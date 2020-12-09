Ege'nin 'doğallığı bozulmamış' saklı köyleri... Kısıtlama sonrası keşfedilmeyi bekliyorlar

En güzel Osmanlı evleri burada Ödemiş’e sadece 10 kilometre uzaklıktaki Birgi Köyü’nün en önemli yapısı Aydınoğulları Beyliği’nden Mehmet Bey tarafından yaptırılan Ulu Cami. Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerini Bursa’dan sonra burada bulacaksınız. İmami Birgivi Medresesi ve Çakır Konağı da ahşap Türk evlerinin en iyi misallerinden.