Ege'nin en havalı 10 kasabası

Şairlere ilham veren yer DATÇA

Bir koluna Ege Denizi’ni, diğerine Akdeniz’i takan Datça Yarımadası, şairlere ilham veren sokakları, taş evleri ve Knidos antik kentiyle her mevsim ayrı güzel. Özellikle yaz aylarında mavi ve yeşilin her tonuna doyacağınız tam 52 koyuyla her duyunuzu büyüleyecek bir yer.