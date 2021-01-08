Dünyayı şaşkına çeviren doğa olayları... Özellikle 'yalancı güneş' korkuttu

Godzilla toz fırtınası, Karayipler ve ABD, 2020 Karayipler ve ABD'nin bazı kısımları, 2020 yılının haziran ayında, Afrika çölünden Atlantik Okyanusu üzerinden geçerken muazzam bir Sahra tozu bulutuyla örtüldü. Burada, Küba'nın Havana kentinde, gün doğumunda dalgalanan fırtına sırasında tozla kaplanmış bir deniz feneri görüntülere yansıdı. Oldukça yoğunlaşan hava kabarcığına "Godzilla" ya da "Gorilla" toz bulutu adı verildi. Ayrıca bu toz fırtınası yarım yüzyılda görülen en büyük ve en yoğun fırtına olarak hafızalara kazındı.