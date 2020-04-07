Özlem Köseoğlu / Hürriyet Seyahat Gezgini | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 07 Nisan 2020 - 09:58,
Dünyanın en ünlü simgelerini online gezme fırsatı
Şu sıralar corona virüs nedeniyle kapalı olsalar da dünyanın en çok ziyaret edilen ünlü adresleri sanal olarak ziyaret edilebiliyor. Örneğin Machu Picchu tepelerinden muhteşem manzaraya hayranlıkla bakıp Mısır Piramitleri’ni her açıdan gezerek biraz olsun kafanızı dağıtabilirsiniz.
Machu Picchu, Peru
Dünyanın Yeni Yedi Harikası’ndan biri olan muhteşem İnka antik şehrinin nasıl inşa edildiği hâlâ gizemini koruyor. Dünyanın yedi harikasından biri olan Machu Picchu şehri, deniz seviyesinden 2 bin 430 metre kadar yükseklikte, And Dağları’ndan birinin 2 bin 430 metrelik zirvesinde, araba kullanılmadan koca koca taşlarla kurulmuştur
Machu Picchu sanal tur web sitesinde yapabileceğiniz 360 derecelik görüntü serisi, size bölgenin farklı alanlarını keşfetmenize olanak sağlayacak. Bu sanal tur, aynı zamanda ilginç mimarinin tarihi ve bölgenin meşhur deve türü olan alpakaları hakkında sesli rehberlik hizmeti de sunuyor. Sanal tur linki: https://www.youvisit.com/tour/machupicchu
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Christ the Redeemer (Kurtarıcı İsa), Rio de Janeiro, Brezilya
Corcovado Dağı’nın 710 metrelik zirvesinde 30 metrelik heybetli görüntüsü ile Rio’nun her yerinden görülen Kurtarıcı İsa, dünyanın en büyük Art Deco heykeli. Bu listedeki diğer bazı noktalar gibi ‘Google Arts & Culture’ platformundaki bu sanal tur, mekanı gezebilmek için ‘Sokak Görünümü’ kullanıyor. Sisli bulutların ardından güneş batarken, platformun sonundaki muhteşem manzara, heykelin büyüklüğünden dolayı küçücük görünen Ipanema ve Copacabana plajları ile Sugarloaf Dağlarını içeriyor. Dünyanın Yeni Yedi Harikası’ndan biri olan Rio’nun simgesi Kurtarıcı İsa heykelini, günün farklı saatlerinde yukarıdan çekilen görüntülerle 360 derecelik çekimlerle izleyebilirsiniz. Bu muhteşem manzaradan büyüleneceğiniz garanti… 360 derecelik turun linki: https://www.airpano.com/360photo/Christ-the-Redeemer/
Keops Piramidi, Kahire, Mısır
Mısır piramitlerinden en büyüğü olan Keops Piramidi, Dünyanın Yeni Yedi Harikası'nın en eskisi ve çoğunlukla bozulmadan kalan tek yapısı. Sırları tam olarak çözülemeyen Mısır Piramitleri’nden biri olan Keops Piramidi, kumların bittiği yerde çölün ucunda, yaklaşık 4 bin 500 yıl önce büyük firavun mezarları olarak inşa edilmiş. Khufu Piramidi ya da Büyük Piramit olarak da bilinen Keops Piramidi’nin firavun Khufu için yaklaşık 20 sene içerisinde inşa edilen bir anıt mezar olduğu düşünülmekte. Bu muhteşem yapıları yakından ve uzaktan gösteren olağanüstü sanal tur, bölgedeki yürüyüş rotalarını da gözler önüne seriyor. Bu turun içerisine, doğudaki Büyük Gize Sfenks Heykeli ile inşa edilen en büyük iki piramit olan Keops Piramidi (147 metre) ve Kefren Piramidi (143 metre) dâhil. Sanal tur Linki: https://www.google.co.uk/maps/about/behind-the-scenes/streetview/treks/pyramids-of-giza/
Eyfel Kulesi, Paris, Fransa
Dünyanın en çok ziyaret edilen anıtlarından birini, 324 metredeki keşif platformundan bu interaktif tur ile izlemeye ne dersiniz? Parisli ziyaretçilerin göz alıcı fotoğrafları eşliğinde, 1887-1889 arasındaki etkileyici dijital sergi ile kulenin yapımını da keşfedebilirsiniz. Yılda yaklaşık 6 milyona yakın turisti kendine çekmeyi başaran Fransa’nın simgesi Eyfel Kulesi’nin ismi, onu inşa eden Gustave Eiffel'den alınmış. Sanal turun yanında ayrıca 360 derecelik helikopter görüntüsü çekimleri ile Eyfel Kulesi’ni, Fransız müzikleri ile ufuk çizgisi hizasında izleme şansına sahip olabilirsiniz. Sanal turun linki: https://www.google.co.uk/maps/about/behind-the-scenes/streetview/treks/eiffel-tower/
Angkor Vat, Kamboçya
12. yüzyılın ilk yarısında, başlangıçta Hint Tapınağı olarak inşa edilmiş ve Tanrı Vishnu’ya adanmış olan dünyanın en büyük dini tapınağı olan Angkor Vat (Tapınakların Şehri) var sırada. Bu yapı daha sonra ülkenin ikinci bölgesinde yavaş yavaş Budizm için ibadet merkezine dönüştürülmüş. Yapıyı görme şansı sunan sanal tur, Angkor Vat’ın beş kulesini de içeren pembe kum taşında yapılmış Banteay Srei Tapınağı ve 2001 yapımı ‘Lara Croft: Tomb Raider’ filminde gördüğümüz eski adı Siem Reap olan ilginç Ta Prohm gibi büyülü tapınakların bazılarını keşfetmenize olanak sağlıyor.
Yaşayan şehre bir bakış atmak için bu sanal tur, arkeologlar, tarihçiler ve CGI sanatçıları tarafından ortaklaşa yaratılmış 360 derecelik video similasyon görüntülerini de kapsıyor. Sanal tur linki: https://www.google.com/maps/about/behind-the-scenes/streetview/treks/angkor/ 360 Derecelik Çekim Turu: https://www.virtualangkor.com/
Tac Mahal, Hindistan
Babil hükümdarı Shah Jahan tarafından eşi Mumtaz Mahal için inşa edilen Tac Mahal, ‘Sonsuz Aşkın Sembolü’ olarak dünya üzerinde yaratılmış en güzel yapılardan biri olarak kabul edilir. 17. yüzyıl beyaz mermer harikası ‘Sarayların Tacı’nın, Hindistan’ın kuzeyindeki Agra şehrinde İslami ve Hint yapı tarzıyla inşa edilmesi yaklaşık 22 yılı almıştır. İnteraktif sanal tur, etrafındaki yolları, hemen önündeki ikonik havuzu, cennet bahçelerini, kırmızı kum taşı gösterişli camii gibi önemli noktaları kapsıyor. Havadan olan 360 derecelik çekimler ise Yamuna Nehrini’nin manzaralına tanıklık ediyor. Sanal tur linki: https://www.google.co.uk/maps/about/behind-the-scenes/streetview/treks/taj-mahal/ 360 Derecelik Çekim Turu: https://www.airpano.com/360photo/Taj-Mahal-India/
Stonehenge, Wiltshire, İngiltere
Wiltshire’da bulunan tarih öncesi bölgenin hikâyesi, 5 bin yıl öncesine kadar gidiyor. Dik duran taşlar, MÖ 2500 civarlarında, ilk olarak ceset yakma için kullanılmış. Arkeologlar tarafından, bu taşların büyük olanlarının 20 mil uzaklıktaki Kuzey Wessex Downs Bölgesi’nden ve küçük mavi renklilerin ise şaşırtıcı bir şekilde 140 mil uzaklıktaki Galler’deki Preseli Tepeleri’nden getirildiğine inanılıyor. İngiliz mirası Stonehenge’lere yapılan sanal tur, bölgenin merkezinden başlayan 360 derecelik interaktif çekimleri, kazıları gözler önüne seriyor. Diğer CGI görüntüler ise Stonehenge’in yapımı ve tarih boyunca farklı dönemlerdeki peyzajı hakkında daha fazla bilgi veriyor. Sanal tur linki: https://www.english-heritage.org.uk/visit/places/stonehenge/history-and-stories/stonehenge360/
Petra, Ürdün
Dünyadaki en eski şehirlerden biri olan Petra, UNESCO Dünya Kültürel Mirası Listesi’nde yer alıyor ve ayrıca Dünyanın Yeni Yedi Harikası'ndan biri olarak kabul edilmiş. 3. yüzyılda inşa edilen özel antik kent, MÖ 9-MS 39 arasında hükümdarlık yapmış olan Kral IV. Aretas zamanında Nebati Araplarının başkenti olmuş.
Gül rengi binaları ile % 85’i hala kazılıp keşfedilmeyi bekler şekilde yer altında olan Petra kenti, Mumya’nın Dönüşü, Indiana Jones ve Indiana Jones: Son Macera gibi filmlere dekor olmuştur. Petra’nın en ikonik bazı anıtlarını, interaktif bir yürüyüşle sesli anlatan bir rehberlik dâhil olan sanal tur, oldukça keyifli. Siq geçidi olarak anılan mezarlar, tapınak kalıntıları, kocaman bir manastır ve kumtaşı kaya yüzüne oyulmuş ünlü Al Khaznah binası, bu turun başrollerinde oynuyor. Sanal tur linki: https://www.google.com/maps/about/behind-the-scenes/streetview/treks/petra/#streetview
Kolezyum, Roma, İtalya
İnşa edildiği tarihlerde dünyanın en büyük amfi tiyatrosu olarak spor organizasyonları, egzotik hayvan sergileri ve gladyatör savaşları için kullanılan Kolezyum, 80 farklı girişi ile 50 bin ve 80 bin arası seyircinin oturacağı yere sahip. Roma’nın ana sembolü olan yapı, neredeyse 2 bin yıllık tarihi ile sizi Roma İmparatorluğu’nun yaşam tarzını keşfetmeye götürecek etkileyici bir mimariye sahip. Vatikan ile Roma’nın en ilgi çekici turistik noktalarından olan Kolezyum’u, yılda yaklaşık 6 milyon misafir ziyaret ediyor. Kolezyum’un içinde yürürcesine gerçekçi bir sanal tura hazır olun. Ayrıca 360 derecelik havdan çekimlerle, tarihi yapıyı keşfedin. Sanal tur linki: https://artsandculture.google.com/story/colosseum/WQLi5E4TA1p9IQ
Chichen Itza, Yucatan Yarımadası, Meksika
Meksika’nın Yucatan Yarımadası’nda bulunan Maya antik kenti Chichen Itza’da pek çok ilginç ve mimari olarak muhteşem yapı bulunmaktadır. Bir diğer adı Kukulcan Tapınağı olan El Castillo, antik kentin merkezinde, dört tarafından yükselen 365 merdivene sahip. Senede iki kere ekinoksta, kuzey kısmındaki basamakların yanlarında bulunan yılanbaşı anıtlarının şekil değiştirdiği ve kuzeye vuran güneş ışıklarının, bir yılan şeklinin gölgesini ortaya çıkardığı söylenmektedir. Maya kalıntılarını görmek, rahibe manastırı, piramit ve Savaşçıların Tapınağı gibi muhteşem noktaları sanal tur ile keşfedebilirsiniz. 360 derecelik kekim turu: https://www.airpano.com/360photo/Chichen-Itza-Mexico/
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