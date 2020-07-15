Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
Haber Giriş: 15 Temmuz 2020 - 17:10,
El değmemiş güzellik... Stres ve gürültüden uzak huzur adresi
Yoğun ve stresli çalışmalardan dolayı hepimiz bir-iki günlük bir yerlere kaçmanın hayalini kuruyoruz. Bunun içinse tercihler genelde kolayca gidip gelebilecek, pek fazla cep yakmayacak yerler oluyor. Kısa bir yolculuk, cebinizde üç beş kuruş parayla güzel vakit geçireceğiniz yerleri listeledik… Listede kültürel geziler yapacağınız yerler de var, doğada keşfe çıkılacak ya da denize girilecek yerler de...
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Dört mevsimin en güzelinin yaşandığı ülkemiz hem tarihi hem de doğallığıyla adeta bir cennet. İşte ailecek ister doğanın içinde bol bol oksijen depolayacağınız ister denizin tadını çıkaracağınız yerler...
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İstanbul'a yakın sessiz sakin
İstanbul’dan biraz uzaklaşıp tarih ve doğaya karışmak istiyorsanız Bursa'nın Tirilye beldesi tam aradığınız adres. Daracık sokakları, yanyana dizilmiş Osmanlı-Rum konakları, adım başı göreceğiniz tarihi çeşme ve kiliseleri, zeytinin ve balığın en tazesi sizleri bekliyor. İstanbul’dan 90 dakikalık feribot yolculuğuyla ulaşılan Tirilye, son yıllarda gittikçe popüler haline geldi. Hatta Mudanya’nın tahtını sallıyor. Nasıl gidilir? İstanbul’dan bineceğiniz deniz otobüsüyle önce Mudanya’ya, oradan da minibüsle 12 km ötede bulunan Tirilye’ye ulaşabilirsiniz. Bursa merkezden ise halk otobüsleriyle beldeye ulaşım mümkün. Mudanya-Tirilye arasında yapacağınız 12 kilometrelik kıvrıla kıvrıla ilerleyen, bir tarafı zeytin ağaçları bir tarafı deniz manzaralı yol unutulmazlarınız arasına girecek.
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Nereleri gezmeli?Tirilye için “Açık hava müzesi” dersem yanlış olmaz. Kendinizi bir ara sokaktan içeriye atıp kaybolarak yürümelisiniz. Her köşede sizi başka sürprizler karşılayacak. Tabut Ev: Bir yol ayrımına yapılmış ev, dar görüntüsü nedeniyle bu adı almış. Bayrak asılı pencereden içinde yaşayan bir köpek bakarmış ama ne kadar seslensem de çıkaramadım ben pencereye. Umarım sizi kırmaz da bir poz verir, tanışırsınız. Tirilye Sahili: Güzel bir marinası bulunan Tirilye’nin sahilinde yürüyüş yapabilir, balık restoranlarında ya da balıkçı teknelerinde her bütçeye uygun taze Tirilye balıklarının tadına bakabilirsiniz.
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Bir parça huzur arayanlara
Çanakkale'de dünya gözüyle mutlaka görmeniz gereken şirin bir sahil kasabası olan Sokakağzı, turistik yerlerin gürültüsünden ve pahalılığından uzak bir yer. Huzur, sessizlik, sahil şeridi, denize bakan yazlık evler, aradığınız şeyse burası tam da size göre… Bakir doğasına hayran kalacağınız kasabada günü bol bol yürüyüş yaparak geçirebilirsiniz. Market, hastane, banka gibi temel ihtiyaçlarınızın hepsi elinizin altında olacağına hiç şüpheniz olmasın. Havasına, suyuna, esnafına, halkına, Çanakkale’nin ruhunu yansıtan samimi atmosferine kelimenin tam anlamıyla bayılacaksınız.
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Tarihi ve kültürel dokuya sahip
Tarihi ve kültürel dokuya sahip, sanatla iç içe bir yer arıyorsanız Eskişehir sizin için en uygun rotalardan biri. Özellikle Tarihi Odunpazarı Evleri, Eskişehir denince ilk akla gelenlerden. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde de bahsedilen bu evler, restore edilerek rengârenk bir görünüme kavuşturuldu. Odunpazarı içinde bulunan ve 160’a yakın balmumu heykelinin bulunduğu, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi de Eskişehir’de mutlaka görülmesi gerekenler arasında yer alıyor. Yine Odunpazarı içinde bulunan El Sanatları Çarşısı, el sanatlarına ilgisi olanlar için iyi bir uğrak nokta... Çağdaş Cam Sanatları Müzesi’nde gerek yerli gerek yabancı sanatçılara ait eserleri görme imkanı da bulabilirsiniz.
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Cumalızık’ın gölgesinde kalmış sakin bir köy
Bursa’da köy denince akla gelen ilk yer kuşkusuz Cumalıkızık, yalnız en az onun kadar güzel bir köy daha var Bursa’da: Misi! Cumalıkızık’ın gölgesinde kalmış olsa da sevileni tarafından oldukça sahiplenilmiş… Hatta Türkiye’nin en iyi korunan köylerinden biri…
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Köy Bursa’nın merkezine 10-12 kilometre uzaklıkta Orhaneli yolu üzerinde yer alıyor. Nilüfer Deresi köyün içerisinden geçiyor, dere kenarında sıralanmış restoranlar ve piknik alanları köyü hafta sonu kaçamakları için daha da cazip hale getiriyor. Köyde gezilecek çokça yer de var. Örneğin, Edebiyat Müzesi ve Çocuk Kütüphanesi’ne mutlaka uğramalısınız.
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Denizin tadını çıkarmak isteyenlere
Kilimli, İstanbul’un Karadeniz kıyısında, Kocaeli il sınırının yanı başında yer alıyor. Burayı özle kılan yol üstünde olmadığı için bilen kişi sayısı çok fazla değil. Kilimli Koyuna ulaşmak için öncelikle Ağva’ya gitmek gerekiyor. Üsküdar’dan kalkan 139A otobüsleri vasıtasıyla yaklaşık dört saatlik bir yolculuğun ardından Ağva’ya ulaşmak mümkün.
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Daha sonrasında 5 km’lik yolu yürüyebilir ya da taksiyle 35-40 TL karşılığında gidebilirsiniz. Ya da hususi aracınızla yola çıkacaksınız. Bölgede ateş yakmak ve kamp yapmak yasak çünkü sahilin işletmesi kiraya verilmiş, kamp yaparsanız işletmeciler tarafından rahatsız edilmeniz olası. Yüzmeye elverişli sahilleriyle beklentiyi karşılayacak düzeyde. Yalnız koyun civarlarında çadır kurmak için alanlar bulunuyor.
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Her mevsim güzel
Evliya Çelebi'nin ‘Ruhaniyetli bir şehir’ dediği ve ilk seyahatini gerçekleştirdiği yer Bursa… Hangi mevsimde giderseniz gidin, size mutlaka en güzel özellikleriyle kucak açacak. Bursa’nın en özel yeri ise Uludağ'ın eteklerinde daracık sokakları, orijinal dokusunu yitirmemiş otantik evleri ve köy havasını koruyan atmosferiyle Cumalıkızık…
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Osmanlı'da erken dönem sivil mimari örneklerine ev sahipliği yapan köy, Uludağ'ın çevresine kurulan yedi kızık köyünden biri. Bu köylerden Cumalıkızık, Hamamlıkızık, Derekızık, Fidyekızık ve Değirmenlikızık olmak üzere beşi günümüze kadar ulaşmış. Aralarında orijinal dokusunu korumuş olansa Cumalıkızık. Doğal kaynakları, şenlikleri ve yaşanmışlıklarıyla kentin hem tarihi hem de doğal güzellikleri arasında kaybolacaksınız. Üstelik dünyanın en dar sokağı da burada…
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Tertemiz bir plajlar
Karadeniz'de doğa manzarası hayal edin; derin vadiler, şelaleler, berrak akan dereler, alabildiğince yeşillik ve fındık bahçeleri... Tüm bunların harmanlandığı yer Akçakoca... Batı Karadeniz’de Düzce’ye bağlı, küçük ama kocaman bir açık hava müzesi... Deniz, doğa, tarih ve kültürün bir arada bulunduğu Anadolu’nun cennet köşelerinden burası.
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Zaten coğrafi konumundan dolayı zengin bir bitkisel çeşitliliğe sahip. Kendi topraklarından doğan Melen Çayı Havzası içinde yer alıyor. Geldiğinizde 40 km’lik kumsalda, tertemiz bir deniz ve tane tane kum bulacaksınız. Denize girmek için en güzel yer ise Ceneviz Kalesi Plajı… Burası mavi bayraklı bir plaj, çok kişi bilmediği içinde bakir kalmış.
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El değmemiş güzellik
İzmir'in gizli kalmış bölgelerinden biri Karaburun... Yarımada üzerinde onlarca köy yer alıyor. Eşsiz bir manzaraya sahip olan bu coğrafya, gökkuşağını kıskandıracak bir renk cümbüşüne sahip. Üç tarafını çeviren Ege Denizi’nin esintisi, şehirleşmeye direnen güzel yüzlü insanları ve daha nicesi… Burada deniz hayal edebileceğinizden daha mavi ve büyüleyici.
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Ailecek şehrin içinde deniz sefası
İstanbul’da Riva’da bulunan ve 2011 yılında ilan edilen Elmasburnu Tabiat Parkı, yaklaşık 13,34 hektarlık bir alanı kaplamakta. Tabiat Parkı içerisinde yer alan Elmasburnu Plajı, Riva’da bulunan 3 adet plajdan biridir. Plaj alanında soyunma kabinleri ve duşlar bulunuyor. Alanda denize girmenin yanında su sporları da yapılabilmekte...
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Biraz uzak ama gitmeye değer
Aydın'ın Kuşadası, Didim ve Söke ilçeleri sınırında bulunan Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, ormanla iç içe koyları, doğal bitki örtüsü, kanyonu ve bünyesinde bulunan hayvanlarla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Mavi ile yeşilin birleştiği Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, ormanla bütünleşen koyları, doğal botanik bahçesi, yırtıcı kuşları, vahşi hayvanları ve su altı zenginlikleriyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.
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Aydın'ın Kuşadası, Didim ve Söke ilçeleri sınırlarında yer alan yaklaşık 28 bin hektar alana sahip milli park, endemik bitki türleri, kanyonu, yürüyüş parkuru, yırtıcı kuşlar, Akdeniz foku, alageyik, tepeli pelikan gibi nesli tükenmekte olan hayvanları bünyesinde barındırıyor. Koylarının ormanla iç içe olmasından dolayı "maviyle yeşilin birleştiği yer" olarak nitelendirilen park, özellikle yaz aylarında denize girmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Tekne turu yapmak isteyen bazı vatandaşlar da kıyı boyunca parkın eşsiz güzelliklerini görme imkanı buluyor. Özel yatlarıyla kıyıya gelen bazı turistler ise berrak suda yüzmeyi tercih ediyor.
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Şehir hayatından sıkılanlara
İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı adı gibi şirin Şirince. Bilinen en eski adı ‘Kırkınca’. Hikâyeye göre kendini dağlara vuran 40 kişiden dolayı almış bu ismi. Ancak daha sonra ‘Şirince’ adı verilmiş ve bu isim resmileştirilmiş. Ulaşımı çok kolay ve yaz-kış ziyaretinize açık. Şehirden, gürültüden, betondan, kirli havadan bunaldıysanız sakin bir hafta sonu için en güzel adres…
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Aslında buranın en güzel yanı, organik tarıma verilen önem ve kaliteli bağlarından çıkan şarapları… Geldiğinizde mutlaka Şirince’ye özgü güzel şaraplardan satın almalısınız… Aziz John Baptist Kilisesi ve Tiyatro Medresesi gibi yerleri gezmeden de sakın dönmeyin. Ayrıca Tiyatro Medresesi’nin yanında Nesin Matematik Köyü bulunuyor.
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Tarihle iç içe
Kıyıköy, Kırklareli sınırları içinde yer alan, İstanbul’a iki buçuk uzaklıkta bir sahil kasabası… İğneada kadar uzun olmasa da görülmeye değer bir kumsalı var. Sokaklar iki katlı ahşap evlerle çevrili. Balıkçı barınakları ve eskiden korsanlar tarafından kullanılan mağaralar çok dikkat çekici. Şansınıza hava güzelse Pabuçdere ile Kazadere’de mutlaka sandal keyfi yapın.
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Ayıca kasabanın biraz dışında kalan Aya Nikola Manastırı, Bizans dönemindeki kaya manastırlarının en iyi örneklerinden ve ilk Hıristiyanlar buraya yerleşmiş. Bu arada Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Avrupa Birliği destekli "Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Ortak Programı" çerçevesinde yaptıkları çalışmada, Karadeniz'in Kıyıköy sahilindeki kirliliğin geçen yıl mayıs ayına göre yaklaşık yüzde 50 azaldı…
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Her mevsim güzel
Sapanca Marmara Bölgesi’nde doğal bir film platosu gibi... İstanbul’dan yola çıktığınızda iki saate yakın bir sürede buradasınız. Hem gölü hem de doğal güzellikleriyle her mevsim âşık olunacak cinsten. Göl kıyısındaki bin bir çeşit bitki ve renk cümbüşü harika.
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Gezdikçe Bizans dönemi anıtları ve lahitleri çıkacak karşınıza. Her adım bir tarih... Sapanca'ya gelmişken Sopeli Doğal Yaşam Köyü'ne mutlaka uğramalısınız. Burası göletleri, küçük alışveriş noktalarıyla büyük bir kompleks. Güzel bir kahvaltı için tercih edilebilir.
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Küçük Karadeniz
Yuvacık, Kocaeli’nde saklı kalmış cennetlerimizden. Bölge halkı buraya “Küçük Karadeniz” diyor. Haklılar, tıpkı Karadeniz gibi harika bir doğası var. Yolculuk süreniz iki saat. Dağlar, dereler, ormanlar bütün stresinizi alacak. Trekking için Sisli Vadi’ye doğru yürüyebilir, bol bol fotoğraf çekebilirsiniz.
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Yoğurduyla ünlü
İstanbul-Kandıra arası iki saat. Buranın tadını çıkarmak ve kafa dinlemek için sonbahar en ideal zaman olsa da şu sıralar da görülmeye değer. Yollar boylu boyuna orman. Kandıra yoğurdunun tadına baktıktan sonra rotayı Kerpe ve Kefken’e çevirin. Kerpe’nin en iyi balıkçılarından biri olan ‘Karagöz Restoran’da mutlaka balığın tadına bakın. Görülecekler listesine ise Pembe Kayalar’ı da ekleyin. Sultanahmet Camii ve Anadolu Hisarı için buradaki kayalar kullanılmış. Görüntüsü büyüleyici.
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Biraz nostalji, biraz huzur
İstanbul’dan yola çıktığınızda dört saate yakın bir yolculuktan sonra çam ormanlarının kapladığı ilçeye adım atacaksınız. Cumartesi günleri kurulan halk pazarında Mudurnu tarhanası ve yöreye özgü meyvelerden yapılan reçel gibi yiyeceklerden mutlaka alın. İlçe eski ev ve konaklarla dolu. Örneğin, Keyvanlar Konağı, Armutçulular Konağı ve Hacı Abdullalar Konağı’nı mutlaka görülecekler listenize ekleyin…
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Doğanın içinde izole bir şekilde kafa dinleme
Yeşilin her tonunun hâkim olduğu bir yer hayal edin... Doğa bütün güzelliklerini, muhteşem zerafetini sergilemiş olsun. İşte Yedigöller Milli Parkı böylesi bir cennet... Şırıl şırıl melodi gibi akan dereleriyle, buz gibi şifalı pınarlarıyla, birbirinden alımlı gölleriyle Yedigöller, hiçbir insanın kaçırmaması gereken enfes bir doğal güzelliğin mesken tuttuğu topraklar. İçerisinde büyük küçük yapılarda 7 adet heyelan gölü bulunuyor. Çevrede ise karışık ormanlar bulunmakta. Çeşitli yoğun bitki türleri ayrı zamanlarda farklı renklerde çiçek açarak burada güzel bir görüntü oluşturuyor. Park içinde çadır kurup kamp yapabilirsiniz. Giriş ücretleri: Araçsız kişi başı 6, motosiklet 9, Otomobil 18 TL.
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Ne AVM var, ne de market
Güzelliği ve huzuruyla çoğu diziye ve filme konu olan Kuzguncuk yerli ve yabancı turistleri kendine çekiyor. Eski zamanlardan beri üç büyük dinin bir arada kardeşçe yaşadığı Kuzguncuk bu tavrını hiçbir zaman bozmamış. Burada yaşayan insanlar da Kuzguncuk gibi huzurlu ve sakin… Öyle ki Kuzguncuk’ta ne bir AVM ne de market var. Her şey nostaljik… Buraya geldiğinizde belediye tarafından yapılmış olan Kuzguncuk Bostan’ı gezebilir ve çocuğunuz oyun parkında oynarken sizde oturma alanlarında