Ege'nin pek fazla bilinmeyen köyü... Muhteşem bir doğaya sahip, geri dönmek istemeyeceksiniz

Denize hâkim bir konumda bulunan antik kentin en ilgi çeken kalıntılarını; Anadolu’nun en erken tiyatrolarından biri olan antik tiyatro, yapımında kullanılan polygonal (çok köşeli kütlesel taşlarla oluşturulan örgü) tekniği ile Arkaik Çağ mimarisinin önemli bir örneği olan Athena Tapınağı, Matrone Kilisesi ve Erythrai’de yaşamış, dönemin ünlü komutanı ya da önemli bir kişi adına yapılmış anıtsal mezar yani ‘Heroon’ oluşturuyor.