Dünyanın en ünlü simgelerini online gezme fırsatı

Keops Piramidi, Kahire, Mısır Mısır piramitlerinden en büyüğü olan Keops Piramidi, Dünyanın Yeni Yedi Harikası'nın en eskisi ve çoğunlukla bozulmadan kalan tek yapısı. Sırları tam olarak çözülemeyen Mısır Piramitleri’nden biri olan Keops Piramidi, kumların bittiği yerde çölün ucunda, yaklaşık 4 bin 500 yıl önce büyük firavun mezarları olarak inşa edilmiş. Khufu Piramidi ya da Büyük Piramit olarak da bilinen Keops Piramidi’nin firavun Khufu için yaklaşık 20 sene içerisinde inşa edilen bir anıt mezar olduğu düşünülmekte. Bu muhteşem yapıları yakından ve uzaktan gösteren olağanüstü sanal tur, bölgedeki yürüyüş rotalarını da gözler önüne seriyor. Bu turun içerisine, doğudaki Büyük Gize Sfenks Heykeli ile inşa edilen en büyük iki piramit olan Keops Piramidi (147 metre) ve Kefren Piramidi (143 metre) dâhil. Sanal tur Linki: https://www.google.co.uk/maps/about/behind-the-scenes/streetview/treks/pyramids-of-giza/