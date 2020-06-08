Seyahat Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy Haber Giriş: 08 Haziran 2020 - 14:52 , 08 Haziran 2020 - 14:59

Dünyanın en tehlikeli havalimanı! Pilotlar buraya ‘ölüm pisti’ diyor…

Dünya üzerinde birçok havalimanı var. Ancak bu havalimanlarının içinde hem görüntüleri hem de şartlarıyla ilginç olmayı başaranlar mevcut.