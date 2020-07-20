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HaberlerSeyahat HaberleriEge’nin doğasıyla büyüleyen dört güzeli… Bayram tatili burada bir başka güzel
GeriSeyahat Ege’nin doğasıyla büyüleyen dört güzeli… Bayram tatili burada bir başka güzel
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Hürriyet
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Seyahat
Nurgül Büyükkalay / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay
Haber Giriş: 20 Temmuz 2020 - 14:54,

Ege’nin doğasıyla büyüleyen dört güzeli… Bayram tatili burada bir başka güzel

Muğla muhteşem denizi, koyları, plajları ve birçok özel restoranlarıyla unutulmayacak bir tatil imkanı sunuyor. Hazır bayram tatili gibi önümüzde güzel bir seçenek varken size üç güzelden bahsetmek istiyorum: Kleopatra Adası, Orhaniye, Selimiye ve Gökova… Bu üç cennet köşede hem denizin keyfini çıkaracak hem de harika güzellikler keşfedeceksiniz. İşte size Marmaris, Selimiye ve Gökova gezi rehberi…

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Kleopatra Adası / Marmaris
Bana göre Marmaris’i merkezinden çok çevresi güzelleştiriyor. Kleopatra Adası diğer adıyla Sedir Adası, Marmaris’e 23 km uzaklıkta cennetten bir köşe. Altın sarısı kumu ve turkuaz rengindeki denizi ile Türkiye’de gittiğim en özel ve eşsiz plajlardan birine sahip.

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Yaklaşık 10 yıl önce keşfetmiştim bu adayı ve hâlâ en güzeller ve özeller arasında yer alır benim için. Adaya gitmek için öncelikle Çamlı köyüne varmak gerekiyor, daha sonra Çamlık iskelesine ulaşılıyor ve buradan adaya tekne seferleri yapılıyor.

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Muğla ve çevresinde en fazla ziyaret edilen ören yerlerinden olan ve koruma altında olan adayı hikâyesi de çekici kılıyor. Efsaneye göre Kraliçe Kleopatra ile sevgilisi Romalı Komutan Antonius buradaki kumları Mısır’dan gemiler ile getirtmiş.

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Bu kumların bir benzeri de Kızıldeniz’de… Bu bölgeye gelen gezginlerin kesinlikle adaya ayak basması gerekiyor, “iyi ki gittim” diyeceğiniz bir yer Kleopatra Adası. Ada müze konumunda olduğu için müze giriş ücreti ödeniyor.

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Kızkumu Plajı / Orhaniye
Marmaris’in çevresinde görülmesi gereken başka bir yer Orhaniye. Marmaris’ten Selimiye’ye giden yol üzerinde yer alıyor. Hatta yola aç çıkın ve yol üstü lezzet duraklarından Hisarönün’nde yer alan Mavi Pide’de mola verin. Odun ateşinde pişirilen pideleriyle Mavi Pide Hürriyet Seyahat’in ‘En iyi 10 yol lokantası’ listesinde yer alıyor.

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Bunu da tabelalarına yansıtmışlar. Seyahat etmeyi çekici kılanlardan biri de yol üzerinde mola vereceğimiz keşfedilmeyi bekleyen lezzet durakları değil mi? Orhaniye, Marmaris’e 30 km uzaklıkta ve yol size müthiş manzaralar sunuyor. Orhaniye’yi en çekici kılan özelliği Kızkumu Plajı’na ev sahipliği yapması.

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Buraya geldiğinizde göreceğiniz ilk manzara denizin ortasında yürüyen insanlar olacak. Kızkumu adını bir hikâyeden alıyor. Hikâyesi olan yerler her zaman gezmek için daha fazla değer görür. Efsaneye göre bölgenin kralının güzel kızı fakir bir balıkçıya âşık olur, doğal olarak kral evlenmelerine karşı çıkar ve prenses ile balıkçı gizli gizli buluşmaya devam eder.

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Balıkçı denizden gelirmiş ve prenses yüzme bilmediği için eteğine kum doldurarak karşı kıyıya ulaşmak için denize kum serperek ilerlermiş. Prenses yolunu kaybettiği ve kumları bittiği için boğularak ölmüş ve buraya Kızkumu adı verilmiş.

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Selimiye
Büyük işletmelerin yer aldığı, sokağında adım atılmayan tatil beldelerinden uzakta hâlâ sakinliğini koruyan bir cennet köşesi Selimiye. Bazen insanın kendinden bile kaçası gelir ya, böyle durumlar için iyi bir seçenek Selimiye. Marmaris merkeze 45 km uzaklığındaki Hisarönü Körfezi’nde yer alan Selimiye, son zamanların gözde tatil merkezlerinden biri.

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Ulaşımı çok kolay bir yer değil ama yol yine size doğasıyla eşsiz manzaralar sunuyor. Son dönemde popüler olmasına rağmen sakinliğini ve bakirliğini koruyor, belki de ulaşmak için biraz çaba sarf edilmesi gerektiği için hâlâ sakinliğini ve yerel kültürünü koruyabiliyor.

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Selimiye’nin 2 km sahil şeridi var. Yol boyunca pansiyonlar, butik oteller, restoran ve kafeler yer alıyor. Daracık sahil yolunda yürürken bir adım atsanız gece bile dibi görünen suyun içindesiniz. Sakinlik, doğal güzellik ve huzur arıyorsanız birkaç gününüzü mutlaka burada geçirin. Büyük işletmeler buraya girmemiş ve umarım da giremezler.

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Selimiye’de yemek seçenekleri çok fazla. Sahil boyunca deniz ürünleri yiyebileceğiniz balık restoranları, biraz daha içeri kısımda mantıcı, kebapçılar ve ev yemeği seçenekleri sunan restoranlar var. Tatildeyken diyet düşüncesi bir kenara bırakılır ve yemeğin üzerine tatlı yemeden olmaz.

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Keçi sütünden yapılmış doğal dondurma ya da losta tatlısı yenilebilir. Losta, Selimiye köyünün eski adı ve merkezde bulunan losta tatlısının yanı sıra losta tatlıcısı birçok lezzetli tatlı seçeneği sunuyor. Selimiye akşamlarında hareket aramayın, sakinliğin keyfini çıkarın.

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Kitesurfun kalbi Gökova
Eşsiz rüzgârıyla ve upuzun plajıyla Türkiye’nin en iyi kitesurf (uçurtma sörfü) yapılabilen noktalarından biri Gökova Körfezi. Kitesurf şu an dünyada rüzgâr sörfünden bile daha popüler. Ülkemizde de son yılların en popüler su sporu olmaya başladı. Sahil boyunca sıralanan uçurtmaların sunduğu manzaradan mı yoksa adrenalin dolu olmasından mı bilemiyorum.

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Tüm sahili kaplayan uçurtmalar rengârenk manzaralar sunuyor. Gökova sörfçüler ve yeni başlayacak olanlar için, diğer kitesurf noktalarından farklı olarak termal rüzgârıyla, 3 km uzunluğundaki kumsalı, 150 metre genişliğindeki alanda en fazla 50 cm derinleşen sığ deniziyle bir cennet.

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Denizin sığ olması bordu kontrol etmeyi kolaylaştırıyor ve bu durum özellikle yeni öğrenenlere güven veriyor. Gökova’da nisan ayından Ekim ayına kadar kitesurf yapılabiliyor. Kitesurf yapmasanız bile sırf bu manzarayı izlemek için bile gidilir.

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Kitesurf biraz cesaret işidir, kontrolü iyi sağlamak gerekir. Adrenalin doludur. Bu sporu yapmanın yaşı yoktur, 7’den 70’e herkesin yapabileceği bir spor. Hayatınıza biraz adrenalin katmak istiyorsanız mutlaka deneyin. Bunun için en ideal yer Gökova.

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