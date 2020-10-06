Ege'de sakin bir balıkçı kasabası... Huzur arıyorsanız burası tam size göre

Üstelik tertemiz ve sodalı bir suyu olduğu için cilde de çok iyi geliyor. Aslında Azmak’ta yüzmek yasak çünkü çok fazla akıntı var, zaten yüzebilmek pek mümkün değil çünkü ayak bileğinize kadar girdiğinizde bile soğuktan canınız yanıyor ve bir süre sonra uyuşuyor.