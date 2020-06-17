Ege'nin 'Yeryüzü Cenneti' olarak adlandırılıyor... 105 mavi bayraklı plaja sahip

Güvenli deniz keyfi için önlemler alındı Sahillerde, turistlerin gönül rahatlığıyla "deniz keyfi" yapabileceği her türlü önlem alındı. Sahip olduğu güzellikleriyle "yeryüzü cenneti" olarak nitelenen Muğla, mavi bayraklı plaj sayısıyla Antalya'nın hemen ardından ikinci sırada yer alıyor. Muğla'da, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Milas, Ortaca ve Ula ilçelerinde mavi bayraklı 105 plaj bulunuyor. Fethiye, Marmaris ve Bodrum'da 8 marina ve 4 yatta da mavi bayrak dalgalanıyor.