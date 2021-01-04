Dünyanın en sıra dışı ülkesi... Burada giyimden internete kadar ilginç yasaklar var 

Evsiz insan yok Butan’da sokakta yaşayan bir kişi bile yok. Eğer biri evini kaybederse, ona bir ev inşa edecekleri ve ekim yapabilecekleri arazi verilir. Bunun için ise Kral’a gitmeleri yeterli oluyor. Bu bile ülkede herkesin mutlu olması için önemli bir sebep.