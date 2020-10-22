Ekimin son tatil fırsatı: Cumhuriyet Bayramı... Dört buçuk günlük tatil şansı

Odunpazarı Modern Müze ise eski-yeni harmanıyla tarihin ortasında sanata davet ediyor bizleri. Modern ve geleneksel mimariyi bir arada gördüğümüz müze binası ve OMM INN Otel beni adeta büyüledi. Şimdi yönünüzü Köprübaşı’na çevirin. Takip edeceğiniz Hamamyolu Caddesi boyunca akan Porsuk Çayı ile yoldaki, Eskişehir’in meşhur heykelleri bambaşka bir dünyaya çekiyor insanı.