Dünyanın en ürkütücü 7 oteli! Yaşanılanlar sizi çok şaşırtacak...

1- The Stanley Otel, Amerika

Stephen King’in ünlü ‘Cinnet’ (The Shining) filminin çekildiği otel olan The Stanley Otel burası. Bir akşam Stephen King, The Stanley Otel’de kar fırtınası sebebiyle mahsur kaldığında, otelin ürkütücü atmosferinden ilham alarak, ikonik romanı ‘The Shining’i burada yazmış.