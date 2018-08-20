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HaberlerSeyahat HaberleriEge'nin en güzel adresi! 2010'da 'Sakin Kent' seçilmişti...
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Hürriyet
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Seyahat
Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan
Haber Giriş: 20 Ağustos 2018 - 09:00,

Ege'nin en güzel adresi! 2010'da 'Sakin Kent' seçilmişti...

Sessiz ve sakin bir tatil hayal edenler için yanı başımızdaki cennet belde, Akyaka... 2010 yılında 'Sakin Kent' ilan edilen Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka beldesi, son yıllarda tatilcilerin en fazla rağbet ettikleri yerlerin başında geliyor. Üstelik suyu da şifalı...

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Sessiz ve sakin bir tatil hayal edenler için yanı başımızdaki cennet belde, Akyaka... 2010 yılında 'Sakin Kent' ilan edilen Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka beldesi, son yıllarda tatilcilerin en fazla rağbet ettikleri yerlerin başında geliyor. Üstelik suyu da şifalı...

Fotoğraflar: Alamy, AA

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Muğla ve Marmaris'in tam ortasında bulunuyor. Son yıllarda dikkat çekmesinin üzerine Muğla'nın tatil beldelerinden biri haline geldi.

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Bu kadar ilgiye rağmen yapısını ve doğasını hiç bozmayan nadir yerlerden…

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Zorunlu mimari nedeniyle kasabada tüm otel ve evler, ahşap yapılardan oluşuyor. Böylece kasabanın görüntüsü hiç bozulmuyor.

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Nerede konaklamalı?
Akyaka’da konaklama seçenekleri çok fazla... Talepte artış olunca birçok ev otele dönüştürülüşmüş. Otel, pansiyon, apart ve kamp alanları çok fazla var.

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Ama bu kadar seçenek bile ne yazık ki yeterli olmuyor. Her yıl yurt içi ve yurt dışından gelen turistlerin ilgisinden dolayı doluluk oranı çok fazla artıyor.

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Kerme Ottoman Konak, konum olarak Azmak Nehri’nin tam kenarında bulunan ve Azmak’a yakın tek otel. İçerisi ve odaları Osmanlı motifleriyle tasarlanmış. Akyaka'nın en gözde oteli diyebilirim.

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Parmak ısırtan lezzetler
Alışveriş için neredeyse hiç seçeneğiniz yok. Yalnız yeme içme konusundan oldukça başarılılar. Özellikle Azmak Nehri kenarında bulunan restoranlarda istediğiniz birçok seçeneği tadabilirsiniz.

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Özellikle deniz mahsulleri konusunda çok alternatif var. Akşam yemek yediğiniz restoranların neredeyse hepsinde sabah köy kahvaltısı bulabilirsiniz. ‘

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Vira Vira Restaurant’ bu konuda en iyilerden... Fiyat olarak hepsi ortalama aynı civarda... Akyaka'nın çarşı kısmına geçtiğiniz zaman burada da alternatifler fazla.

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Ama genelde aperatif tarzda yiyebileceğiniz çeşitler var. Pizza yemek isterseniz ‘Pizza Falles' te yediğim pizzanın lezzeti çok iyiydi.

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İtalya'da bile bu kadar lezzetli bir pizza yediğimi hatırlamıyorum. Akşam olunca müziğin sesini her yerde duyacaksınız. Çarşı tarafında birçok yerde canlı müzik yapan gruplar sahne alıyor.

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Ama Akyaka'nın bu anlamda en iyisi, ‘No:22 Riders Inn...’ Çarşının hemen arka tarafında yer alan mekânda ünlü isimler sahne alıyor. Ama müziğin sesi hangi mekanda olursanız olun 12’de kesiliyor.

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Adrenalin tutkunlarına…
Akyaka, aynı zamanda birçok etkinliği de içinde barındırıyor. Çok fazla rüzgâr almasından kaynaklı Ege'nin en iyi uçurtma sörfü okullarından bazıları burada yer alıyor.

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Etkinlik için ayrı bir uçurtma sörfü sahili var. Burada en deneyimsiz kişiler bile birkaç günlük eğitim sonucunda sörf yapabiliyorlar.

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Daha kolay bir etkinlik tercih ediyorsanız da kano kiralayarak sakin bir gezintiye çıkabilirsiniz. Azmak Nehri’nin kenarında sürekli azmak turu için tekneler hareket ediyor.

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Yaklaşık 15 dakika süren bir tekne turu tercih edip, sazlıkların arasından geçerek nehrin birçok yerini de görebiliyorsunuz.

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Eğer aracınız varsa yüzmek için tercihiniz mutlaka Akyaka'nın meşhur koyları olmalı…

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Değirmenbükü ve Akbük Koyu en çok tercih edilenlerinden...

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Yakın çevrede bulun Sedir Adası’na da uğramadan sakın dönmeyin…

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