Dünyanın en ünlü yerlerini hiç böyle görmediniz! Meğer yıllarca kandırılmışız...

Santorini Santorini, Ege Deniz'ine bağlı volkanik patlama sonucu oluşmuş Kiklad Adaları’ndan birisi. Adaya ayak bastığınız andan itibaren sizi etkisi altına alan bir büyüsü var. Beyaz ve mavi badanalı evleri, rengarenk sokakları, begonvil çiçeklerinin hâkim olduğu sokaklarda dolaşmak harika bir keyif. Hemen hemen her sokak sizi manzaraya çıkarıyor. Bu yüzden de birçok çiftin balayı rotası olarak biliniyor.