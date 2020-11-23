Dünyanın en tehlikeli yollarından biri Trabzon'da! "Aşağı doğru bakınca ödümüz patladı"
Trabzon sınırında yer alan ve 2016 yılında ‘dünyanın en tehlikeli yolu’ seçilen 3 bin 500 rakımlı Soğanlı Dağı’ndaki Derebaşı virajları, sürücülere zor anlar yaşatıyor.
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Araçla yolculuk etmenin cesaret istediği 13 keskin virajlı D- 915 yolu, son yıllarda adrenalin tutkunlarının da gözdesi oluyor.
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Trabzon'un Çaykara ilçesini Bayburt'a bağlayan ve 13 keskin virajın olduğu Soğanlı Dağı’ndaki D-915 numaralı yolun bazı bölümlerinin Bolivya'daki ‘ölüm yolu’ndan daha tehlikeli olduğu belirtiliyor. ‘Derebaşı virajları’ olarak bilinen yol; arazisindeki sarp kayalıkları ve 13 keskin virajıyla sürücülere zor anlar yaşatıyor.
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Rus askerleri tarafından 1916 yılında yapıldığı tahmin edilen yolda yer alan virajlar, araçla tek seferde dönülemiyor. 2016 yılında 'www.dangerousroads.org' adlı site tarafından ‘dünyanın en tehlikeli yolu’ seçilen Derebaşı virajları, Trabzon ile Bayburt'u, en kısa mesafe olan 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor.
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Araçla yolculuk etmenin cesaret istediği 13 keskin virajlı yol, bölge turizmine kazandırılmasıyla son yıllarda adrenalin tutkunlarının da gözdesi oluyor.
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‘AŞAĞIYA DOĞRU BAKINCA ÖDÜMÜZ PATLADI’
Dünyanın en zor yolunda yolculuk ettiklerini ifade eden Emre Gündoğan, "Atmosferiyle doğasıyla her şeyiyle burası çok güzel. Yollar biraz tehlikeli ama adrenalin sevenler buyursun gelsin" dedi.
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Yoldan geçerken korktuklarını belirten Murat Ateş, "Dünyanın en tehlikeli yolunu görmek istedik. Çok fazla keskin viraj var. Yoldan geçerken ürperdik hatta aşağıya doğru bakınca ödümüz patladı. Acemi sürücüler, sakın bu yoldan geçmesin" diye konuştu.
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‘2-3 HAMLEYLE DÖNEBİLİYORUZ’
Sürücü Davut Doğan, "Bazen bu yolu kullanıyoruz, gerçekten tehlikeli bir yol. Arabayla ilerlerken uçurumları içimizde hissediyoruz, küçük bir hatada yuvarlanabilirsiniz.
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Yol tek şeritli olduğu için başka araçlarla karşılaştığımız zaman bekliyoruz. Virajlara girdiğiniz zaman ise hızınızı yavaşlatıyorsunuz, çok tehlikeli virajlar var. Bu keskin virajları 2-3 hamlede anca dönebiliyorsunuz. Dünyanın en tehlikeli yolu diyorlar, gerçekten dedikleri kadar var" ifadelerini kullandı.
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‘ÇOK TEHLİKELİ KORKUTUCU BİR YER’
Sosyal medya fenomeni olduğunu söyleyen Hasan Türkoğlu da, "Sosyal medyada sık sık bu yolu görüyordum, ‘ölüm yolu’ diyorlardı. Bende bu virajları çok merak ettim ve gelip görmek istedim. Burayla ilgili bir video çekeceğim. Gerçekten çok tehlikeli, korkutucu bir yer. Bu tehlikeye rağmen insanların çoğu bu yolu kullanıyor" şeklinde konuştu.
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DEREBAŞI VİRAJLARI
Dünyanın en tehlikeli yollarını araştıran 'www.dangerousroads.org' sitesinin yetkilileri, 29 keskin virajlı D- 915 yolunu, 2016 yılında 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçti. Rus askerleri tarafından 1916 yılında yapıldığı ve o dönem 'ölüm yolu' olarak adlandırıldığı bilinen güzergahta virajlar, tek seferde dönülemiyor. 'Derebaşı virajları' diye bilinen yol, Trabzon ile Bayburt'u, en yakın yer olan 3 bin metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor. Yol, zorlu arazi koşulları nedeniyle yılın 5- 6 ayı kar yüzünden kapalı kalıyor.
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Trabzon'daki bu yol gibi dünyada birbirinden korkunç yollar bulunuyor. İşte onlardan bazıları...
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Atlantik Okyanus Yolu, Norveç Norveç’in orta batısında yer alan Atlantik Yolu’nda dünyanın en güzel manzaraları eşliğinde sürüş yapmak mümkün. Atlantik Yolu, sizi yemyeşil kıyı manzaralarından seyrine doyum olmayan kayalıklar boyunca Hustadvika Misafir Evi’ne götürmekle kalmayıp ufakta muhteşem bir güneş batımını yaşatabilir. Fakat bu heybetli yolda, tek karşılaşılan güzel manzaralar olamayabiliyor. Atlantik Okyanus Yolu, yola doğru vuran dalgalar ve keskin mi keskin virajları yüzünden dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak biliniyor. Güneşli ve sakin bir yaz günü ile sağlam bir fırtına arasındaki fark gerçekten büyüktür.
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Fakat bu yolda okyanus sakin de olsa, yollar okyanus ile taşsa da yaşayacağınız tecrübe, hayatınız boyunca unutamayacağınız bir anı olacaktır. Pek çok otomobil testinin ve otomobil reklam filminin de burada çekildiğini belirtelim. Bugüne kadar pek çok fırtınalı hava koşuluna da şahit olan bu yolda, özellikle turistlerin çok dikkatli olması gerekiyor.
Eski Axenstrasse, İsviçre Keskin dönemeçlerin, 3,4 kilometrelik Merkezi İsviçre’nin dik ve dar zig zag yollarında uçurum gibi sarp rampaların adıdır Eski Axenstrasse. Eğer yüksekten korkuyorsanız E41 rotasının yanından geçen eski yoldan uzak durmanız tavsiye ediliyor. Yolun dimdik inişleri, yılan gibi kıvrımlı dönüşleri ve virajları dikkat çekiyor.
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Yapılan düzenlemeler arasında muhteşem Sisikon köyünün trafikten kurtarılması, iç geçirten manzaralarıyla Riemenstalden ve Morschach’ın modernleştirilmiş bağlantıları bulunuyor. Panaromik manzarası ile turistleri çeken dünyaca ünlü eski yol ise şimdi sadece bisikletlere ve yayalara açık, diğer araçlar yeni yolu kullanmak zorunda. Kısacası bölge, eski Axenstrasse’nin etkisiyle turizm açısından daha da gelişmeye yüz tutmuş durumda. Yolun, Lucerne Gölü’nün doğu tarafında kalan manzarasına da sahip olduğunu söylemeden geçmeyelim.
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Carretera de Sa Calobra, İspanya Kayalık bir koyda bulunan sevimli Port de Sa Calobra köyüne ulaşmak için tek yol olan 13 kilometrelik Calobra yolu, İspanya’nın meşhur Mayorka Adaları’nda konumlanmış dünyanın en iyi manzaralarına sahip bir yol. Yola uzaktan bakınca bir yılan gibi kıvrım kıvrım yolları, sizi alıp götürmeye yetiyor. Uzun ve ıslak bir parça spagettiyi yere düşürdüğünüzü düşünün, işte yolun yapısı tam da bu manzarayı andırıyor. Mayorka’dan Sa Calobra Koyu’na kadar 800’den fazla viraj olduğu söyleniyor. Bu yol, 1932’de Sa Calobra’da çok az yaşayan kişi varken inşa edildiğinde bile, yılana benzeyen eşsiz yapısıyla günümüzde en özel yollardan birisi olacağı neredeyse kesinmiş.
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Tünel kullanmaktan kaçınarak inşa edilmiş yolun, hatırı sayılır kısmında da dik yollar bulunuyor. Ruta de Sa Calobra, Colubrid Rotası ise kötü ün yapmış 360 derecelik bir dönüşle Nus de Sa Calobra mevkiisini de kapsıyor. Dünyanın en ünlülerinden birisi olan bu bağlantı, 270 derece dönüşü ile biliniyor ve doğal duvarların arasında cennet gibi bir koy ile sonlanıyor.
Yungas Yolu, Bolivya / Güney Amerika Güney Amerika’da bulunan Bolivya ülkesindeki Yungas Yolu, heyecan verici iniş çıkışlarla dolu, ‘Ölüm Yolu’ diye de bilinen dünyanın en tehlikeli yollarından birisi...
Yılda yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği bu dehşet veren yol, özellikle maceracı ve korkusuz bisikletçilerin favorisi. Burası, La Paz’ın 56 kilometre kuzeydoğusunda Coroico’ya doğru olan bir yol. Bu yola ulaşmak için La Paz’dan çıkarken La Cumbre Geçidi’nde 4 bin 650 metreyi bulan yükseklik, Coroico’da 1200 metreye düşüyor.
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Amazon yağmur ormanlarının yuvarlak tepeleri arasındaki baş döndürücü manzaradaki sürüş, yolun darlığından ötürü, iki tekerin aynı anda geçemeyip yoldan çıkmasına sebebiyet verecek kadar rahatsız edici durumlar ortaya çıkarabiliyor. Derin uçurumları bulunan 64 kilometrelik yolun, adrenalin tutkunları için birebir bir macera olduğu söylenebilir. Sadece 3 metre genişliğinde olan yolda, sürücüler geçerken durup birbirlerine yol veriyorlar ve ancak o şekilde geçebiliyorlar.
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Guoliang Tuneli, Çin Çin’de bulunan Guoliang Tuneli, Taihang Sıradağları arasında 1.2 kilometre boyunca süren tehlikeli mi tehlikeli bir tünel yolu. Dağın zirvesinde bulunan Küçük Guoliang köyü, dünyanın geri kalanından izole bir durumda ve hayalet bir şehir olmak üzere kaderine terk edilmiş.
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Guoliang Tuneli’nin yapımından önce, Guoliang köyüne tek erişim, ‘Gökyüzü Merdivenleri’ denilen dağın yamacına yerleştirilmiş kaygan, dik ve dar yapıda son derece korkunç merdivenlermiş. Shen Mingxin ile tünel projesine başlayan 13 köylüden bazıları ne yazık ki yapım sırasında ölmüş.
Fakat buna rağmen geride kalan azimli köylüler, durmadan çalışarak bu ürkütücü tüneli beş sene içerisinde bitirmeyi başarmışlar. 1970’lerde 4 bin çekiç, 12 ton çelik ve birçok matkap yardımıyla, 13 köylü tarafından tamamen el işçiliğiyle inşa edilen bu tünel yolu, 5 metre yüksekliği ve sadece 4 metreye yakın eni ile sürüş hatalarını kabul etmeyecek bir yapıya sahip.
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Guoliang sakinlerinin hayatlarını kolaylaştırması amacıyla yapılan tünel yolu, 2000’lerde Çin’in bu sınırları, uluslararası ziyaretçilere açmasıyla turistlerin ilgi odağı olmuş durumda.
Karakoram Yolu, Çin / Pakistan Karakoram Yolu, dünyanın asfaltla kaplı en yüksek yollarından birisi. 20. Yüzyılın mühendislik harikalarının başında gelen bu yol, Khunjerab Geçidi’ndeki 4 bin 800 metre yükseklikle yine dünyanın en yüksek uluslararası sınırı...
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Ayrıca dünyanın sekizinci harikası olarak da nitelendiriliyor. 1986 senesinde maceracı ruhlara açılan bu yol, hissettirdiği heyecandan ötürü çoğu gezginin uğrak yeri olmayı başardı.
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Deniz seviyesinden 4 bin 800 metre yüksekliğe kadar çıkan Karakurum sıradağları üzerindeki Khunjerab Geçidi, Çin’in Xinjiang Bölgesi ile Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesini birbirine bağlıyor. Karakoram Yolu, Çin’de ‘Dost Canlısı Otoban’ olarak adlandırılmasına rağmen bir o kadar da korkutucu ve muhteşem manzarası ile pek çok ziyaretçinin uğrak duraklarından…
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Combe Laval Yolu, Fransa 1890’lı yıllarda inşa edilen Combe Laval Yolu, özellikle dik yokuşuyla mücadeleyi seven bisikletçilerin sürmeye can attığı büyüleyici bir yol olma niteliğinde. Vercors Vadisi’nin en baş döndürücü yollarından birisi olan bu yol, Col de la Machine geçitinden önce ilk olarak geniş Lente ormanından geçiyor. Bu yol, ününü doğrudan uçuruma oyulduğu için kazanmış ve pek çok tüneli geçtikten sonra misafirlerini 4 km derinliğindeki Royans Vadi Bölgesi üzerinden etkileyici bir manzaraya ulaştırmakta... En muhteşem kısmı ise St. Jean-en-Royans ve Col de la Machine arasında kalan geçitin uçurum kısımları ile dar ve kısa bir dizi tünelin bulunduğu kısım olarak göze çarpıyor.
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Kavisli bu yolun bazı kesimlerinden sadece bir araç geçebiliyor. Combe Laval’ın, manzarasının güzelliğinden ötürü, ulusal miras olarak korunduğunu belirtelim. Şayet yükseklik korkunuz varsa, bu müthiş yolun sadece fotoğraflarına bakmanız bile terlemenize sebep olabilir.
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Strada della Forra, İtalya (Route Forra) Brasa Nehri’nin oluşturduğu vadide dağ boyunca uzanan Strada della Forra yolu, dünyadaki en manzaralı sürüşlerden birisine sahip. Eşsiz bir manzarası bulunan bu yolda sürüş için küçük bir araba ve bir de yetenekli şöför tavsiye ediliyor! Bu taşra yolu, küçük Tremosine kasabasını, Brasa Nehri’nin oyduğu etkileyici yarıktan Garda Gölü kıyılarına bağlıyor.
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Strada della Forra rotası, gezginlere en inanılmaz göl manzarası sunarken Tremosine’in dağlık bölgesini boydan boya sarıyor. Strada della Forra yolu, etkileyiciliği ve tam anlamıyla tehlikeli olmayan birkaç dar ve dik noktaları ile Avrupalı motosikletçiler tarafından bilinen bir yol olma özelliğinde. Bu efsanevi yol, kuzey İtalya’da Lombardiya Bölgesi’ndeki Brescia şehrinde, Garda Gölü kıyısında yer almaktadır. Asfaltlanmış olsa da çok dar ve iyi durumda olmayan yolda, çok dikkatli olunması gerektiğini söylemeye gerek bile yok. Ayrıca bu nefes kesen yolda, 2008 yapımı James Bond Quantum of Solace filmindeki araba kovalama sahnelerinin, BMW ve Mercedes gibi markaların reklamlarının çekildiğini de belirtelim.