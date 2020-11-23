Dünyanın en tehlikeli yollarından biri Trabzon'da! "Aşağı doğru bakınca ödümüz patladı"

Strada della Forra rotası, gezginlere en inanılmaz göl manzarası sunarken Tremosine’in dağlık bölgesini boydan boya sarıyor. Strada della Forra yolu, etkileyiciliği ve tam anlamıyla tehlikeli olmayan birkaç dar ve dik noktaları ile Avrupalı motosikletçiler tarafından bilinen bir yol olma özelliğinde. Bu efsanevi yol, kuzey İtalya’da Lombardiya Bölgesi’ndeki Brescia şehrinde, Garda Gölü kıyısında yer almaktadır. Asfaltlanmış olsa da çok dar ve iyi durumda olmayan yolda, çok dikkatli olunması gerektiğini söylemeye gerek bile yok. Ayrıca bu nefes kesen yolda, 2008 yapımı James Bond Quantum of Solace filmindeki araba kovalama sahnelerinin, BMW ve Mercedes gibi markaların reklamlarının çekildiğini de belirtelim.