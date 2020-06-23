Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut, ziyarete açıldı

Kısıtlamaların kaldırılmasıyla iki gün kamp yapmak için Nemrut Krater Gölü'ne geldiklerini anlatan Dağer, "Burada trekking, kano, yürüyüş ve benzeri faaliyetlerimiz var. Yürüyüş için çok güzel rotalar var. Manzarayı görmek için mutlaka bir tırmanış yapmalısınız.