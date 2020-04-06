Dünyanın en ürkütücü 7 oteli! Yaşanılanlar sizi çok şaşırtacak...
Bir otelde kalmak isteyen misafirlerin basit ama temel bazı beklentileri vardır: rahat bir yatak, düzgün bir kahvaltı ve arkadaş canlısı personel. Doğaüstü güçler ve olaylar ya da perili odalar, genellikle otelde olması beklenen bu paketin bir parçası değildir. Fakat dünya üzerinde bazı oteller var ki bu saydığımız pakete dâhil olmayan özellikleri ile ön plana çıkmayı başarıyor. Burada, görünüp kaybolan hayaletlerden, tüyler ürpertici olaylardan, lanetli odalardan, korkunç garip hikayelerden bahsediyoruz.
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Turizm sitesi ‘hotels.com’, doğaüstü güçlerle karşılaşmanın mümkün olduğu, birbirinden garip dünyanın en ürkütücü otellerini açıkladı. Kalabilecek kadar cesur olduğunuzu düşünüyorsanız, top yedide yer alan dünyanın en ürkütücü otellerine bir göz atalım.
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1- The Stanley Otel, Amerika Stephen King’in ünlü ‘Cinnet’ (The Shining) filminin çekildiği otel olan The Stanley Otel burası. Bir akşam Stephen King, The Stanley Otel’de kar fırtınası sebebiyle mahsur kaldığında, otelin ürkütücü atmosferinden ilham alarak, ikonik romanı ‘The Shining’i burada yazmış.
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Otelde kalan misafirler, otelin dördüncü katında kıkırdayan çocuk seslerinden ve gecenin sessizliğinde duyulan kötülüğü çağrıştıran bir piyano seslerinden bahsediyor. Stephen King, bu malzemelerle muhteşem romanını kaleme alarak, sinemaya da uyarlanan ölümsüz bir eser yaratmış. Oda fiyatları, gecelik 203 Sterlin’den (1687 TL) başlıyor.
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2- Ettington Park Otel, İngiltere İngiltere’nin en ürkütücü otellerden biri olan ve Stratford-upon-Avon’da bulunan bu büyük konak, 1963 yılında ‘The Haunting’ (Perili Ev) filminin çekildiği mekân. Fakat burası, sadece Perili Ev’in çekildiği yer olmakla kalmamış. Konakta kalan misafirler, kütüphanede bir adam ve köpeğinin silueti ile müzik odasında dolanan Victoria döneminden yaşlı bir kadın ve hizmetçi bir kız gördüklerini bildirmişler.
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Ayrıca bu hizmetçi kızın da, eskiden merdivenlerden düşerek öldüğü söylenmiş. Anlatılanlara bakıldığında, ne kadar ihtişamlı görünse de kökeni 1800’lere dayanan konakta kalmak cesaret istiyor. Oda fiyatları, gecelik 104 Sterlin’den (864 TL) başlıyor.
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3- The Emily Morgan Otel, Amerika Günümüzde The Emily Morgan, lüks bir otel olsa da ilk olarak kendi morgu ve psikiyatri koğuşu bulunan bir hastane olarak faaliyet göstermiş. Filmlere sahne olması gereken bu korkunç otelde çalışan personel ve misafirler, açıklanamayan sesler duyduklarını, biranda ortaya çıkan hayalet siluetleri gördüklerini ve hatta kendilerine soğuk bir elin dokunuşunu hissettiklerini iddia etmişler. Tüm bu ürkütücü açıklamalara rağmen hâlâ The Emily Morgan’da kalan cesaretli misafirleri kutluyoruz. Oda fiyatları, 104 Sterlin’den (864 TL) başlıyor.
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4- Waitomo Caves Otel, Yeni Zelanda Yeni Zelanda’nın en tanınmış hayaletli noktalarından biri olan Waitomo Caves Otel, kendine has bir hayalet hikâyesine sahip. Söylentilere göre, otelin koridorlarında ülkenin Maori yerlilerinin bir prensesi ve Victoria dönemine ait kıyafetlerle dolaşan bir kadın görülüyormuş.
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Ayrıca otelde kendi ruhları olan odalar bulunduğu iddia ediliyor ki bazı personel de bunu doğrularcasına doğaüstü güçler hissedildiği için bu odalara girmekten çekindiklerinden bahsetmişler. Otelin, Maori kutsal mağaralarına ait olduğu ve buranın aslında mezar yeri olduğu söyleniyor. Korkunç hikâyeler barındıran otelde konaklama gecelik 56 Sterlin’den (465 TL) başlıyor.
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5- Fairmont Banff Springs Otel, Kanada Fairmont Banff Springs, huzursuz ruhların evi olarak ciddi bir ün yapmış durumda. Aslına bakarsanız, bu ünü de durduk yere kazanmamış. Söylentilere göre otelde kalan misafirler, cadılar tarafından ürpertirdiklerini ya da gece boyu yaşanan doğaüstü olaylardan dolayı korktuklarını anlatmışlar.
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Söylentilerin en bilinenine göre ise otelin mermer merdivenlerinde ölen bir gelinin ve otelin çalışanı Sam’in ruhunun, hâlâ orada yaşamakta olduğuna inanılıyor. Korkunç hikâyelere tanıklık eden otelde gecelik oda fiyatları, 264 Sterlin’den (2195 TL) başlıyor.
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6- Castello della Castelluccia Otel, İtalya Roma’da bulunan ve adeta bir şatoyu andıran Castello della Castelluccia’ya, söylentilere göre iki ruh musallat olmuş. Bunlardan birisi, kendine dinlenmek için huzurlu bir yer arayan Romalı İmparator Neron ve diğeri de otelin merkez kalesinde yıldırım çarptıktan sonra ölen bir simyager (kurşun, bakır ve demir gibi madenleri altına çevirmeye çalışan eski zaman kimyageri). Görkemli görüntüsünün altında ürkütücü hikâyeleri barındıran otelde, konaklama gecelik 100 Sterlin’den (830 TL) başlıyor.
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7- Dalhousie Castle Hotel & Spa Otel, İskoçya Dalhousie Castle Hotel & Spa Otel hakkında bilmeniz gereken ilk şey nedir? İlk olarak burasının karanlık bir zindan olduğunu bilmelisiniz. Peki, otel hakkındaki ürkütücü ikinci şey nedir? Otelin merdivenlerinde ve ana koridorunda yaşayan bir hayaletin hâlâ yaşadığına inanılması. Yeşilliklerin arasında olsa da bu korkunç hikâyeye sahip otelin misafirleri, uğursuz diye bilinen odalarda ürpertiler hissettiklerini anlatmışlar. Otelde konaklama gecelik 187 Sterlin’den (1550 TL) başlıyor.