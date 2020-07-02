Ege'de el değmemiş saklı güzellik... Plajı Maldivler'i aratmıyor

Kayıp şehir öyle bir kaybolmuş ki kimse bulamıyor. Sanırım Fransızların geri dönüp o kayıp şehre giden bir yol ve tabela koyması lazım ya da kazıp çıkarmaları gerekiyor. Belki kayıp şehri bulamadım ama daha önce adını duymadığım iki güzel plaj gördüm, öğrendim.