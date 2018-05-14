En iyi 10 balayı oteli

Bahar Akıncı, “Dahi tasarımcı Turan Gülcüoğlu tarafından yapılmış, kırmızı SPA’sı, çok acayip heykelleri ve romantik odalarıyla Türkiye’nin hem en romantik hem de en fantastik oteli!” diyor. Oda kahvaltı iki kişilik oda fiyatı gecelik 750 TL. Ürgüp, (0384) 341 71 02