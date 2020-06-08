Dünyanın en tehlikeli havalimanı! Pilotlar buraya ‘ölüm pisti’ diyor…
Dünya üzerinde birçok havalimanı var. Ancak bu havalimanlarının içinde hem görüntüleri hem de şartlarıyla ilginç olmayı başaranlar mevcut.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Bu listedeki havalimanlarının bazıları ise coğrafi nedenlerin sonucu olarak pilot ve yolcuların korkulu rüyası haline gelmiş durumda... İşte dünyanın en tehlikeli havalimanları...
2
Abone Ol
Madeira Havalimanı Portekiz'deki Madeira Havalimanı pistinin kısa olması sebebiyle 1977 yılında yaşanan kaza sonucu 131 kişi hayatını kaybetti. Bu kaza sonrasında piste, birkaç kolon daha eklenerek uzatılmasına karar verildi. Avrupa’nın en zorlu havalimanı olarak ün yapmış Madeira Havalimanı'na iniş yapan pilotların, dağ sırası ve okyanus arasında kalan çizgiyi takip etmeleri gerekiyor.
3
Abone Ol
Ayrıca pilotların piste iniş yaparken rüzgarın etkisiyle Atlantik’e savrulmamak için son anda sağa dönmeleri gerekiyor.
4
Abone Ol
Juancjo E. Yurausquin Havalimanı Karayipler’de bulunan 13 km2’lik yüzölçümüne sahip Saba Adası’nın tek havalimanı olan Juancjo E. Yurausquin Havalimanı, adanın büyük bir bölümünü kaplıyor.
5
Abone Ol
İki ucunda deniz bulunan dünyanın en kısa uçak pistine sahip havalimanında, sadece zor şartlarda uçuş yapabilen pilotlar çalışabiliyor. Hatta pilotlar burayı ölüm pisti olarak adlandırıyor.
6
Abone Ol
Svalbard Havalimanı Kuzey Buz Denizi’nde, dünyanın en kuzeyinde bulunan idari merkez konumundaki Longyearbyen’e bağlı olan bir takım ada Svalbard'da yer alan havalimanı yapay kar ve buz kullanılarak yapılmış.
7
Abone Ol
1975 yılında permafrost adı verilen donmuş toprak kullanılarak yapılan havalimanında, küresel ısınma sebebiyle erimenin önlenmesi için özel soğutma sistemi kullanılıyor.
8
Abone Ol
Kansai Havalimanı Japonya'nın Osaka Körfezi açıklarında bulunan 4 km uzunluğa ve 2,5 km genişliğe sahip Kansai Havalimanı, 10 bin işçi ve 80 gemi ile 3 farklı tepeden 21 milyon metre küp toprak kullanılarak oluşturulan yapay bir ada üzerine kurulu.
9
Abone Ol
Japonya’da havalimanı yapılabilecek kara parçası bulunmadığından, Osaka’ya yakın olabilecek bir noktaya inşa edilen Kansai Havalimanı, bir mimarlık ve mühendislik harikası olarak kabul ediliyor.
10
Abone Ol
1100 hektar üzerine kurulu olan bu dolgu alan başlarda korku yaratsa da neredeyse hiç hasar almadan atlattığı Kobe depremi ve sayısız büyük tufandan sonra insanların güvenini kazanmayı başardı.
11
Abone Ol
Havalimanına çok yakın bir mesafede gerçekleşen depremde sadece birkaç camın kırıldığı alan, Japonya’daki ekonomik kriz döneminde yapıldığından halkın tepkisine maruz kalınmıştı.
12
Abone Ol
Paris’in Eyfel’i gibi yapım aşamasında halkın büyük tepkisiyle karşılanan Kansai Havalimanı, şu an Uzak Doğu’nun en yoğun havalimanlarından biri.
13
Abone Ol
Cebelitarık Havalimanı 1939’da inşa edilen Cebelitarık Havalimanı, Birleşik Krallık’a bağlı ve Cebelitarık Boğazı’nda yer alıyor.
14
Abone Ol
Şehre sadece 500 metre mesafede olan havalimanının pisti ile şehrin ana caddesi kesişmiş durumda. Bu yüzden uçakların iniş ve kalkışları esnasında araçlara kırmızı ışık yanıyor. Günde ortalama 7 uçağın inip kalktığı havalimanından geçen kara yolu, günde 2 saate yakın bir süre kapatılıyor.
15
Abone Ol
Tenzing-Hillary Havalimanı Nepal'in Lukla kentinde 2 bin 900 metre rakımdaki Tenzing-Hillary Havalimanı bulunuyor.
16
Abone Ol
Pistin bir tarafında bir dağ, öteki tarafında da uçurum var.
17
Abone Ol
Everest'e çıkmak isteyen dağcılar buraya iniyor.
18
Abone Ol
Princess Juliana Havalimanı Saint Martin Adası’nın Hollanda’ya bağlı olan bölgesinde hizmet veren Princess Juliana Havalimanı, (Sint Maarten Havalimanı olarak da biliniyor) şehrin plajına çok yakın mesafede olduğundan, kumsalda güneşlenen insanların birkaç metre üstünden geçiyor.
19
Abone Ol
Özel sertifikalı pilotların uçabildiği bu alanda pist çok kısa olduğundan (2180 m) tekerleğin en erken şekilde yere değmesi gerekiyor. Bu yüzden de plajdan itibaren alçak uçuşa geçiliyor.
20
Abone Ol
Karayiplerin en yoğun havalimanlarından biri olan Princess Juliana Havalimanı’nda şu ana kadar hiç kaza yaşanmamış.
21
Abone Ol
Barra Havalimanı İskoçya'nın Barra havalimanına iniş yapmak isteyen pilotlar gel git zamanını takip etmek zorundalar.
22
Abone Ol
Zira pist tamamen kumsaldan oluşuyor ve sular yükseldiği zaman pist ortadan kalkıyor.
23
Abone Ol
Sao Paulo Congonhas Havalimanı Brezilya Sao Paulo Congonhas Havalimanı. Pilotlar, Congonhas'ın şehir merkezinde olan bu havalimanından şikâyetçi, çünkü sesli ortam inişi zorlaştırıyor.