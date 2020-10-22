Emekli turizmcinin kelebek sevdası şaşırtıyor

Sultan kelebeği için şarkı yazdı Özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde yaşayan bir tür olan sultan kelebeğini görünce kendini tutamayıp şarkılar söylediğini belirten Fırtına, "Benim Güzel Kelebeğim" şarkısını da nasıl yazdığını şöyle anlattı:"Bu şarkıyı sultan kelebeğini gördüğüm zaman yazmıştım. O kadar narin varlıklar o kadar güzel uçuyorlar ki pembe çiçeklerin de üstündeydiler böyle kelebek gibi hissettim onların narin varlıkları ya ben böyle içimden dilimden ağzımdan sözler çıktı. Neticede böyle müzikle onu birleştirdim, kısa ama güzel oldu. Onlar benim ruhum gerçekten çok seviyorum."