık. Burada insanlarımız doğal besleniyor. Saksıda ektiği nane ve fesleğenden yazın taze olarak tüketebildiği gibi kuruttuğunu da kışın tüketiyor." diye konuştu.