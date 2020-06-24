Ege'de koronavirüs vakası görülmeyen huzur adresi... Çılgın kalabalıklar yok, şimdi tam zamanı
Balıkesir’in turizm cenneti Ayvalık yeni bir modelle çıkış yaptı... Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs tehlikesini hiçbir vaka yaşamadan atlatan Balıkesir’in turistik ilçesi Ayvalık yeni sezona ‘Model Ayvalık’ sloganıyla start verdi...
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Uluslararası Gourmet Destinasyonlar Derneği ile özellikle tüm dünyada varlıklı kültür, sanat ve tat amacıyla seyahat edenler için “Antiqueroutes & Gourmetline” kapsamında önemli etkinlikler düzenlenmek üzere yola çıkıldı. Planları ve yapılacakları dinlemek için birkaç günlüğüne ben de Ayvalık’a gittim. Doğasına, kültürüne tabii ki lezzetlerine hayran kaldım.
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UNESCO Dünya Kültür Mirasları Geçici Listesi’nde yer alan Ayvalık’ta doğayla iç içe şehrin gürültüsünden uzakta bir iki gün geçirmek çok iyi geldi. Sağlıklı, birbirinden lezzetli ot yemekleri, koruk suları, ünlü Boşnak böreğinin tadına doyamadım…
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Ayvalık dünyanın sayılı merkezlerinden biri. Bu güzelliğinden dolayı antik çağlarda ‘Mis Kokulu Adalar’ olarak geçmiş. 22 adası olan ilçe eski tanrılardan güzel sanatlar tanrısı Apollo’nun şehri olarak biliniyor. 70 bin nüfuslu belde de 5 bin sanatçı var. Burada sanat, tarih, lezzet içi içe harika birkaç gün geçirdim.
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Tatile çıkma fikri ne kadar uzak gelse de artık biraz nefes almanın zamanın geldiğini hissettiğimde bir heyecan kapladı beni. Dünyada yapmayı en çok sevdiğim şey seyahat etmek, yeni yerler görmek, yeni kültürlerle tanışmak ve yeni bir şeyler öğrenmek.
Tabii kalabalıkları olmayan ve gerçek anlamda huzur bulabileceğimi düşündüğüm pek fazla yer gelmedi aklına önce. Daha sonra on dört kilometre uzunluğundaki kumsalları, sayısız plajlarıyla kendimi izole ederek tatil yapabileceğim zeytin ve zeytinyağı cenneti olan Ayvalık birden çok cazip geldi.
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Yaz sıcaklarının arttığı bu günlerde serinlemek için denize girilirken sosyal mesafenin korunması en çok önem verdiğim noktalardan biri. Bunları düşündüğümde aklıma ilk gelen yerlerden biri oldu Ayvalık. Sosyal mesafeyi koruyarak masmavi denizinde serinleyip, kumsalında da güneşlenmek çok iyi geldi...
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Uzun bir durağanlığın ardından Ayvalık’ta yaz hareketliliği başladığını görmek sevindirici. Tabii en sevindirici tarafını bunu gerçekleştirirken insanların sosyal mesafeye duyarlı olmaları ve coğrafyanın buna elverişli olması.
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KÜLTÜR TURİZMİNİN ADRESİ KÜÇÜKKÖY OLACAK
Ayvalıkta yapacak çok şey var. Masmavi sularında serinleyip kumsallarında güneşlenebilirsiniz. Badavut Plajı, Sarımsaklı ve Ortunç Koyu, Patriça ve Çataltep’de denize girebilirsiniz. Tabii gitmişken mutlaka Şeytan Sofrası, Taksiyarhis Kilisesi, Cunda Rahmi Koç Müzesi, Ayvalık Ayazması, Cunda Şapel Kent Kütüphanesi, Çınarlı Cami, Saatli Camii, Anrikalcılar Camii, Zeytin Müzesi ve Yeni Çarahori’yi görmeden dönmeyin.
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Ayvalık’ta inanılmaz bir köye de yolum düştü. Rumlar’dan kalan harika taş bir mahalle. Birkaç sene önce köy sanat meraklıları tarafından bir kültür yuvasına dönüştürülmüş. Bunda da Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in emeği büyük olmuş.
Sanata ve sanatçıya büyük önem veren Ergin köyün bu dönüşümü için sanatçılara destek vermiş. Çoğu İstanbul’dan gelen şehirliler buraya yerleşmişler. Heykeltraş Uğur Çalışkan öncülüğünde 400’ün üzerinde eski binada sanat galerisine çevrilmek üzere çalışılıyor.
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Küçük bir Alaçatı gibi. Ayvalık’a gidince mutlaka uğramanızı tavsiye ederim. 8 sanat galerisi, 15 sanat atölyesi, 2 müze 1 üniversite var. Burada başka bir dünya ile karşılaştım ve çok etkilendim.
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AYVALIK’TA NE YENİR NE İÇİLİR?
Mavisi, kumsalı, güneşi ama Ayvalık’ın en büyük zenginliği bence mutfağı. Muhteşem lezzetlere sahip. Benim için bir şehre geri dönmek ve orayı tekrar ziyaret etmek için en büyük sebep yerel tatları... Güne otantik bir kahvaltı ile başlayıp her anı dolu dolu geçirebileceğiniz her noktada değişik lezzetleri tadabileceğiniz nadir yerlerden biri Ayvalık.
Restoranlar her türlü önlemi alarak yavaş yavaş açılmaya başlamış. İki gün boyunca doyasıyla gezdim ve birçok mekânda değişik lezzetleri tatma fırsatım oldu. Bir de vazgeçilmezler listesi oluşturdum kendime.
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İşte Ayvalıkta gerçekleştirdiğim lezzet turundan doya doya notlar;
Mor salkım lokantasında yediğim kavabakçiçeği dolmasının tadı damağımda kaldı. Ayrıca yöreye özgü ünlü çiğ böreği de burada denemenizi tavsiye ederim. Mübadiller Yunanistan’dan beraberinde getirdiği zeytinyağlılar menüsü sanırım, Türkiye’nin başka hiçbir yerinde yok.
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Macaron Muhallebicisinde bademli muhallebi hem çok lezzetli hem hafif. Şimdilerde koruk ve dut suyu hemen hemen her kahvehanede var ama ben Camlı Kahve’de içtim. Size de tavsiye ederim. Şehir Kulübü’nde ayva tatlısını her daim bulabilirsiniz. Tatlı merakınız varsa hem hafif hem de çok lezzetli, mutlaka deneyin. Antikacı çarşındaki Cafe Caramel’de çeşit çeşit pastalardan damak tadınıza uyan bir tanesini mutlaka tadın. Pastada üstlerine yok.
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Yıllar önce İstanbul’dan gelerek Pino’yu açan Pınar Kaymakçı harika hamburgerler yapıyor. Hem ekmeği hem de etini kendisi özel bir tarifle hazırlıyor. Pino, hızlı ama sağlıklı bir şeyler atıştırmak isteyenler için ideal. Akşam yemeği içinse çok fazla seçenek var. Tik Mustafa restoranlar arasında en çok çeşit meze sunan bir mekân. Hepsi birbirinden lezzetli. Özellikle otlar ve balık ağırlıklı mezeleri mutlaka denemenizi tavsiye ederim.
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Hemen merkezde yer alan Tamam Meyhane ise tam bir İstanbul meyhanesi ve fiyatları çok uygun. Felekten bir gece çalmak isteyenler için ideal. Şimdi Rum Meyhanesi de aynı standartlarda ve leziz mezeleri var. İkisinden birini tercih edebilirsiniz fiyat olarak da pek fark yok aralarında.
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Deniz Yıldızı restoran ise en güzel gün batımının izlendiği nezih hoş bir mekân. Hemen yakınındaki ara sokaktaki Ayvalık Balıkçısı’nın kalamar ve ahtapotu ise dillere destan. Yunan adalarına yemek için koşarak gittiğimiz ahtapot öyle lezzetli hazırlanmış ki dünyanın başka bir yerinde bu kadar lezzetli ahtapot ve ızgara kalamar yediğimi hatırlamıyorum.
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Eğer siz de benim gibi balık çorbası seviyorsanız, Turgut Usta Lokantası balık çorbasının tek adresi diyebilirim. Özellikle perşembe günleri mutlaka balık çorbasını tatmak için uğramalısınız. Ayrıca her gün kelle paça çorbası da restoranın vazgeçilmezi. Eğer balık ve meze yerine farklı bir şey denemek isterseniz, Tipota Makarna İtalyan usulü makarna yapıyor. Bir defa denemenizi tavsiye ederim. Belki öğle yemeği olarak da tercih edebilirsiniz. Ayrıca muhteşem manzaraya sahip Yelken Restorant’ta kavurmayı anne patatesi ile mutlaka deneyin. Memnun kalmamanız mümkün değil. Yine Paşa Lokantası zeytinyağlıların gözbebeği. Boşnak yemekleri denince ilk akla gelenlerden biri. Çamlık Paşalimanı yine manzarası ve lezzetleri de çok güzel…
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RESTORE EDİLEN BİNALAR KONAKLAMA İÇİN REVAÇTA
Konaklama konusunda Ayvalık her türlü önlemi almış. Oteller dezenfekte edilmiş. Maskeler takılıyor ve her oda ayrılan müşteriden sonra tekrar dezenfekte ediliyor. Ben tarihi Despot Evi’nde kaldım. Muhteşem manzarası ile konfor arayanlar için çok güzel bir seçenek. Yine 12 odalı Macaron Konağı 1800’lü yıllardan…
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Ayrıca Cavlıhane Cavlı ailesine ait olan ve restore edilerek hizmete sunulan CavlıHane 1885’te konaklamak adeta tarihte yolculuğa çıkmak gibi. Cunda ve merkezde sayısız konaklama imkanı var. Onlarca pansiyon içinde her bütçeye uygun konaklama var. İstanbul Pansiyon tavsiye edebileceğim pansiyonlar arasında.
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BUNLARI YAPMADAN DÖNMEYİN
Tabii zeytin bahçeleri ile dolu inanılmaz harika bir doğası olan Ayvalık’a kadar gidip zeytin ve zeytinyağı almadan dönülmez. Zeytinyağı ile başlayan kısa bir liste oluşturdum. Gezelim görelim ama tabii esnafa ve pazara da ekonomik olarak destek olmayı unutmayalım. Benim dönerken çantama koyduklarımı listeledim.
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Zeytin ve zeytinyağı almadan Taze lor, kelle ve tulum peynirinin tadına bakmadan Girit leblebisi almadan Lor tatlısı ve kurabiyesi almadan Tam mevsimi karadut ve koruksuyu içmeden dönmeyin.