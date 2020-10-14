'Dünyanın sonuna' kasaba kurdular! Ülkeye çok ciddi katkı sağlıyor...

Yazları güneşin hiç batmadığı, kışın ise güneşin hiç gözükmemesi nedeniyle gün boyu karanlık olan bölgede, ne ağaç ne de çalılık bulunuyor. Kış aylarında kasabadan görünen ise sadece kar ve LNG taşıyan gemilerin yanaştığı buzlu deniz üzerindeki liman.