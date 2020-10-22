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İHA
Haber Giriş: 22 Ekim 2020 - 12:20 | 

Emekli turizmcinin kelebek sevdası şaşırtıyor

Yıllarca turizm sektöründe çalışan emekli turizmci ve doğa fotoğrafçısı 65 yaşındaki Neriman Fırtına'nın doğa ve kelebek sevdası görenleri şaşırtıyor. Emekli olduktan sonra kendini doğaya ve kelebeklere adayan Fırtına, doğada gezerek kelebekleri fotoğraflayıp, inceleme ve araştırmalarda bulunuyor.

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1Hikayesi zümrüt kelebeği ile başlamış
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Hikayesi zümrüt kelebeği ile başlamış

Neriman Fırtına yıllarca turizm sektöründe çalıştığını ifade ederek, "Doğada olmayı çok seviyorum. Bu arada da doğadaki güzellikleri fotoğraflamaya ölümsüzleştirmeye çalışıyorum, aynı zamanda da etrafımdakilere farkındalık oluşturmak istiyorum.

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Doğadaki varlıkları çok seviyorum ama kelebeklere karşı özel bir ilgim var, o yüzden de onların fotoğraflarını daha çok çekiyorum. Benim kelebek hikayem zümrüt kelebeği ile başladı. Adının zümrüt olduğunu çok değerli bir tür olduğunu öğrendikten sonra türlerini de öğrenmek istedim. Sadece fotoğrafını çekmek değil türünü de öğrenmek istedim.

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Derken tabii bu gelişti, artık hangi bitkiler ile besleniyor? Hangi aylarda uçuyor? Bu bilgileri de öğrenmek istediğim için araştırmalar yapıyorum. İnternet ortamından da Türkiye ve dünyadaki kelebeklerle ilgili bilgiler paylaşılıyor, ben de oradan öğrendim ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum" dedi.

4Sultan kelebeği için şarkı yazdı
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Sultan kelebeği için şarkı yazdı

Özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde yaşayan bir tür olan sultan kelebeğini görünce kendini tutamayıp şarkılar söylediğini belirten Fırtına, "Benim Güzel Kelebeğim" şarkısını da nasıl yazdığını şöyle anlattı:"Bu şarkıyı sultan kelebeğini gördüğüm zaman yazmıştım. O kadar narin varlıklar o kadar güzel uçuyorlar ki pembe çiçeklerin de üstündeydiler böyle kelebek gibi hissettim onların narin varlıkları ya ben böyle içimden dilimden ağzımdan sözler çıktı. Neticede böyle müzikle onu birleştirdim, kısa ama güzel oldu. Onlar benim ruhum gerçekten çok seviyorum."

5Kelebeklerin ömrü bilinenin aksine kısa değil
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"Kelebeklerin ömrü bilinenin aksine kısa değil"

Yaptığı araştırmalar sonucu, her kelebeğin öyle bilindiği gibi 48 saat ömürlerinin olmadığını söyleyen Fırtına, "Çok ince, narin varlıklar herkesin bildiği gibi çok kısa ömürleri yok. or" dedi.

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Yani 48 saat değil daha fazla kış uykusuna yatan kelebekler var. Göç kelebeklerimiz var, yani yaklaşık iki ay da yaşayan var, bir sene yaşayan da var ama çok narin varlıklar tabii yaşadıkları ortama göre de değişiy

7Sultan kelebekleri Muğlada sadece Marmariste var
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"Sultan kelebekleri Muğla'da sadece Marmaris'te var"

Fırtına, sultan kelebeğinin Muğla'da sadece Marmaris ilçesinde görüldüğünü ifade ederek, "Güney Ege ve Akdeniz illerinde, bir de Elazığ, Kahramanmaraş illerinde var. Başka illerde yok.

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Yani Muğla diyelim ama Muğla’da da daha çok Marmaris’te var. Sultan kelebekleri Mayıs ve Kasım arasında uçuyorlar ve en çok da Ekim-Kasım ayları arasında daha popülasyonu fazla oluyor. Üç dört yıldan bu yana ilk kez bu sene bu kadar çok yoğunluk var" diyerek kelebeklerin her dönemini takip ettiğini belirtti.

9Çocuklara kelebekleri anlatıyor
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Çocuklara kelebekleri anlatıyor

Aynı zamanda çevre gönüllüsü de olan Fırtına, kelebekler hakkında öğrendiklerini çocuklara da öğrettiğini söyleyerek, "Çocuklara bildiklerimi anlatmak için de çalışmalar yapıyorum.

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Kendi hazırladığım Kelebeklerin Döngüsü sunumunu da okullara giderek anlatıyorum. Ama şu sıralar pandemi nedeniyle bu sunuma ara verdim" dedi.Doğa aşığı Neriman Fırtına ayrıca Muğla ve Marmaris Kelebekleri adıyla bir kitap hazırlığı içerisinde de olduğunu kaydetti.

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