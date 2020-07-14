Ege'nin deniz kokan 'sakin şehri'! Huzur arıyorsanız burası tam size göre...  

Teos’ta gezinirken dikkatinizi çeken bir diğer şey de kentin müthiş zengin bir habitata sahip oluşu. Tam 350 bitki çeşidi varmış burada. Tabelalarda bu bitkilerin bir kısmını tanımanız için bilgiler de oluşturulmuş. En belirginleri zeytin ve asmalar.