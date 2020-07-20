Ege’nin doğasıyla büyüleyen dört güzeli… Bayram tatili burada bir başka güzel

Ulaşımı çok kolay bir yer değil ama yol yine size doğasıyla eşsiz manzaralar sunuyor. Son dönemde popüler olmasına rağmen sakinliğini ve bakirliğini koruyor, belki de ulaşmak için biraz çaba sarf edilmesi gerektiği için hâlâ sakinliğini ve yerel kültürünü koruyabiliyor.