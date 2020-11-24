Erkeklerin giremediği ilginç kasaba! Sadece kadınlar yaşıyor...

“Kalbimizde Tanrı var ama kiliseye gitmemiz, bir papazın önünde evlenmemiz veya çocuklarımızı vaftiz etmemizin gerektiğini düşünmüyoruz. Bunlar erkekler tarafından koyulan kurallardır. Ayrıca kadınların erkeklerden daha iyi yaptığı birçok şey var.