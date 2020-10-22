MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriEkimin son tatil fırsatı: Cumhuriyet Bayramı... Dört buçuk günlük tatil şansı
GeriSeyahat Ekimin son tatil fırsatı: Cumhuriyet Bayramı... Dört buçuk günlük tatil şansı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Seyahat
Melis Yılmaz / melis.yilmaz@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: İstock, Alamy, Hürriyet Seyahat Yazarları
Haber Giriş: 22 Ekim 2020 - 11:12 | 

Ekimin son tatil fırsatı: Cumhuriyet Bayramı... Dört buçuk günlük tatil şansı

Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe gününe denk geliyor. Çarşamba yarım gün, perşembe de tam gün resmi tatil. Cuma da alınacak bir gün izin ve hafta sonuyla dört buçuk günlük bir seyahat fırsatı doğuyor. Bu birkaç günü nasıl eğlenceli bir programa çevirebileceğimizi seyahat yazarları ve gezginlere sorduk…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Kimi romantik bir sonbahar kaçamağı, kimisiyse çocuklarınızla harika vakit geçirebileceğiniz bir tatil planladı…

2Bozkırdaki vaha
Abone Olgoogle-news

Bozkırdaki vaha

Saffet Emre Tonguç, Hürriyet Seyahat yazarı
Eskişehir’de ilk olarak Odunpazarı’nın rengârenk evleri sizi bir zaman yolculuğuna çıkaracak. 16’ncı yüzyıldan kalma Kurşunlu Külliyesi’nin mektep bölümü kütüphane, medrese bölümüyse Lületaşı Müzesi olarak hizmet veriyor.

3
Abone Olgoogle-news

Odunpazarı Modern Müze ise eski-yeni harmanıyla tarihin ortasında sanata davet ediyor bizleri. Modern ve geleneksel mimariyi bir arada gördüğümüz müze binası ve OMM INN Otel beni adeta büyüledi. Şimdi yönünüzü Köprübaşı’na çevirin. Takip edeceğiniz Hamamyolu Caddesi boyunca akan Porsuk Çayı ile yoldaki, Eskişehir’in meşhur heykelleri bambaşka bir dünyaya çekiyor insanı.

4
Abone Olgoogle-news

Eti Arkeoloji ve Çağdaş Cam Sanatları Müzeleri Anadolu kültürünün zenginliğini gösteriyor. Eskişehir’de Abdüsselam Usta ya da Fahrettin Usta’da balaban kebabının, Kırım Tatar Kültür’de çiböreğin, Mazlumlar Muhallebicisi’nde sütlü tatlıların, Kara Kedi’de bozanın tadına bakın. Mutlaka met helvası alın; Balkan Helva ya da İnan Helva’yı tercih edebilirsiniz. Tasigo Eskişehir ise modern dokunuşlarıyla keyifli bir konaklama sunuyor.

5Güneşin doğuşunu izleyin
Abone Olgoogle-news

Güneşin doğuşunu izleyin

Bahar Akıncı, Seyahat yazarı
Olimpos’ta kısa bir açık hava müzesi turundan sonra karşınıza çıkan manzara harika: Sağınızda devasa bir lahit, içinde kaplumbağaların kafalarını çıkarıp balıkların zıpladığı dere, derenin denize açılmadan önce oluşturduğu lagünün etrafında pembe, beyaz çiçekleriyle zakkum ağaçları ve Caretta caretta’ların yumurtalarını bıraktığı muazzam uçsuz bucaksız sahil!

6
Abone Olgoogle-news

alma, kaya tırmanışı, kano, bisiklet kiralama gibi sporları deneyimleyebilir, bölge Likya Yolu üzerinde olduğu için yürüyüş de yapabilir, Olimpos Antik Kenti’ni ziyaret edip sahilde güneşin doğuşunu izleyebilirsiniz. Daphne Tatil Evi, Ala Turka Pansiyon ve Kadir’in Ağaç Evleri’ni konaklama için tercih edebilirsiniz.

7Damağınız şenlenecek
Abone Olgoogle-news

Damağınız şenlenecek

Ebru Erke, Hürriyet Ekler gastronomi yazarı
Bozburun ve Söğüt’teki lezzet duraklarına doğru yol alırken Hisarönü’ndeki Mavi Pide’nin patlıcanlı, kuşbaşılı pidesiyle yemek maratonuna başlayın. Bozburun Yat Kulübü’nün deniz mahsullü yemekleri çok lezzetli. Bozburun Limanı’ndaki Limon Ağacı’nda yarı inek yarı keçi sütüyle hazırlanan dondurmaların incirli, zencefilli, erikli, kavunlu, şeftalili veya vişnelisini tadın.

8
Abone Olgoogle-news

Söğüt’teki Manzara Restoran’a rezervasyon yaptırmak şart! Akya balıklı ceviche, köy peynirli lor böreği, ızgara ahtapot, keşkeklik buğdaydan risotto üzerinde ıstakoz restoranın lezzetli seçeneklerinden. Söğüt’ün diğer popüler mekânı Barba Saranda. Özellikle Susurluk Göbel kokorecinde çok iddialılar.

9Masalsı bir atmosfer
Abone Olgoogle-news

Masalsı bir atmosfer

Canan Demiray, çocuklu seyahat yazarı
Kapadokya’da ilk olarak, ister balonla yukarıdan ister aralarında dolaşarak peribacalarına selam vermelisiniz. Dünyanın en büyük kanyonlarından Ihlara Vadisi’ni görüp Göreme Açık Hava Müzesi’nde mağaraların duvarlarındaki fresklerle tarihin izini sürebilirsiniz.

10
Abone Olgoogle-news

Güvercinlik ve Uçhisar Kalesi, manzarası için uğranması gereken yerler. Yeraltı şehirleri mistik bir atmosfer sunuyor. Kızılırmak kıyısına uzanırsanız, Avanos’ta çömlek yapmayı deneyebilirsiniz. Zelve’yi ATV ile keşfetmek bu mevsimde eğlenceli olabilir. Yemek için Rezerved ve Millocal restoranlarını denemelisiniz. Konaklama için Argos in Cappadocia eşsiz anılarınıza ev sahipliği yapabilecek bir yer.

11Romantik bir rota
Abone Olgoogle-news

Romantik bir rota

Burcu Gürtürk Kadak, Hürriyet Seyahat gezgini
Cunda Adası, özellikle sonbaharda daha huzurlu. Eski Rum ve Osmanlı evlerinin muhteşem uyumu Cunda Adası’na vardığınızda gözünüze çarpan ilk şey olacak… Bu nedenle Cunda’yı, arnavutkaldırımlı dar sokaklarını arşınlayarak keşfetmek en güzeli…

12
Abone Olgoogle-news

Rahmi Koç tarafından restore edilen Taksiyarhis Kilisesi, manzarasıyla büyüleyen Âşıklar Tepesi, içinde eski bir şapel ve yel değirmeninin de bulunduğu Sevim ve Necdet Kent Kitaplığı, Tarihi Taş Kahve ve Patriça Koyu keşfedebileceğiniz önemli noktalardan…

13
Abone Olgoogle-news

Cunda’nın meşhur balığı papalinayı yemeden, Lal Girit Mutfağı’nda asma yaprağında enginar dolma ve portakallı sübye denemeden dönmeyin. Konaklama için de taş evlerden oluşan Begonvilla Evleri’ni tercih edebilirsiniz. Ayrıca bu yıl 23-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasadı Festivali’ne de katılabilirsiniz.

14Kutlamaları kaçırmayın
Abone Olgoogle-news

Kutlamaları kaçırmayın

Nurgül Büyükkalay, Hürriyet Seyahat gezgini
Kaş’ın geleneksel 29 Ekim kutlamalarını kaçırmayın. Deniz suyu ve hava hâlâ sıcakken kendinizi Akdeniz’in sularına bırakın. Hidayet’in Koyu en keyiflilerinden. Kaş lezzetli mekânlarıyla da ön planda… Zaika’da akşam yemeği, Dudu Mutfak’ta kahvaltı yapıp Derya Beach’te günü batırın. Konaklama için Kaş Camping’i tercih edebilirsiniz. Kalkan ise izole villa tatili için en gözde yerlerden biri.

15
Abone Olgoogle-news

Turkuvaz sularıyla Kaputaş Plajı’nı mutlaka görün. Günbatımını Patara’nın kum tepelerinde izleyin. Akşam yemeği için Saloniki Meyhane güzel bir tercih. Villa kiralamak için www.tatilvillasi.com.tr’den her bütçeye uygun villa bulabilirsiniz. Ayrıca Kalkan’ın en özellerinden Fidanka ve Likya Pavilion Hotel’de konaklayabilirsiniz.

16Çilek toplayın, mağara gezin
Abone Olgoogle-news

Çilek toplayın, mağara gezin

Yıldırım Güngör, Seyahat yazarı
Yemyeşil Istranca ormanlarını, orman içinde saklanıp kalmış muhteşem köyleri, birbirinden ilginç doğal ve kültürel değerleri barındıran bir şehir Kırklareli. İğneada longoz ormanlarında yürüyüp Dupnisa Mağarası’nın içinde jeolojik geçmişe yolculuk yapabilirsiniz.

17
Abone Olgoogle-news

yle büyülüyor. Balkaya Köyü’nün kahvesinde çay içip yerlisiyle sohbet edin, Armağan Köyü’ne uğrayıp çilek toplayın… Kıyıköy Aya Nikola Manastırı’na uğrayın. Yoğuntaş-Edirne yolu üzerindeki dolmenler (büyük yassı taşlardan oluşan tarihöncesi mezarlar) hakkında bilgi edinmeden, Atatürk Evi’ni görmeden, Demirköy’deki 2 bin yıllık dökümhaneyi ziyaret etmeden ve bir de muhteşem keçi peynirinden satın almadan dönmeyin. Konaklama için de İğneada Resort, Kıyıköy Resort veye Royal Bilgi’yi tercih edebilirsiniz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi