El değmemiş güzellik... Stres ve gürültüden uzak huzur adresi

Ne AVM var, ne de market Güzelliği ve huzuruyla çoğu diziye ve filme konu olan Kuzguncuk yerli ve yabancı turistleri kendine çekiyor. Eski zamanlardan beri üç büyük dinin bir arada kardeşçe yaşadığı Kuzguncuk bu tavrını hiçbir zaman bozmamış. Burada yaşayan insanlar da Kuzguncuk gibi huzurlu ve sakin… Öyle ki Kuzguncuk’ta ne bir AVM ne de market var. Her şey nostaljik… Buraya geldiğinizde belediye tarafından yapılmış olan Kuzguncuk Bostan’ı gezebilir ve çocuğunuz oyun parkında oynarken sizde oturma alanlarında