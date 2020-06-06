Ege'nin en havalı 10 kasabası... Tası tarağı toplayıp yerleşmek isteyeceksiniz
Şehirden ve gürültüden bunalmadınız mı? Doğal yaşamın, temiz havanın ve yöresel lezzetleri tadacağınız Ege kasabalarından birine gitmeye ne dersiniz? Sizin için hem sessiz sakin hem de Instagram’da her paylaşımınızda bolca beğeni alacağınız Ege’nin en havalı kasabalarını listeledik.
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1
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Kalabalıklardan kaçmak, huzur bulmak, bilinmeyeni keşfetmek istiyorsanız bu liste tam size göre…
2
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Sessiz sakin
KÖYCEĞİZ Efsanelere göre adı; Köyceğiz Gölü’nün alanı üzerinde bulunan bir ovada kurulmuş. Bilinmeyen bir zamanda ovayı sular basmış. Felaketin boyutunu görmeye gelenler: “Bütün şehir batmış, sadece kıyıda bir Köyceğiz kalmış.” sözünden türemiş Köyceğiz… Abartıdan uzak sahil kenarındaki birkaç restoran ve kafesiyle, az sayıdaki mütevazı moteliyle, maksimum üç katlı apartmanlarıyla, muazzam bir manzara sunuyor Köyceğiz…
3
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Küçük ama bir sahil kasabasından beklediğiniz her şeye cevap veriyor. Sokaklarında yürürken duyacağınız tek ses çiçekten çiçeğe konan uğurböceklerinin vızıltısı. Ayrıca Köyceğiz, yardımsever ve güleç yerlisiyle de kalbinizi fethedecek.
4
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Doğasını hiç bozmayan nadir yerlerden
AKYAKA Muğla ve Marmaris'in tam ortasında bulunuyor Akyaka… 2010 yılında 'Sakin Kent' ilan edilen kasaba son yıllarda tatilcilerin en fazla rağbet ettikleri yerlerin başında geliyor. Bu kadar ilgiye rağmen yapısını ve doğasını hiç bozmayan nadir yerlerden…
5
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Zorunlu mimari nedeniyle kasabada tüm otel ve evler, ahşap yapılardan oluşuyor. Böylece kasabanın görüntüsü hiç bozulmuyor. Buraya geldiğinizde Azmak Nehri'nde tekne turuna katılın, bisikletle keşfe çıkın ve güzel Akyaka sokaklarında yürüyüş yapmayı es geçmeyin…
6
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Kalabalıktan uzak
KUÇUKKUYU Antik dönemlerden bu yana birçok efsaneye konu olan, göz alabildiğine zeytin ağaçlarıyla kaplı, oksijen bolluğuyla insanın başını döndüren, Kaz Dağları eteklerine çok sayıda tatil beldesi kurulu. Küçükkuyu da bu dingin köşelerden en güzeli. Kalabalık tatil beldelerinin aksine bir huzur durağı Küçükkuyu... Popüler tatil yörelerinin yüksek sesli müzik içeren, birisine çarpmadan yürümenin imkânsız hale geldiği sokaklarının aksine dingin köşeleriyle sizi çağıran küçük bir belde...
7
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Ege’nin başladığı yer kabul edilen eski adı ‘Gargaron’ olan Küçükkuyu, tarihi dağ köyleri, berrak denizi ve zümrüt yeşili ormanlarıyla kalabalıktan uzaklaşmak isteyenlerin en doğru adreslerinden.
8
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Nereleri gezmeli?Küçükkuyu merkezden Kaz Dağları’na doğru kıvrılan bir yolla varılan, zeytin ağaçlarıyla çevrili güzeller güzeli Adatepe mutlaka uğramanız gereken adres. Ayrıca Adatepe gibi turizmin oldukça canlandığı Yeşilyurt, Küçükkuyu’nun en güzel köşelerinden…. Çok daha az turistin olduğu köyün sokakları pırıl pırıl…
9
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Ege’nin huzurlu ‘sığanığı’
SIĞACIK Çeşme, Alaçatı, Urla ve Karaburun gibi yerlerin dışında Seferihisar’ın mahallesi Sığacık da yıldızı yeni parlayan ama tarihi çok eskilere dayananlardan. Arnavut kaldırımlı sokakları, beyaza boyalı küçük evleri, mandalina kokulu bahçeleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. İzmir’in ilçesi olan Seferihisar, 2009 senesinde Türkiye’nin ilk ‘Citta Slow’ yani ‘Sakin Şehir’ unvanını kazandı.
10
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İtalyan bir komite tarafından küreselleşme karşısında bozulmadan kalan, kültürünü, mimarisini, geleneklerini ve yöresel lezzetlerini günümüze taşıyabilen küçük yerleşimlere verilen bu unvanı Seferihisar ziyaretçilerine sunduklarıyla fazlasıyla hak ediyor. Sığacık’ta bu sakin ilçenin en güzel köşelerinden… Fotoğraf: Nadiye Çağlar / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Zamana direnen güzellik
BİRGİ İzmir merkeze iki saatlik uzaklıktaki Birgi Köyü, zamana direnen tarihi görünümü ile fotoğraf makinelerinizi hep hazır tutmanızı istiyor. Zamanında Aydınoğulları Beyliği’ne başkentlik yapan Birgi, Lidyalılardan başlayıp, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine kadar uzanan köklü bir tarihe sahip.
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Birgi'ye gelince, kiremit rengi evleriyle adeta Siena'yı andıran sokaklarını, Şerif Aliağa tarafından 1761’de yaptırılmış Birgi Çakırağa Konağı’nı, Beylikler döneminden kalma Aydınoğlu Mehmet Bey Camii'ni ve yine aynı isimli hamamı gezmeden dönmeyin.
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Manzarasıyla büyülüyor
FOÇA İzmir’in Foça ilçesi tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra muhteşem manzaralarıyla da dikkat çekiyor. Özellikle fotoğraf tutkunları gruplar halinde ilçeye gelerek, görüntüleri objektifleriyle ölümsüzleştiriyor. İzmir merkezden yaklaşık bir saatlik yolculukla ulaşabileceğiniz Foça'da denizin dalgasını, martıların çığlıklarını, motorların patpatlarını dinleyerek bahar güneşinin tadını çıkarabilirsiniz.
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Şairlere ilham veren yer
DATÇA Bir koluna Ege Denizi’ni, diğerine Akdeniz’i takan Datça Yarımadası, şairlere ilham veren sokakları, taş evleri ve Knidos antik kentiyle her mevsim ayrı güzel. Özellikle yaz aylarında mavi ve yeşilin her tonuna doyacağınız tam 52 koyuyla her duyunuzu büyüleyecek bir yer.
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Keşfedilmeyi bekliyor
ILDIRI Küçük bir balıkçı köyüne yolunuzun düşmesini istemez misiniz? Mütevazı balıkçı lokantalarında, masmavi denizi seyre dalarak, denizin kokusunu içinize çekip gerçek deniz balıklarının eşsiz lezzetini tatmak; köy sokaklarında hâlâ ayakta kalmayı başarmış kendine özgü taş mimarisiyle şirin evlerin arasında fotoğraf karelerine konu olmak… Burası Ildırı köyü!
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Yolu Alaçatı’ya ya da Çeşme’ye düşen herkesin mutlaka rotasını çevirmesi gereken sakin bir köy…
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Yaz-kış ziyaretinize açık
ŞİRİNCE İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı adı gibi şirin bir kasaba Şirince. Ulaşımı gayet kolay ve yaz, kış ziyaretinize açık. Bilinen en eski adı Kırkınca. Efsaneye göre kendini dağlara vuran 40 kişi nedeniyle almış bu ismi.
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Ancak daha sonra Şirince adı verilmiş ve bu isim resmileştirilmiş. Şirince’nin meydanında bir çarşısı mevcut. Burada el işçiliğinin bin bir çeşidini bulabiliyorsunuz. İlginç İlk Çağ örneklerinin bulunduğu bölgenin kırmızı eti meşhur.
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Zaman durmuş gibi
DOĞANBEY Aydın Söke’ye 30 kilometre uzaklıkta olan ve sırtını Dilek Dağları’na yaslamış bir güzel Doğanbey… Mübadele ile Yunanistan’a göç eden Rumlardan kalma bir yerleşim. Mimarisiyle büyük ilgi çeken a-yerin taş evleri, dar sokakları ve doğal güzellikleri görülmeye değer. Burası size, sanki zamanın bir yerinde durmuş hissi uyandıracak.