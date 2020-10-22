Ekimin son tatil fırsatı: Cumhuriyet Bayramı... Dört buçuk günlük tatil şansı
Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe gününe denk geliyor. Çarşamba yarım gün, perşembe de tam gün resmi tatil. Cuma da alınacak bir gün izin ve hafta sonuyla dört buçuk günlük bir seyahat fırsatı doğuyor. Bu birkaç günü nasıl eğlenceli bir programa çevirebileceğimizi seyahat yazarları ve gezginlere sorduk…
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Kimi romantik bir sonbahar kaçamağı, kimisiyse çocuklarınızla harika vakit geçirebileceğiniz bir tatil planladı…
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Bozkırdaki vaha
Saffet Emre Tonguç, Hürriyet Seyahat yazarı Eskişehir’de ilk olarak Odunpazarı’nın rengârenk evleri sizi bir zaman yolculuğuna çıkaracak. 16’ncı yüzyıldan kalma Kurşunlu Külliyesi’nin mektep bölümü kütüphane, medrese bölümüyse Lületaşı Müzesi olarak hizmet veriyor.
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Odunpazarı Modern Müze ise eski-yeni harmanıyla tarihin ortasında sanata davet ediyor bizleri. Modern ve geleneksel mimariyi bir arada gördüğümüz müze binası ve OMM INN Otel beni adeta büyüledi. Şimdi yönünüzü Köprübaşı’na çevirin. Takip edeceğiniz Hamamyolu Caddesi boyunca akan Porsuk Çayı ile yoldaki, Eskişehir’in meşhur heykelleri bambaşka bir dünyaya çekiyor insanı.
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Eti Arkeoloji ve Çağdaş Cam Sanatları Müzeleri Anadolu kültürünün zenginliğini gösteriyor. Eskişehir’de Abdüsselam Usta ya da Fahrettin Usta’da balaban kebabının, Kırım Tatar Kültür’de çiböreğin, Mazlumlar Muhallebicisi’nde sütlü tatlıların, Kara Kedi’de bozanın tadına bakın. Mutlaka met helvası alın; Balkan Helva ya da İnan Helva’yı tercih edebilirsiniz. Tasigo Eskişehir ise modern dokunuşlarıyla keyifli bir konaklama sunuyor.
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Güneşin doğuşunu izleyin
Bahar Akıncı, Seyahat yazarı Olimpos’ta kısa bir açık hava müzesi turundan sonra karşınıza çıkan manzara harika: Sağınızda devasa bir lahit, içinde kaplumbağaların kafalarını çıkarıp balıkların zıpladığı dere, derenin denize açılmadan önce oluşturduğu lagünün etrafında pembe, beyaz çiçekleriyle zakkum ağaçları ve Caretta caretta’ların yumurtalarını bıraktığı muazzam uçsuz bucaksız sahil!
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alma, kaya tırmanışı, kano, bisiklet kiralama gibi sporları deneyimleyebilir, bölge Likya Yolu üzerinde olduğu için yürüyüş de yapabilir, Olimpos Antik Kenti’ni ziyaret edip sahilde güneşin doğuşunu izleyebilirsiniz. Daphne Tatil Evi, Ala Turka Pansiyon ve Kadir’in Ağaç Evleri’ni konaklama için tercih edebilirsiniz.
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Damağınız şenlenecek
Ebru Erke, Hürriyet Ekler gastronomi yazarı Bozburun ve Söğüt’teki lezzet duraklarına doğru yol alırken Hisarönü’ndeki Mavi Pide’nin patlıcanlı, kuşbaşılı pidesiyle yemek maratonuna başlayın. Bozburun Yat Kulübü’nün deniz mahsullü yemekleri çok lezzetli. Bozburun Limanı’ndaki Limon Ağacı’nda yarı inek yarı keçi sütüyle hazırlanan dondurmaların incirli, zencefilli, erikli, kavunlu, şeftalili veya vişnelisini tadın.
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Söğüt’teki Manzara Restoran’a rezervasyon yaptırmak şart! Akya balıklı ceviche, köy peynirli lor böreği, ızgara ahtapot, keşkeklik buğdaydan risotto üzerinde ıstakoz restoranın lezzetli seçeneklerinden. Söğüt’ün diğer popüler mekânı Barba Saranda. Özellikle Susurluk Göbel kokorecinde çok iddialılar.
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Masalsı bir atmosfer
Canan Demiray, çocuklu seyahat yazarı Kapadokya’da ilk olarak, ister balonla yukarıdan ister aralarında dolaşarak peribacalarına selam vermelisiniz. Dünyanın en büyük kanyonlarından Ihlara Vadisi’ni görüp Göreme Açık Hava Müzesi’nde mağaraların duvarlarındaki fresklerle tarihin izini sürebilirsiniz.
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Güvercinlik ve Uçhisar Kalesi, manzarası için uğranması gereken yerler. Yeraltı şehirleri mistik bir atmosfer sunuyor. Kızılırmak kıyısına uzanırsanız, Avanos’ta çömlek yapmayı deneyebilirsiniz. Zelve’yi ATV ile keşfetmek bu mevsimde eğlenceli olabilir. Yemek için Rezerved ve Millocal restoranlarını denemelisiniz. Konaklama için Argos in Cappadocia eşsiz anılarınıza ev sahipliği yapabilecek bir yer.
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Romantik bir rota
Burcu Gürtürk Kadak, Hürriyet Seyahat gezgini Cunda Adası, özellikle sonbaharda daha huzurlu. Eski Rum ve Osmanlı evlerinin muhteşem uyumu Cunda Adası’na vardığınızda gözünüze çarpan ilk şey olacak… Bu nedenle Cunda’yı, arnavutkaldırımlı dar sokaklarını arşınlayarak keşfetmek en güzeli…
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Rahmi Koç tarafından restore edilen Taksiyarhis Kilisesi, manzarasıyla büyüleyen Âşıklar Tepesi, içinde eski bir şapel ve yel değirmeninin de bulunduğu Sevim ve Necdet Kent Kitaplığı, Tarihi Taş Kahve ve Patriça Koyu keşfedebileceğiniz önemli noktalardan…
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Cunda’nın meşhur balığı papalinayı yemeden, Lal Girit Mutfağı’nda asma yaprağında enginar dolma ve portakallı sübye denemeden dönmeyin. Konaklama için de taş evlerden oluşan Begonvilla Evleri’ni tercih edebilirsiniz. Ayrıca bu yıl 23-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasadı Festivali’ne de katılabilirsiniz.
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Kutlamaları kaçırmayın
Nurgül Büyükkalay, Hürriyet Seyahat gezgini Kaş’ın geleneksel 29 Ekim kutlamalarını kaçırmayın. Deniz suyu ve hava hâlâ sıcakken kendinizi Akdeniz’in sularına bırakın. Hidayet’in Koyu en keyiflilerinden. Kaş lezzetli mekânlarıyla da ön planda… Zaika’da akşam yemeği, Dudu Mutfak’ta kahvaltı yapıp Derya Beach’te günü batırın. Konaklama için Kaş Camping’i tercih edebilirsiniz. Kalkan ise izole villa tatili için en gözde yerlerden biri.
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Turkuvaz sularıyla Kaputaş Plajı’nı mutlaka görün. Günbatımını Patara’nın kum tepelerinde izleyin. Akşam yemeği için Saloniki Meyhane güzel bir tercih. Villa kiralamak için www.tatilvillasi.com.tr’den her bütçeye uygun villa bulabilirsiniz. Ayrıca Kalkan’ın en özellerinden Fidanka ve Likya Pavilion Hotel’de konaklayabilirsiniz.
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Çilek toplayın, mağara gezin
Yıldırım Güngör, Seyahat yazarı Yemyeşil Istranca ormanlarını, orman içinde saklanıp kalmış muhteşem köyleri, birbirinden ilginç doğal ve kültürel değerleri barındıran bir şehir Kırklareli. İğneada longoz ormanlarında yürüyüp Dupnisa Mağarası’nın içinde jeolojik geçmişe yolculuk yapabilirsiniz.
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yle büyülüyor. Balkaya Köyü’nün kahvesinde çay içip yerlisiyle sohbet edin, Armağan Köyü’ne uğrayıp çilek toplayın… Kıyıköy Aya Nikola Manastırı’na uğrayın. Yoğuntaş-Edirne yolu üzerindeki dolmenler (büyük yassı taşlardan oluşan tarihöncesi mezarlar) hakkında bilgi edinmeden, Atatürk Evi’ni görmeden, Demirköy’deki 2 bin yıllık dökümhaneyi ziyaret etmeden ve bir de muhteşem keçi peynirinden satın almadan dönmeyin. Konaklama için de İğneada Resort, Kıyıköy Resort veye Royal Bilgi’yi tercih edebilirsiniz.