Ege'nin parlayan yıldızı: Saros

Körfezin İstanbul'a yakınlığından dolayı Marmara Bölgesi'nin önemli turizm alanları arasında bulunduğunu anlatan Balta, şunları kaydetti:"Enez ve Keşan ilçelerimizin sınırları içerisinde kalan Saros Körfezi'nde turizm hareketlenmeye başladı. Tatilcilerin sağlıklı tatil geçirmeleri için belediyelerimiz ve Valiliğimizin aldığı önemli önlemler var. Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli konaklama tesis sayılarımız her ne kadar düşük olsa da bunlarla ilgili yatırımlar olacağına inanıyoruz. Sahil şeridi boyunca sosyal mesafe kuralına uyularak gayet güzel bir turizm sezonu yaşanıyor. İstanbul'a yakınlığı, denizin temiz olması, ormanları, gezilebilecek tarihi noktaları ve kamp alanlarıyla Saros Körfezi herkesin mutlaka gelip görmesi gereken bir yer."