En çok Türk'ün yaşadığı 20 ülke! İşte şaşırtıcı raporun listesi...
Türklerin atalarından gelen göçebe ruhu nedeniyle mi bilinmez, dünyanın birçok yerinde yaşadıkları iş ve aile kurdukları bilinen bir gerçek. Peki hangi ülkede kaç Türk yaşıyor? En çok Türk hangi ülkede yaşıyor? İşte Dışişleri Bakanlığı verilerine göre en çok Türk'ün yaşadığı 20 ülke...
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Sadece belirli ülkelerde değil, dünyanın birçok ülkesinde azımsanamayacak sayıda Türk yaşıyor. 152 ülkeyi kapsayan tabloya göre, 5 milyon Türk vatandaşının yurtdışında yaşadığı belirlendi. İşte listede yer alan ilk 20 ülke...
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20- NORVEÇ
Kuzey Avrupa’nın en özel ülkelerinden Norveç… Ekonomik refahıyla tanındığı kadar doğal güzellikleriyle de insanı kendisine çekiyor. Yeşilin her tonunu barındıran, birçok şelale ve mimari yapıya ev sahipliği yapan ve Kuzey Işıkları’na sahip olan Norveç gidip de dönmek istenmeyen rotalardan… Ülkede yaşayan Türk sayısı: 21 bin.
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19- GÜRCİSTAN
Son yıllarda eğlence ve gece hayatıyla dikkatleri çeken Gürcistan; doğa, tarih, sanat ve lezzet gibi alanlarda da farklı alternatifler sunuyor. Ülkenin sakin ve huzurlu havası, ucuzluğu ve insanların yardımseverliği burayı cazip kılan özellikler arasında yer alıyor. Gürcistan ülkedeki Türk sayısı: 22 bin.
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18- YUNANİSTAN
Türkiye’ye yakın konumuyla Yunanistan ve adalar Türk tatil sevenlerin de tercihleri arasında yer alıyor. Akdeniz ikliminin bütün güzelliklerini yaşandığı ülkede yaşayan birçok Türk bulunuyor. Yunanistan'daki Türk sayısı: 25 bin.
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17- RUSYA
Listenin 17'nci sırasında Rusya bulunuyor. Ülkede yaşayan Türklerin sayısı 40 bin.
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16- İTALYA
İtalya'ya her noktasında farklı bir kültür ve tarih barındırıyor. Güneyinde deniz, kum, güneşin tadı çıkarılırken, Milano’da moda, Venedik’te kanallar arasında keşif, Floransa’nın sokaklarında ise enfes İtalyan yemekleri göze çarpıyor. Son yıllarda İtalya'ya yerleşen Türklerin sayısında da artış var. Ülkedeki Türk Sayısı: 50 bin.
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15- AZERBAYCAN
Türkiye ve Azerbaycan arasındaki vize uygulaması 1 Eylül 2019 itibariyle kaldırıldı. Bu durum yanıbaşımızdaki güzellikleri keşfetmek için güzel bir fırsat oldu. Azerbaycan ulaşımı kolay, kültürü, dili, dini, yemekleri, örf ve âdetleriyle bize oldukça benziyor. Özellikle Bakü daha çok kültür ve sanat turizmiyle öne çıkıyor ve şehir 24 saat yaşıyor. Ülkede de oldukça fazla Türk bulunuyor. Ülkedeki Türk sayısı: 55 bin.
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14- BULGARİSTAN
Listede 14'üncü sırada Bulgaristan yer alıyor. Ülkedeki Türk sayısı: 60 bin
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13- SUUDİ ARABİSTAN
Orta Doğu'da bulunan Suudi Arabistan'da 60 bin Türkiye vatandaşı bulunuyor. Ülkenin çeşitli bölgelerine yerleşmişler. 60 binin büyük çoğunluğu inşaat işçiliği ve lokantacılık, berberlik, oto tamirciliği, mobilyacılık gibi işlerde çalışmakta. Ayrıca bazıları doktor, öğretmen ve mühendis olarak da çalışmakta.
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12- İSVEÇ
İskandinavya'nın en gelişmiş ülkelerinden olan İsveç eğitimdeki kalitesinin yanı sıra bilimsel ve teknolojik birçok gelişmede de öncülük yapıyor. Yarıdan fazlası ormanlarla kaplı, irili ufaklı yüz binden fazla göle sahip olan ülke adını milattan önce bölgede yaşayan Svear kabilelerinden alıyor. Ülkeye gelen misafirlerini gezilecek ve görülecek yerleriyle mutlu etmeyi başaran İsveç yerli halkını da gelişmişliği ve imkanları ile mutlu etmeyi başarmış durumda… Ülkedeki Türk sayısı: 62 bin 500
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11- KANADA
Irk ve sınıf ayrımının en az olduğu ülkelerden biri olan Kanada, sosyal ilişkilerde de saygıyı ön planda tutuyor. Muhteşem bir doğaya sahip olan ülke de dünyanın dört bir tarafından gelmiş insanlar beraberce yaşayabiliyorlar. Ülkedeki Türk sayısı: 70 bin.
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10- DANİMARKA
İklim şartları dikkate alındığında, Danimarkalıların mutlu olması için bir sebepleri kalmıyor. Avrupa’da önemli bir destinasyon merkezi olarak bilinen Danimarka’da gezmeye ve görmeye değer pek çok kültür-sanat ve eğlence merkezi yer alıyor. Mutluluk seviyesi en yüksek ülkelerden biri olan Danimarka’daki Türk Türki sayısı: 75 bin.
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9- İSVİÇRE
Bilim insanlarıyla ünlü İsviçre, dünyanın en mutlu ülkelerinden biri. Bankacılık ve finans sektöründe, dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan İsviçre de halk fırsat ve imkanlardan oldukça memnun durumda. Ülkedeki Türk sayısı: 130 bin.
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8- AVUSTRALYA
Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri listelerinde genelde Avustralya'dan bir-iki şehir mutlaka yer alır. Birçok kültürden insanın huzurlu ve mutlu şekilde yaşadığı ülkede, tarihi ve kültürel açıdan da önemli olan birçok yer var. Ülkedeki Türk sayısı: 150 bin.
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7- BELÇİKA
Belçika'daki Türklerin çoğunluğu 1960'lı yıllarda ülkeye çalışmak amacıyla göç etmiş. Zamanla gidip yerleşenlerin sayısı da artmış. Ülkedeki Türk Sayısı: 240 bin. Ayrıca Belçika'da ilginç bir Türk köyü de bulunuyor. Faymonville köyü bildiğiniz bütün köyleri size unutturacak kadar ilginç bir özelliğe sahip. Çünkü bu köy hiçbir Türk’ün yaşamamasına rağmen 'Türk Köyü' olarak anılıyor. Ayrıca Türk adını nereden aldığı hâlâ kesin olarak bilinmiyor.
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6- AVUSTURYA
Listenin altıncı sırasında Avusturya var. Ülkedeki Türk sayısı: 250 bin.
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5- ABD
Türklerin ABD'de en yoğun olarak yaşadıkları eyaletler New York, Kaliforniya, New Jersey, Florida, Teksas ve Illinois olarak biliniyor. Şehir olarak da Paterson, New York, Miami, Chicago, Boston ve Los Angeles'da Türkler çoğunlukta. Ülkedeki Türk sayısı: 300 bin.
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4- İNGİLTERE
Listenin dördüncü sırasında yer alan İngiltere'deki Türk sayısı ise 400 bin.
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3- HOLLANDA
Neşeli başkenti Amsterdam ile tanınan Hollanda sakin, yardımsever ve mutlu bir halka sahip durumda. ruba, Çuraçao, Sint Marteen ve Hollanda’dan oluşan Hollanda Krallığı, 12 eyaleti oluşturan 61 şehri ile ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Ülkedeki Türk Sayısı: 500 bin.
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2- FRANSA
Listenin ikinci sırasında Fransa bulunuyor. Ülkedeki Türk sayısı: 700 bin
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1- ALMANYA
Listenin zirvesinde Almanya var. Ülkedeki Türk sayısı: 2 milyon.