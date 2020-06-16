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HaberlerSeyahat HaberleriEge'de yeşille mavinin en çok yakıştığı 'sakin şehir'! Huzur arıyorsanız burası tam size göre...
GeriSeyahat Ege'de yeşille mavinin en çok yakıştığı 'sakin şehir'! Huzur arıyorsanız burası tam size göre...
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Hürriyet
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Seyahat
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alam
Haber Giriş: 16 Haziran 2020 - 12:28,

Ege'de yeşille mavinin en çok yakıştığı 'sakin şehir'! Huzur arıyorsanız burası tam size göre...

Doğa ile baş başa kalabileceğiniz yerlerden biri olan Muğla'nın Akyaka ilçesi, son dönemlerde en çok ziyaret edilen tatil bölgeleri arasında. Huzur dolu bir dinlenme tatilinin yanında çeşitli aktivitelerle tatilinizi renklendirmek isterseniz bu yaz Akyaka'ya doğru rotanızı çevirebilirsiniz. İşte gezilecek yerlerden yapılacak aktivitelere kadar Akyaka hakkında detaylar...

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2010 yılında 'Sakin Kent' ilan edilen Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka beldesi, son yıllarda tatilcilerin en fazla rağbet ettikleri yerlerin başında geliyor. Üstelik suyu da şifalı...

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Muğla ve Marmaris'in tam ortasında bulunuyor Akyaka… Son yıllarda dikkat çekmesinin üzerine Muğla'nın tatil beldelerinden biri haline geldi.

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Bu kadar ilgiye rağmen yapısını ve doğasını hiç bozmayan nadir yerlerden… Zorunlu mimari nedeniyle kasabada tüm otel ve evler, ahşap yapılardan oluşuyor. Böylece kasabanın görüntüsü hiç bozulmuyor.

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Azmak Nehri'nde tekne turuna katılın
Akyaka'da bulunan Azmak Nehri'nin büyüleyici ortamını keşfetmek için nehirde düzenlenen tekne turlarına katılabilirsiniz.

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Yemyeşil nehir üzerinde tur atarak bol bol doğa fotoğrafı çekmek mümkün. Nehirde yer alan akvaryum bölgesinde ise balıkları izlemeye doyamayacaksınız.

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Bisikletle keşfe çıkın
Akyaka'da bulunan köyleri bisikletle keşfedebilirsiniz. Etrafta yer alan doğal güzellikler arasında bisiklet sürmek oldukça keyifli olabilir.

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Aralarda mola vererek ilgi çekici manzaraları fotoğraflamak da cabası.

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Halk Plajı'nda denize girin
Akyaka'nın uzun plajında denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Plajda şemsiye ve şezlong kiralayabilirsiniz.

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Deniz çok derin olmadığı için çocuklarınızla deniz keyfi yapmanız da mümkün.

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Günlük tekne turlarıyla koyları keşfe çıkın
Birbirinden güzel koylarda duraklayan günlük tekne turlarına katılarak Akyaka civarını daha yakından keşfedebilirsiniz.

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Sedir Adası'na kadar uzanan tur rotasında adanın incecik altın rengi kumunu da görebilirsiniz.

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Güzel Akyaka sokaklarında yürüyüş yapmayı sakın es geçmeyin
Akyaka'nın birbirinden güzel ve şirin evlerini ve el değmemiş bölgelerini dar sokaklarında turlayarak keşfedebilirsiniz.

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Begonvillerin ardı ardına sıralandığı sokaklarda harika fotoğraf kareleri yakalayabilir ve doğa ile baş başa kalabilirsiniz.

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Kano ile deniz keyif yapın
Akçapınar Plajı'nda yapılan en önemli aktivitelerden biri de kano kiralayarak denize açılmak.

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Saatlik olarak kiraladığınız kanolarla hem spor yapabilir hem de denizin tadını çıkarabilirsiniz.

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İster kamp kurun ister güzel bir otelde konaklayın
Akyaka Orman Kampı, kamp severlerin uğrak yerlerinden biri. Karavanla bölgede kamp yapabileceğiniz gibi çadır kiralama seçeneğiniz de bulunuyor.

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Her sabah doğaya karşı uyanmak ve tertemiz orman havasını içinize çekmek paha biçilemez. Kamp dışında Akyaka’da konaklama seçenekleri çok fazla...

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Talepte artış olunca birçok ev otele dönüştürülmüş. Otel, pansiyon ve apartlar mevcut. Ama bu kadar seçenek bile ne yazık ki yeterli olmuyor.

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Her yıl yurt içi ve yurt dışından gelen turistlerin ilgisinden dolayı doluluk oranı çok fazla artıyor. Kerme Ottoman Konak, konum olarak Azmak Nehri’nin tam kenarında bulunan ve Azmak’a yakın tek otel. Yakınlık açısından burası aklınızda bulunsun.

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Parmak ısırtan lezzetler
Alışveriş için neredeyse hiç seçeneğiniz yok. Yalnız yeme içme konusunda Akyaka oldukça başarılı. Özellikle Azmak Nehri kenarında bulunan restoranlarda istediğiniz birçok seçeneği tadabilirsiniz. Deniz mahsulleri konusunda çok alternatif var.

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Akşam yemek yediğiniz restoranların neredeyse hepsinde sabah köy kahvaltısı bulabilirsiniz. Fiyat olarak hepsi ortalama aynı... Akyaka'nın çarşı kısmına geçtiğiniz zaman burada da alternatifler fazla. Ama genelde aperatif tarzda yiyebileceğiniz çeşitler var.

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Akşam olunca müziğin sesini her yerde duyacaksınız. Çarşı tarafında birçok yerde canlı müzik yapan gruplar sahne alıyor.

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Adrenalin tutkunlarına
Akyaka, aynı zamanda birçok etkinliği de içinde barındırıyor. Çok fazla rüzgâr almasından kaynaklı Ege'nin en iyi uçurtma sörfü okullarından bazıları burada yer alıyor.

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Etkinlik için ayrı bir uçurtma sörfü sahili var. Burada en deneyimsiz kişiler bile birkaç günlük eğitim sonucunda sörf yapabiliyorlar.

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Daha kolay bir etkinlik tercih ediyorsanız da kano kiralayarak sakin bir gezintiye çıkabilirsiniz. Azmak Nehri’nin kenarında sürekli azmak turu için tekneler hareket ediyor.

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Yaklaşık 15 dakika süren bir tekne turu tercih edip, sazlıkların arasından geçerek nehrin birçok yerini de görebiliyorsunuz.

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