En iyi 10 balayı oteli

Düğün sezonu açıldı. Aylarca süren stresli, heyecanlı ve yorucu bir dönemin ardından eşinizle bir tatili hak etmediniz mi? İşte sevdiğinizle birlikte romantik anlar yaşayacağınız, mutfağı, havuzları, plajları, SPA’ları, atmosferi ve manzarasıyla unutulmaz bir balayı sunan en iyi oteller…
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Düğün sezonu açıldı. Aylarca süren stresli, heyecanlı ve yorucu bir dönemin ardından eşinizle bir tatili hak etmediniz mi? İşte sevdiğinizle birlikte romantik anlar yaşayacağınız, mutfağı, havuzları, plajları, SPA’ları, atmosferi ve manzarasıyla unutulmaz bir balayı sunan en iyi oteller…
Fotoğraflar: Otellerin web siteleri
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JÜRİ Erdal İpekeşen – Tempo Travel Yayın Danışmanı Saffet Emre Tonguç – Hürriyet Seyahat yazarı Bahar Akıncı – Hürriyet yazarı Ahmet Zeki Apalı – TUREB Başkanı Aynur Tartan – TV programcısı, gazeteci
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Çağdaş Ertuna – Kent yazarı Nilay Örnek – Gazeteci, yazar Oya Mumcuoğlu - Seyahat yazarı Aslı Kızmaz – Organizasyon ajansı sahibi Zeynep Zor – Hürriyet Seyahat Gezgini
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10- Maviliklere doğru… VILLA MAHAL / ANTALYA Kalkan Koyu’nun yamacına inşa edilen otel maviliklere dalmak, adaların ardından batan güneşi seyretmek, sonsuzluk havuzunda ferahlamak gibi romantik imkânlar var. Balayı çiftlerine özel tüm odalarda yüzde 10 indirim yapıyorlar. Ayrıca meyve ikramı ve oda süslemesi gibi imkânlar da mevcut. Oda kahvaltı iki kişilik konaklama gecelik 1200 TL. Kalkan, (0242) 844 32 68
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9- Sonsuzluk havuzu: SABRINAS HAUS / MUĞLA Tesisin farklı konseptlerde dizayn edilmiş beyaz ağırlıklı odaları, deniz ve adalar manzaralı sonsuzluk havuzu ve düğünün yorgunluğunu atacağınız SPA hizmetleriyle huzurlu bir tatil sunuluyor.
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14 yaş altındaki kişiler otele alınmadığı için tesis oldukça sessiz bir ortama sahip. Balayı çiftlerine özel olarak masajlarda yüzde 20 indirim ve sürpriz ikramlar yapıyorlar. Bozburun, (0252) 456 24 70Maviliklere doğru…
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8- Yalı sefası: A’JIA / İSTANBUL Eşinizle birlikte dillere destan Boğaz manzarasına karşı unutulmaz bir balayına kim hayır diyebilir?
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Ahmet Rasim Paşa Yalısı’nda hizmet veren butik otelde odanızda masaj yaptırabilir ve teras bar ile odalarınızda eşsiz manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Dilerseniz odanızı balayı için süslettirebilirsiniz. Oda kahvaltı iki kişilik konaklama gecelik 1200 TL. Kanlıca, (0216) 413 93
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7- Rönesans üslubu: SACRED HOUSE / NEVŞEHİR Peribacalarıyla ünlü Kapadokya’da Rönesans mimarisi üslubuna göre tasarlanmış 250 yıllık Rum konağında konaklıyorsunuz.
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Bahar Akıncı, “Dahi tasarımcı Turan Gülcüoğlu tarafından yapılmış, kırmızı SPA’sı, çok acayip heykelleri ve romantik odalarıyla Türkiye’nin hem en romantik hem de en fantastik oteli!” diyor. Oda kahvaltı iki kişilik oda fiyatı gecelik 750 TL. Ürgüp, (0384) 341 71 02
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6- Sessizlik ve huzur: AMANRUYA / MUĞLA Taş ağırlıklı tasarımı, sessiz ve huzurlu ortamı, deniz manzarası ve ferah havuzlarıyla baş başa bir tatil için ideal. Her biri 75 metrekarelik kendine ait havuzu olan villalarda konaklıyorsunuz.
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Oya Mumcuoğlu burası için şunu söylüyor: “Tatili unutulmaz kılan deneyimdir, eğer bu bir balayı tatiliyse güzel bir doğaya, mükemmel bir SPA ve mutfak eşlik etmeli. Amanruya bunu tam anlamıyla karşılıyor.” İki kişilik oda fiyatı gecelik 4680 TL. Bodrum, (0252) 311 12 12
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5- Kuş sesleri ve doğa: GOLDEN KEY BÖRDÜBET / MUĞLA Gökova Körfezi’ndeki Bördübet Koyu’nda yer alan otel doğanın içerisinde huzur, konfor ve romantik anlar vaat ediyor.
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Aynur Tartan, “Çam ağaçlarının, kuş seslerinin arasında, denizle, sevgilinizle göz göze yavaşlamak, rahatlamak ve dinlenmek için eşsiz bir yer. Gelmişken çift SPA’sını da ihmal etmeyin derim” tavsiyesini veriyor. İki kişilik oda fiyatı gecelik 1450 TL. Marmaris, (0252) 436 92 30
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4- Gizli kalan cennet: D MARIS BAY / MUĞLA Çam ormanlarıyla çevrili otel için Saffet Emre Tonguç, “Bembeyaz kumlar ve turkuvaz bir deniz için egzotik bir adaya gitmeye gerek yok. Türkiye’nin en güzel koylarından birinde yer alan D Maris gizli kalmış bir cennet gibi” yorumunu yapıyor.
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Nusr-ET, Zuma, The Terrace, Ruia ve La Guerite olmak üzere beş restoranı var. Balayı çiftlerine şarap, meyve tabağı ve özel kahvaltı ikramının yanı sıra erken giriş ve geç çıkış hakkı veriyorlar. İki kişilik oda fiyatı gecelik 2780 TL. Marmaris, (0252) 441 20 00
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3- Selçuklu’dan izler: KEMPINSKI THE DOME / ANTALYA Belek’in en güzel sahillerinden birinde zarif Selçuklu mimarisiyle tasarlanan otel barları, kafeleri ve alakart restoranlarıyla dünya mutfaklarını denemek mümkün.
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Balayı çiftleri için odanın süslenmesi, pasta ve şarap ikrâmı, odaya kahvaltı, canlı çiçek, SPA’da yüzde 10 indirim ve müsaitlik durumuna göre aynı oda fiyatına bir üst statüdeki odaya geçiş olanakları sunuluyor. Her şey dâhil deniz manzaralı iki kişilik deluxe oda fiyatı gecelik 1375 TL. Belek, (0242) 710 13 00
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2- Hiç bitmesin! PERDUE / MUĞLA Çam ağaçlarıyla çevrili Perdue’de deniz manzaralı odaları, Akdeniz mutfağı ağırlıklı mutfağı, açık yüzme havuzu ve nicesiyle düğünün yorgunluğunu ve stresini atmak mümkün. Otele 18 yaşından küçükler alınmıyor. Çağdaş Ertuna, “Gerçek dünyayla tüm bağınızı koparıp doğayla ve sevdiğinizle baş başa kalabileceğiniz sayılı seçenekten biri. Denizi, manzarası ve konforuyla hiç bitmeyecek bir balayı hissi veriyor” diyor. İki kişilik oda fiyatı gecelik 1930 TL. Fethiye, (0252) 614 00 91
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1- Özel alanlar: MAXX ROYAL / ANTALYA Her şey dahil konseptine sahip olmasına rağmen butik hizmetiyle öne çıkıyor. Otelde açık ve kapalı yüzme havuzları, gusto zenginliği yaşayacağınız restoranlar, su parkı, masmavi plaj ve geniş seçenekler sunan SPA’sıyla unutulmaz bir balayı imkânı sunuluyor. Balayı çiftlerine özel ücrete dâhil olarak odanın süslenmesi, canlı çiçek, alakart restoranda akşam yemeği, çikolata ve şarap ikramı ve SPA’da indirim gibi hizmetler sunuluyor.
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Rrdal İpekeşen, “Başbaşa kalınabilecek özel alanının çok olmasından dolayı benim favorim burası. Üç koyu ve çok sayıda havuzu var” yorumunu yapıyor. Minimum dört gece konaklama şartı ile iki kişi için süit oda fiyatı gecelik 4700 TL. Kemer, 444 62 99.