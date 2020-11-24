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Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 24 Kasım 2020 - 08:37 | 

Erkeklerin giremediği ilginç kasaba! Sadece kadınlar yaşıyor...

Brezilya’nın güneydoğusunda yer alan Noiva do Cordeiro kasabasında yalnızca kadınlar yaşıyor. Kasabada yaşayan 600’den fazla kadının birçoğu 35 yaşın altında. Bir kısmı evli olan kadınlar, eşlerinin kendileriyle yaşamasına izin vermiyor ve onların başka yerde yaşamalarını şart koşuyor.

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Hatta erkek çocuklar 18 yaşına geldiğinde kasabadan gönderiliyor. İşte ilginç hikayesiyle Noiva do Cordeiro kasabası...

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1891 yılında kurulan Noiva Do Cordeiro kasabası yaklaşık 600 kadın nüfusuyla erkeksiz bir şehir özelliğine sahip. Yalnızca evli olan kadınlara hafta sonları eşlerini ve çocuklarını görme izni veriliyor. Erkek çocuklar 18 yaşına geldiğinde kasabadan gönderiliyor ve köyde yaşamasına izin verilmiyor. Köyün tüm işleyişini ve yönetimini kadınlar sağlıyor.

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Köylülerin anlattıklarına göre kasaba, 1891 yılında zorla evlendirildiği erkeği terk ettiği için Katolik kilisesi tarafından kovulan Maria Senhorinha de Lima tarafından kurulmuş.

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Köylüler tarafından kızıyla birlikte dışlanan bu kadın kendini bir süre dünyadan soyutlamış. Köyden ayrılırken yanında götürdüğü kızı 16 yaşında bir din adamı olan Anisio Pereira ile evlenmiş.

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Papaz olan Anisio Pereira bölgede kendi kilisesini kurarak kadınlar adına içki içmelerinden, saç kesimlerine, müzik dinlemelerine kadar birçok konuda yasaklar getirmiş. Anisio’nun 1995 yılında ölümünün ardından köyde yaşayan kadınlar erkek egemenliğine karşı bir köy kurmuşlar.

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Kendilerini de kiliseden soyutlayarak evlilik ve çocuklara vaftizi kilisede yapmamaya karar vermişler. Mirror Gazetesine verdiği röportajda kasabada yaşayan Rosalee Fernandes şunları söylüyor:

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“Kalbimizde Tanrı var ama kiliseye gitmemiz, bir papazın önünde evlenmemiz veya çocuklarımızı vaftiz etmemizin gerektiğini düşünmüyoruz. Bunlar erkekler tarafından koyulan kurallardır. Ayrıca kadınların erkeklerden daha iyi yaptığı birçok şey var.

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Kasabamız, erkeklerin olduğu yönetimden daha güzel, daha organize ve çok daha uyumlu’’ diyor.

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Erkeğin olmadığı yerde rekabet kavramının olmadığını vurgulayan yerli kadınlar, sorunları halletmede çatışmadan ortak bir fikir birliğine kolayca vardıklarını söylüyor.

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Kendi kurallarını kendileri koyarak yaşayan yerli kadınlar erkeğin olmadığı işlerde daha iyi bir dayanışma ortamının olduğunu vurgulayarak o dönemden bu yana bölgede bir kreş ve restoran açarak kazandıkları tüm parayı toplumun hizmetine sunuyorlar.

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Dünyada tıpkı Noiva Do Cordeiro gibi sıra dışı olan köy/kasabalar var. İşte onlardan bazıları ve ilginç hikayeleri...
Asya’nın kalbinde bir İngiliz kasabası: Thames Town / Çin
Şangay kentinin yakınlarında bulunan Thames Town, Bir İngiliz kasabasında bulunan pazar yerini andıran bir tasarımla oluşturulmuş.

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Kırmızı telefon kulübeleri, balık ve cips dükkânı, pub ve İngiliz Arnavut kaldırımlı sokakları bulunuyor. Her ne kadar kalabalık bir nüfusa sahip olmasa da çiftler için popüler bir destinasyon.

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Gaz maskeleri şehri: Miyake-Jima Adası / Japonya
Aktif bir volanın dibinde bulunan Miyake-Jima Adası, yaşamak için tehlikeli bir kasaba. Havada bulunan yüksek kükürt seviyesi nedeniyle zehirlenme riski oldukça yüksek.

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Bu yüzden burada yaşayanlar her zaman yanlarında bir gaz maskesi taşımak zorunda. Kasabada kükürt seviyesi yükseldiğinde sirenler çalmaya başlıyor.

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Tam anlamıyla bir çöp kasaba: Manshiyat Naser / MısırManshiyat Naser şehri Kahire’den toplanan atıklar için çöplük olarak kullanılan bir kasaba...

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Her gün büyük oranda atıklar buraya atılıyor. Halk bu durumdan memnun olmasa da gelir kaynağı olarak bu çöpler kullanılıyor.

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Satranç şehri: Elista / Rusya
Eski Kalmykia cumhurbaşkanı, satrancı çok sevmesinden dolayı şehri bu şekilde tasarlıyor.

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Elista kent meydanındaki dev bir satranç tahtası dâhil birçok yerde büyük parçalarla tamamlanmış çok sayıda satranç heykeli bulunuyor.

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Sessiz şehir: Colma / Kaliforniya
1900 yılında San Francisco’da şehre başka bir mezarlık inşasının yapılmaması gerektiğine dair bir yasa çıkarılıyor.

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Bu yasa Colma kentini olumsuz yönde etkileyerek 1924’te kenti nekropol şehir haline getiriliyor.

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2010 yılında yapılan bir nüfus sayımında kentin 1800 nüfusu olduğu ve 1,5 milyonu aşkın da ölü bir nüfusa sahip olduğu ortaya kondu. Bu nedenle ‘sessiz şehir’ deniyor.

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Bir yer altı şehri: Coober Pedy / Avustralya
Avustralya’da yaşanan yüksek sıcaklıklar sonucunda Coober Pedy yerli halk için güzel bir fikirdi. Herkes yer altında yaşıyor.

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1915 yılında kurulan kasabada bir mağaza, otel, çok sayıda konut, galeri ve kilise yer alıyor.

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Sirk şehri: Gibsonton, Florida / Amerika
Daha çok sirk sanatçılarının emekli olduklarında yaşadıkları bir yer olan Gibsonton, Tampa’nın eteklerinde yer alıyor ve sirk sevenler için popüler bir yer.

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Kayıp Cennet: San Zhi Resort / Tayvan
ABD askeri yetkilileri için gelişmiş bir tatil evi olarak tasarlanan San Zhi Resort, 1978 yılında inşa edildi. Söylentilere göre terk edildi ve sebebi olarak yerel halk bunun inşaat sırasında meydana gelen intihar ve ölümler olduğunu söylüyor. Ayrıca kasabanın perili olduğuna da inanılıyor.

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Uçurumun kenarına yerleşmiş kasaba: Setenil de Las Bodegas / İspanya
İspanya’daki Setenil de Las Bodegas, kesinlikle görmeniz gereken garip bir kasaba.

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Uçurumun kenarına inşa edilmiş evlerin garip mimarisi nedeniyle ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor.

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‘Cüce köyü’: Dwarf Village / Çin
Tema park benzeri bu köyün yaratılması konusunda endişeler olsa da, Çin’deki Cüce Köyü sıradan kasabalara benzemiyor.

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Yaklaşık 100 kişilik nüfusa sahip bu köyde 1,20 metre boyundan fazla insan bulunmuyor.

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