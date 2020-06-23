Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut, ziyarete açıldı
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki, dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Gölü, corona virüs tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
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Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı göl, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından doyumsuz manzarasıyla doğaseverlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri oldu.
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Doğal güzelliklerinin yanı sıra sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliği ile ilgi çeken Nemrut'a gelen doğaseverler, uzun süre sonra şehrin kalabalığından uzakta göl manzarasına karşı kamp kurmanın, gölün serin sularında kano yapmanın ve temiz havanın tadını çıkarıyor.
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Arkadaşlarıyla Van'ın Erciş ilçesinden gelerek Nemrut'ta kamp yapan Ali Emrah Dağer, yaptığı açıklamada, oluşturdukları grupla bölgenin birçok yerini gezdiklerini ancak Covid-19 tedbirleri kapsamında uzun süredir kamp etkinliği, doğa yürüyüşü ve benzeri etkinlikleri yapamadıklarını söyledi.
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Kısıtlamaların kaldırılmasıyla iki gün kamp yapmak için Nemrut Krater Gölü'ne geldiklerini anlatan Dağer, "Burada trekking, kano, yürüyüş ve benzeri faaliyetlerimiz var. Yürüyüş için çok güzel rotalar var. Manzarayı görmek için mutlaka bir tırmanış yapmalısınız.
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Evde geçirdiğimiz süreç sona erdi ancak daha dikkatli olmamız ve korunmamız gerekiyor. Buranın ardından Erciş'teki balık bendine gideceğiz. Herkesi buraları görmeye bekliyoruz." diye konuştu.
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Arkadaşlarıyla Nemrut'ta kamp yapan okul öncesi öğretmeni İsrafil Akan ise oluşturdukları grupla bölgenin güzelliklerini tanıtmak amacıyla sosyal faaliyetler yaptıklarını belirtti.
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Kano, kamp, tekne turu etkinliklerine katıldıklarını dile getiren Akan, "Nemrut'ta zirve tırmanışının ardından kanolarımızı şişirerek suya açıldık.
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Van Gölü havzası bu tür programlara çok uygun bir yer. Biz de bunu değerlendiriyoruz. İnsanları sosyal faaliyetlerimize çekmeye çalışıyoruz.
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Amacımız, lise çağındaki gençleri bu tür sosyal faaliyete yönlendirip okul stresinden uzak kalmalarını sağlamak. Bu bölgenin turizme kazandırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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Bayburt'tan gelen hemşire Yasin Yıldırım ise Nemrut'ta zirve tırmanışı gerçekleştirdiklerini belirterek, herkesi bölgenin güzelliklerini görmek için kente davet etti.