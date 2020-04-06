Seyahat Derleyen: Özlem Köseoğlu / Hürriyet Seyahat Gezgini | Fotoğraflar: Alamy Haber Giriş: 06 Nisan 2020 - 11:30 , / 06 Nisan 2020 - 11:30

Dünyanın en ürkütücü 7 oteli! Yaşanılanlar sizi çok şaşırtacak...

Bir otelde kalmak isteyen misafirlerin basit ama temel bazı beklentileri vardır: rahat bir yatak, düzgün bir kahvaltı ve arkadaş canlısı personel. Doğaüstü güçler ve olaylar ya da perili odalar, genellikle otelde olması beklenen bu paketin bir parçası değildir. Fakat dünya üzerinde bazı oteller var ki bu saydığımız pakete dâhil olmayan özellikleri ile ön plana çıkmayı başarıyor. Burada, görünüp kaybolan hayaletlerden, tüyler ürpertici olaylardan, lanetli odalardan, korkunç garip hikayelerden bahsediyoruz.